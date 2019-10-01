Увеличение лимита выплат по ОСАГО, бюджетный купе-кроссовер VW и другие новости за ночь

Компания BMW вместе с американским агентством дорожной безопасности (NHTSA) объявила о том, что у семи экземпляров купе Toyota Supra некачественно приварены крепления ремней безопасности. Утверждается, что в случае ДТП это может усугубить риск получения травм.

Почему отзыв объявила компания BMW, а не Toyota? Всё дело в том, что японское купе построено на базе родстера BMW Z4 и производится с ним на одном заводе Magna Steyr в австрийском Граце под контролем баварцев, которые и сообщили о выявленной проблеме.