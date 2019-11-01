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Лучший автомобиль Германии 2020 года, более тяговый кроссовер Mazda CX-9 и другие новости за ночь

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Николай Андреев

Организаторы немецкого конкурса «Автомобиль года» (German сar of the Year) назвали победителя номинации лучшей машины 2020 года. Им стал электрический Porsche Taycan. Жюри, состоящее из немецких автожурналистов, выбрало его за инновационность и за то, что при этом электромобиль остался истинным Porsche с драйверским характером. Новинка опередила других финалистов: BMW 3 серии, Opel Corsa, Mazda3 и Peugeot 208.

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Кроссовер Mazda CX-9 стал более тяговитым

Самый большой кроссовер Mazda получил небольшие изменения в версии для 2020 модельного года. Единственно доступный для CX-9 231-сильный 2,5-литровый бензиновый турбомотор теперь выдаёт 434 Н·м крутящего момента против 420 Н·м ранее.

Также для кроссовера отныне доступны опциональные раздельные кресла второго ряда, функция активации взмахом ноги электропривода двери багажника и система Off-road Traction Assist, имитирующая штатными тормозами блокировки дифференциалов на бездорожье. Пока обновлённый кроссовер доступен только в США и неизвестно, когда доработанная модель появится на российском рынке.

Показана внешность неизвестного суперкара Mercedes-Benz

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Компания Mercedes-Benz опубликовала видео о визите пятикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмильтона в свой дизайнерский центр. На короткое время в кадр попала пластилиновая масштабная копия двухдверного купе – таинственная модель выглядит как смесь серийного суперкара Mercedes-AMG GT и готовящегося к производству гибридного гиперкара Mercedes-AMG One. В комментариях под роликом представитель компании предложил подождать того, что «готовит будущее».

Источник: Mercedes-Benz

Появились новые подробности об электрокроссовере бывшего дизайнера BMW

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Американская компания Fisker, основанная бывшим дизайнером Aston Martin и BMW Хенриком Фискером, показала новые изображения первого электрического кроссовера марки и объявила, что модель получит название Ocean. Первый прототип электромобиля с запасом хода 480 километров и большими солнечными панелями в крыше продемонстрируют в начале 2020 года.

Старт приёма предзаказов намечен на более раннюю дату – 27 ноября, но первым клиентам машины поступят только в 2022 году. Помимо обычной продажи (обещано, что цена будет ниже 40 тысяч долларов) Fisker Ocean предложат взять в аренду через мобильное приложение.

Блогер превратил пикап в 650-сильный квадроцикл

Автор канала WhistlinDiesel взял пикап GMC Sierra, оснащённый 650-сильным турбодизельным V8, и срезал с него все кузовные элементы. Теперь автомобиль без стёкол и дверей представляет собой квадроцикл на максималках, который за счёт внедорожной резины сложно остановить на любых препятствиях.

In this video we hit the dense forest mud trail, 8 lane highway donuts, burnouts, and Mudding. Enjoy and remember to unsubscribe! #DURAMAXGOCART
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