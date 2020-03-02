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Новый Porsche 911 Turbo, доработанный Kia Ceed и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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Компания Porsche назвала дату премьеры суперкаров 911 Turbo и 911 Turbo S нового поколения. Их покажут 3 марта на онлайн-меро­приятии, которое проведёт бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер. Изначально планиро­валось представить новинки на Женев­ском автосалоне, но выставку отменили из-за коронавируса.

Ранее в Сети появились шпионские снимки следующего Porsche 911 Turbo S. Двухдверка отлича­ется от стандартной модели воздухоза­борниками на задних крыльях, крупным антикрылом и отделкой интерьера. Предпо­лагается, что топ-версия получит 650-сильный битурбиро­ванный оппозитник 3.8.

Kia Ceed в России стал богаче и дороже

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Семейство Kia Ceed обновилось и на российском рынке больше не пред­лагается с 1,4-литровым бензиновым двига­телем мощностью 100 л.с. Базовым стал 126-сильный 1.6. Мульти­медийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, но при этом лишилась порта AUX. В версиях Luxe, Prestige, Premium и GT Line диагональ экрана выросла с семи до восьми дюймов. Хэтчбеки и универсалы в топовой комп­лектации Premium+, а также Proceed в исполне­нии GT получили увеличен­ный с 8 до 10,25 дюйма экран мультимедийки и 12,3-дюймовую цифровую приборную панель.

Kia Ceed в комплектациях Comfort и Premium подорожали на 5000 и 10 000 рублей: теперь они стоят минимум 1 129 900 рублей. Версии Premium+ и Proceed GT выросли в цене на 20 000 рублей (от 1 614 900 рублей). Больше всего стоимость увеличи­лась у универсала Proceed GT Line — на 40 000 рублей (до 1 559 900 рублей).

Kia Ceed стал интереснее?

Названы сроки дебюта нового Jeep Grand Cherokee

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Главный дизайнер концерна Fiat Chrysler Automobiles Ральф Жиль заявил, что Jeep Grand Cherokee пятого поколения дебюти­рует до конца 2020 года. Компания тестирует прототипы внедорожника на дорогах общего пользо­вания с лета 2019 года. Ожида­ется, что со сменой поколения модель станет больше и получит гибридную версию.

Источник: Motor1 (англ.)

Alfa Romeo возродит версию GTA

Alfa Romeo will introduce two new versions of the Giulia, the high performance GTA and track-special edition, the GTAm, both drawing from the brand’s illustrious past. The two models will debut on Monday, March 2, 2020. Read out story here: https://www.carscoops.com/2020/02/oh-yes-alfa-romeo-is-indeed-going-to-reveal-a-giulia-gta-and-gtam/ ► https://www.carscoops.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------------------------------------------------- Google News ► http://goo.gl/WsxLbg Youtube ► https://www.youtube.com/user/carscoops Facebook ► https://www.facebook.com/Carscoopscom/ Twitter ► https://twitter.com/Carscoop Instagram ► https://www.instagram.com/carscoop/ -------------------------------------------------------------------------------------------

Компания Alfa Romeo готовит к премьере седан Giulia в топ-версии GTA. Последний раз название Gran Tourismo Allegerita использо­валось на модели 156 в начале 2000-х. Судя по тизеру, новинку облегчат и оснастят новым аэродина­мическим обвесом с выдвижным сплиттером. Премьера Alfa Romeo Giulia GTA и трековой версии GTAm состоится 2 марта.

На пикап Isuzu установили пять турбин

В Таиланде владелец Isuzu D-Max превратил свой пикап в монстра с пятью турбинами — одна осталась стандартной, а остальные поставили на трёх­литровый четырёх­цилиндровый турбодизель сверху, из-за чего пришлось отказаться от капота. Вот как это всё звучит.

Yesterday I went to see my friends at ZF Thailand to check out their Izuzu inline 4 cylinder turbo diesel truck that have FIVE freaking turbos! LOL! It was amazing. Good day. IG: Chadbeephotography
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