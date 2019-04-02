Маленький кроссовер Hyundai без камуфляжа, электромобили Peugeot и Fiat и другие новости за ночь
Николай Андреев
В Hyundai не смогли сохранить в тайне облик компактного кроссовера Venue – модель, которая расположится на ступеньку ниже Креты, получила двухэтажную переднюю оптику, как у старших Kona и Santa Fe. В салоне Venue – мультимедийка с большим сенсорным экраном и климат-контроль. Судя по шильдикам, в Индии сфотографировали топовую версию с турбомотором 1.0 T-GDI. Премьера кроссовера состоится 17 апреля сразу в двух местах – в Нью-Йорке и в Нью-Дели.
Источник: Autocar India (англ.)
Как вам Hyundai Venue?
Peugeot и Fiat планируют совместно выпускать электромобили
Французская компания PSA (объединяющая бренды Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall), а также концерн FCA, в который входят Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ram и Dodge, ведут переговоры о совместной разработке «суперплатформы» – её партнёры смогут использовать для создания электромобилей.
На такой шаг компании идут ради сокращения расходов на разработку. Переговоры должны завершиться до конца первого полугодия 2019 года. PSA и FCA уже имеют опыт сотрудничества в области коммерческих автомобилей, однако идея полноценного объединения активов, за которую выступал PSA, не нашла поддержки со стороны итальянцев.
Источник: Automotive News (англ.)
В США началось новое расследование массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) объявило о новом расследовании дефектов в двигателях автомобилей Hyundai и Kia, приводящих к возгоранию. Регулятор безопасности утверждает, что к настоящему времени зарегистрировано свыше 3000 возгораний и более 100 травм, полученных в результате пожаров, причём их причины так и не найдены.
Источник: Autoblog (англ.)
Самый злой Mercedes-AMG GT выехал на тесты
На Нюрбургринге замечен Mercedes-AMG GT Black Series – самая заряженная версия спорткупе. От остальных версий купе он отличается наиболее агрессивным аэродинамическим обвесом и, скорее всего, окажется ещё и самым мощным. Именно этот автомобиль поможет Mercedes-AMG установить новый рекорд Нюрбургринга. Трековой 585-сильной версии GT R PRO этого не удалось сделать.
Источник: Сarscoops (англ.)
Может ли Fiat Multipla выглядеть лучше?
Минивэн Fiat Multipla, появившийся в 1998 году, постоянно присутствует на верхних строчках рейтингов самых некрасивых автомобилей в истории. Дизайнер и автор канала TheSketchMonkey не побоялся и попробовал перерисовать спорный дизайн автомобиля.