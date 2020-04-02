Большой VW для бездорожья, семиместная Крета и другие новости за ночь
Николай Андреев
В США обновлённый кроссовер Volkswagen Atlas (в России модель продаётся под названием Teramont) получил внедорожный пакет Basecamp, названный в честь прошлогоднего концепта. В него входят оригинальные
Заказали бы пакет Basecamp?
Удлинённая Hyundai Creta изменится со всех сторон
Совсем недавно в Южной Корее сфотографировали семиместную версию Hyundai Creta второго поколения. Сейчас в Сети появился новый снимок, на котором видно корму вседорожника. Кроссовер сохранил двухэтажные фонари, но они стали шире, а под бампером появились сдвоенные патрубки выхлопной системы. Также у Креты с тремя рядами сидений увеличился задний свес, появились дополнительные окна, поменялись радиаторная решётка и бампер.
Семиместная версия кроссовера разрабатывается для Индии. В продажу новинка поступит в 2021 году. Пока неизвестно, появится ли такая модификация на других рынках.
Источник: Bobaedream (кор.)
Москвичам посоветовали дезинфицировать личные автомобили
Обрабатываем автомобили "Дорожного патруля" и парконы дезинфицирующими средствами 2–4 раза за день.— ЦОДД (@gucodd) April 2, 2020
Делайте так же, если приходится пользоваться личным авто. Записали для вас видеоинструкцию.
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Но если можете, #оставайтесьдома pic.twitter.com/v3zS0fL03k
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) опубликовал видеоинструкцию, как правильно проводить дезинфекцию автомобиля во время пандемии коронавируса. Ведомство советует обрабатывать таким образом в том числе личные машины.
Кроссовер Jaguar превратят в «Стелс»
Компания Lister, занимающаяся постройкой ретроспорткаров и заряженных моделей Jaguar, показала первое изображение кроссовера Stealth, сделанного на базе
В Японии создали титановые браслеты в честь Nissan GT-R
В 2019 году отмечалось 50-летие Nissan Skyline
Источник: Newscast (яп.)
Максимальную скорость нового Корвета проверили на высохшем озере
Один из первых владельцев нового Chevrolet Corvette решил узнать, какая на самом деле максимальная скорость у 502-сильного среднемоторного суперкара. Для этого он приехал на дно высохшего озера в штате Юта и как следует нажал на газ. У него получилось разогнаться до 173 миль в час