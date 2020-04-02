Большой VW для бездорожья, семиместная Крета и другие новости за ночь

Совсем недавно в Южной Корее сфотографи­ровали семи­местную версию Hyundai Creta второго поколения. Сейчас в Сети появился новый снимок, на котором видно корму вседорож­ника. Кроссовер сохранил двух­этажные фонари, но они стали шире, а под бампером появились сдвоен­ные патрубки выхлопной системы. Также у Креты с тремя рядами сидений увели­чился задний свес, появи­лись дополни­тельные окна, поменя­лись радиаторная решётка и бампер.

Семиместная версия кроссовера разрабаты­вается для Индии. В продажу новинка поступит в 2021 году. Пока неизвестно, появится ли такая моди­фикация на других рынках.