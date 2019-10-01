Увеличение лимита выплат по ОСАГО, бюджетный купе-кроссовер VW и другие новости за ночь
Николай Андреев
С сегодняшнего дня в России максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП без участия ГИБДД увеличивается до 400 000 рублей. Раньше она действовала только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Но для получения возмещения в полном размере необходимо не только заполнить бумажное извещение об аварии, но и сфотографировать повреждения автомобилей с помощью мобильного приложения «ДТП. Европротокол», которое передаст данные Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Отправить фотографии обязаны оба участника аварии, каждый через свой смартфон. В остальных случаях максимальная выплата по европротоколу составляет прежние 100 000 рублей.
Источник: Коммерсантъ
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Бюджетный купе-кроссовер VW впервые попал на камеру
На одной из бразильских трасс впервые замечен купеобразный кроссовер Volkswagen, который известен под рабочим названием New Urban Coupe. Модель разрабатывают в Бразилии, при этом она станет глобальной и будет продаваться в Европе. Купе-кроссовер базируется на бюджетной платформе MQB-A0 и его главным конкурентом станет Renault Arkana. В производство New Urban Coupe поступит весной 2020 года.
Источник: Carro (бр.)
Seat и Skoda получат больше отличий
Вице-президент Volkswagen Михаэль Йост, отвечающий за стратегию развития, рассказал, что концерн намерен сильнее развести свои марки по разным рыночным нишам. Seat станет более дорогим брендом и начнёт конкурировать, в частности, с Alfa Romeo. Skoda, напротив, упростится за счёт лишения самых современных опций, чтобы по цене находиться между моделями марок Dacia и Kia.
Источник: Automotive News Europe (англ.)
Отзывом новой Супры занялись в BMW
Компания BMW вместе с американским агентством дорожной безопасности (NHTSA) объявила о том, что у семи экземпляров купе Toyota Supra некачественно приварены крепления ремней безопасности. Утверждается, что в случае ДТП это может усугубить риск получения травм.
Почему отзыв объявила компания BMW, а не Toyota? Всё дело в том, что японское купе построено на базе родстера BMW Z4 и производится с ним на одном заводе Magna Steyr в австрийском Граце под контролем баварцев, которые и сообщили о выявленной проблеме.
Источник: Motor1 (англ.)
Очень мощные Mercedes-AMG и Tesla сравнили в дрэге
Бывший гонщик Формулы-1 и британский телеведущий Тифф Ниделл устроил гонку по прямой для 585-сильного Mercedes-AMG GT 63 с бензиновым 4.0 V8 и полностью электрического 770-сильного седана Tesla Model S P100D. Самая большая разница между ними проявляется на старте, где Тесла резко вырывается вперёд, но чем дольше длится заезд, тем быстрее к электромобилю подъезжает Mercedes-AMG.