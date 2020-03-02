Новый Porsche 911 Turbo, доработанный Kia Ceed и другие новости за ночь

Семейство Kia Ceed обновилось и на российском рынке больше не пред­лагается с 1,4-литровым бензиновым двига­телем мощностью 100 л.с. Базовым стал 126-сильный 1.6. Мульти­медийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto, но при этом лишилась порта AUX. В версиях Luxe, Prestige, Premium и GT Line диагональ экрана выросла с семи до восьми дюймов. Хэтчбеки и универсалы в топовой комп­лектации Premium+, а также Proceed в исполне­нии GT получили увеличен­ный с 8 до 10,25 дюйма экран мультимедийки и 12,3-дюймовую цифровую приборную панель.

Kia Ceed в комплектациях Comfort и Premium подорожали на 5000 и 10 000 рублей: теперь они стоят минимум 1 129 900 рублей. Версии Premium+ и Proceed GT выросли в цене на 20 000 рублей (от 1 614 900 рублей). Больше всего стоимость увеличи­лась у универсала Proceed GT Line — на 40 000 рублей (до 1 559 900 рублей).