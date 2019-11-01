Лучший автомобиль Германии 2020 года, более тяговый кроссовер Mazda CX-9 и другие новости за ночь

Самый большой кроссовер Mazda получил небольшие изменения в версии для 2020 модельного года. Единственно доступный для CX-9 231-сильный 2,5-литровый бензиновый турбомотор теперь выдаёт 434 Н·м крутящего момента против 420 Н·м ранее.

Также для кроссовера отныне доступны опциональные раздельные кресла второго ряда, функция активации взмахом ноги электропривода двери багажника и система Off-road Traction Assist, имитирующая штатными тормозами блокировки дифференциалов на бездорожье. Пока обновлённый кроссовер доступен только в США и неизвестно, когда доработанная модель появится на российском рынке.