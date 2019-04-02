Маленький кроссовер Hyundai без камуфляжа, электромобили Peugeot и Fiat и другие новости за ночь

В Hyundai не смогли сохранить в тайне облик компактного кроссовера Venue – модель, которая расположится на ступеньку ниже Креты, получила двухэтажную переднюю оптику, как у старших Kona и Santa Fe. В салоне Venue – мультимедийка с большим сенсорным экраном и климат-контроль. Судя по шильдикам, в Индии сфотографировали топовую версию с турбомотором 1.0 T-GDI. Премьера кроссовера состоится 17 апреля сразу в двух местах – в Нью-Йорке и в Нью-Дели.