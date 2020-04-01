За редкую «Волгу» из такси попросили 6 миллионов рублей

Новый Nissan X-Trail, электрический Genesis и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

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В патентном ведомстве Бразилии появились изображе­ния Nissan X-Trail четвёртого поколения. Кроссовер сохранил пропорции предше­ственника, но получил передок с большой радиаторной решёткой и двух­­этажными фарами.

Внутри вседорожника появится отдельно стоящий экран мульти­медийной системы. Судя по опубликованным ранее шпионским фото­графиям, у новинки также будут цифровая приборная панель, миниатюрный селектор коробки передач и шайба выбора режимов движения.

Премьера нового Nissan X-Trail состоится в 2020 году. Также в течение года пред­ставят Mitsubishi Outlander четвёртого поколения, который построят на той же платформе.

Источник: Motor1 (англ.)

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Первый электромобиль Genesis станет серийным в 2021 году

Премиальный бренд Genesis работает над своим первым электро­мобилем. Им станет компакт­ный крос­совер с 400-вольтовой батареей и запасом хода более 500 кило­метров. Летом 2019 года прототип модели под кузовом Kia Niro заметили во время испытаний.

Модель, которая носит внутризаводской индекс JW EV, встанет на конвейер в июне 2021 года. Позже на его платформе, именуемой E-GMP (Electric-Global Modular Platform), создадут электри­ческую версию седана G80 и кроссовера GV70.

Источник: The Korean Car Blog (англ.)

Три модели BMW станут умеренно гибридными

Компания BMW рассказала, что весной 2020 года дебюти­руют новые модифи­кации 3 серии, X3 и X4, оснащённые 48-вольто­выми стартер-генера­торами. Они будут рекупери­ровать энергию торможений и отдавать её на разгоне. В BMW рассчиты­вают, что новые умеренно гибридные модифи­кации помогут на 20 процентов сократить средний уровень выбросов всех моделей марки.

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Новые LR Defender помогут борьбе с коронавирусом

Компания Jaguar Land Rover направила по всему миру медицин­ским службам, борющимся с корона­вирусом, более 160 автомо­билей. 57 автомобилей будут использо­ваться британским Красным Крестом для доставки еды и лекарств пожилым людям, а ещё 65 отправят медикам в Австралию, Францию, Южную Африку и Испанию. Среди отгружаемых машин есть и новые внедорож­ники Land Rover Defender, которые совсем недавно стали серийными.

Посмотрите на поездку по серпантину от третьего лица

Владелец Porsche Macan установил на дверь багажника длинный штатив с камерой и поехал кататься по горному серпан­тину, соединяющему амери­канские штаты Северная Каро­лина и Тен­несси. Выглядит это неожиданно интересно.

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