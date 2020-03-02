Новый Porsche 911 Turbo, доработанный Kia Ceed и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Porsche назвала дату премьеры суперкаров 911 Turbo и 911 Turbo S нового поколения. Их покажут 3 марта на онлайн-мероприятии, которое проведёт бывший гонщик
Ранее в Сети появились шпионские снимки следующего Porsche 911 Turbo S. Двухдверка отличается от стандартной модели воздухозаборниками на задних крыльях, крупным антикрылом и отделкой интерьера. Предполагается, что топ-версия получит 650-сильный битурбированный оппозитник 3.8.
Kia Ceed в России стал богаче и дороже
Семейство Kia Ceed обновилось и на российском рынке больше не предлагается с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. Базовым стал 126-сильный 1.6. Мультимедийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, но при этом лишилась порта AUX. В версиях Luxe, Prestige, Premium и GT Line диагональ экрана выросла с семи до восьми дюймов. Хэтчбеки и универсалы в топовой комплектации Premium+, а также Proceed в исполнении GT получили увеличенный с 8 до 10,25 дюйма экран мультимедийки и 12,3-дюймовую цифровую приборную панель.
Kia Ceed в комплектациях Comfort и Premium подорожали на 5000 и 10 000 рублей: теперь они стоят минимум 1 129 900 рублей. Версии Premium+ и Proceed GT выросли в цене на 20 000 рублей (от 1 614 900 рублей). Больше всего стоимость увеличилась у универсала Proceed GT Line — на 40 000 рублей (до 1 559 900 рублей).
Kia Ceed стал интереснее?
Названы сроки дебюта нового Jeep Grand Cherokee
Главный дизайнер концерна Fiat Chrysler Automobiles Ральф Жиль заявил, что Jeep Grand Cherokee пятого поколения дебютирует до конца 2020 года. Компания тестирует прототипы внедорожника на дорогах общего пользования с лета 2019 года. Ожидается, что со сменой поколения модель станет больше и получит гибридную версию.
Источник: Motor1 (англ.)
Alfa Romeo возродит версию GTA
Компания Alfa Romeo готовит к премьере седан Giulia в топ-версии GTA. Последний раз название Gran Tourismo Allegerita использовалось на модели 156 в начале
На пикап Isuzu установили пять турбин
В Таиланде владелец Isuzu D-Max превратил свой пикап в монстра с пятью турбинами — одна осталась стандартной, а остальные поставили на трёхлитровый четырёхцилиндровый турбодизель сверху, из-за чего пришлось отказаться от капота. Вот как это всё звучит.