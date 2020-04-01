Новый Nissan X-Trail, электрический Genesis и другие новости за ночь

Премиальный бренд Genesis работает над своим первым электро­мобилем. Им станет компакт­ный крос­совер с 400-вольтовой батареей и запасом хода более 500 кило­метров. Летом 2019 года прототип модели под кузовом Kia Niro заметили во время испытаний.

Модель, которая носит внутризаводской индекс JW EV, встанет на конвейер в июне 2021 года. Позже на его платформе, именуемой E-GMP (Electric-Global Modular Platform), создадут электри­ческую версию седана G80 и кроссовера GV70.