Оказывается, автопилот Cadillac слепнет на солнце

Маленький кроссовер Hyundai без камуфляжа, электромобили Peugeot и Fiat и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Hyundai Venue
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Hyundai Venue

В Hyundai не смогли сохранить в тайне облик компактного кроссовера Venue – модель, которая расположится на ступеньку ниже Креты, получила двухэтажную переднюю оптику, как у старших Kona и Santa Fe. В салоне Venue – мультимедийка с большим сенсорным экраном и климат-контроль. Судя по шильдикам, в Индии сфотографировали топовую версию с турбомотором 1.0 T-GDI. Премьера кроссовера состоится 17 апреля сразу в двух местах – в Нью-Йорке и в Нью-Дели.

Источник: Autocar India (англ.)

Как вам Hyundai Venue?

Peugeot и Fiat планируют совместно выпускать электромобили

Французская компания PSA (объединяющая бренды Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall), а также концерн FCA, в который входят Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ram и Dodge, ведут переговоры о совместной разработке «суперплатформы» – её партнёры смогут использовать для создания электромобилей.

Платформа CMP компании PSA, которая поддерживает ДВС и электродвигатели

На такой шаг компании идут ради сокращения расходов на разработку. Переговоры должны завершиться до конца первого полугодия 2019 года. PSA и FCA уже имеют опыт сотрудничества в области коммерческих автомобилей, однако идея полноценного объединения активов, за которую выступал PSA, не нашла поддержки со стороны итальянцев.

Источник: Automotive News (англ.)

В США началось новое расследование массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia

Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) объявило о новом расследовании дефектов в двигателях автомобилей Hyundai и Kia, приводящих к возгоранию. Регулятор безопасности утверждает, что к настоящему времени зарегистрировано свыше 3000 возгораний и более 100 травм, полученных в результате пожаров, причём их причины так и не найдены.

Источник: Autoblog (англ.)

Самый злой Mercedes-AMG GT выехал на тесты

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На Нюрбургринге замечен Mercedes-AMG GT Black Series – самая заряженная версия спорткупе.  От остальных версий купе он отличается наиболее агрессивным аэродинамическим обвесом и, скорее всего, окажется ещё и самым мощным. Именно этот автомобиль поможет Mercedes-AMG установить новый рекорд Нюрбургринга. Трековой 585-сильной версии GT R PRO этого не удалось сделать.

Источник: Сarscoops (англ.)

Может ли Fiat Multipla выглядеть лучше?

Минивэн Fiat Multipla, появившийся в 1998 году, постоянно присутствует на верхних строчках рейтингов самых некрасивых автомобилей в истории. Дизайнер и автор канала TheSketchMonkey не побоялся и попробовал перерисовать спорный дизайн автомобиля.

By some considered the ugliest car in the world, I think the Fiat Multipla is so ugly it becomes cool. What if Fiat brought it back today? That's what we will explore with this Fiat Multipla re-design. Add me on Instagram: TheSketchMonkey ★Join 1000s of successful students in my online sketch classes: https://sketchmonkeycourses.com ★Get exclusive content on my Patreon: https://www.patreon.com/thesketchmonkey ★The books, art supplies and equipment I use: https://www.amazon.com/shop/thesketchmonkey Thanks for watching! Don't forget to SUBSCRIBE & click the BELL!

Какая Multipla лучше?

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