Гелик с кузовом из карбона выставили на продажу за 38 миллионов рублей

Большой VW для бездорожья, семиместная Крета и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В США обновлённый кроссовер Volkswagen Atlas (в России модель продаётся под назва­нием Teramont) получил внедорожный пакет Basecamp, назван­ный в честь прошло­годнего концепта. В него входят оригинальные 17-дюймо­вые колёсные диски с резиной размер­ностью 245/70, а также пластиковые накладки на бамперы, пороги и колёсные арки. Весь комплект стоит 4000 долларов (315 тысяч рублей), но элементы пакета можно заказать и отдельно друг от друга.

Заказали бы пакет Basecamp?

Удлинённая Hyundai Creta изменится со всех сторон

Совсем недавно в Южной Корее сфотографи­ровали семи­местную версию Hyundai Creta второго поколения. Сейчас в Сети появился новый снимок, на котором видно корму вседорож­ника. Кроссовер сохранил двух­этажные фонари, но они стали шире, а под бампером появились сдвоен­ные патрубки выхлопной системы. Также у Креты с тремя рядами сидений увели­чился задний свес, появи­лись дополни­тельные окна, поменя­лись радиаторная решётка и бампер.

Семиместная версия кроссовера разрабаты­вается для Индии. В продажу новинка поступит в 2021 году. Пока неизвестно, появится ли такая моди­фикация на других рынках.

Источник: Bobaedream (кор.)

Москвичам посоветовали дезинфицировать личные автомобили

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) опубликовал видео­инструкцию, как правильно проводить дезин­фекцию автомо­биля во время пандемии корона­вируса. Ведом­ство советует обраба­тывать таким образом в том числе личные машины.

Кроссовер Jaguar превратят в «Стелс»

Lister Stealth
Lister LFP
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Lister Stealth

Компания Lister, занимающаяся постройкой ретроспорт­каров и заряженных моделей Jaguar, показала первое изобра­жение крос­совера Stealth, сделанного на базе F-Pace. Тюнеры уже работали с этой моделью. Та версия называлась Lister LFP. Она комплекто­валась 680-сильным мотором мотором 5.0 V8 и разгонялась до 322 км/ч. Всего выпустили 250 таких автомо­билей. 

В Японии создали титановые браслеты в честь Nissan GT-R

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В 2019 году отмечалось 50-летие Nissan Skyline GT-R, но в Японии по сей день продолжают выходить сувениры в честь модели. Компания Waki Print Pier совместно с авто­произво­дителем объявила о выпуске титановых браслетов с лого­типами как классиче­ской модели, так и совре­менного GT-R. Браслет стоит 9000 иен (6400 рублей), а за дополни­тельные 3000 иен (2100 рублей) на него нанесут именную гравировку.

Источник: Newscast (яп.)

Максимальную скорость нового Корвета проверили на высохшем озере

Один из первых владельцев нового Chevrolet Corvette решил узнать, какая на самом деле макси­мальная скорость у 502-сильного средне­моторного суперкара. Для этого он приехал на дно высохшего озера в штате Юта и как следует нажал на газ. У него получилось разогнаться до 173 миль в час (278 км/ч), тогда как паспортный показатель немного выше.

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