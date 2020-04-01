Новый Nissan X-Trail, электрический Genesis и другие новости за ночь
Николай Андреев
В патентном ведомстве Бразилии появились изображения Nissan
Внутри вседорожника появится отдельно стоящий экран мультимедийной системы. Судя по опубликованным ранее шпионским фотографиям, у новинки также будут цифровая приборная панель, миниатюрный селектор коробки передач и шайба выбора режимов движения.
Премьера нового Nissan X-Trail состоится в 2020 году. Также в течение года представят Mitsubishi Outlander четвёртого поколения, который построят на той же платформе.
Источник: Motor1 (англ.)
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Первый электромобиль Genesis станет серийным в 2021 году
Премиальный бренд Genesis работает над своим первым электромобилем. Им станет компактный кроссовер с 400-вольтовой батареей и запасом хода более 500 километров. Летом 2019 года прототип модели под кузовом Kia Niro заметили во время испытаний.
Модель, которая носит внутризаводской индекс JW EV, встанет на конвейер в июне 2021 года. Позже на его платформе, именуемой
Источник: The Korean Car Blog (англ.)
Три модели BMW станут умеренно гибридными
Компания BMW рассказала, что весной 2020 года дебютируют новые модификации 3 серии, X3 и X4, оснащённые
Новые LR Defender помогут борьбе с коронавирусом
Компания Jaguar Land Rover направила по всему миру медицинским службам, борющимся с коронавирусом, более 160 автомобилей. 57 автомобилей будут использоваться британским Красным Крестом для доставки еды и лекарств пожилым людям, а ещё 65 отправят медикам в Австралию, Францию, Южную Африку и Испанию. Среди отгружаемых машин есть и новые внедорожники Land Rover Defender, которые совсем недавно стали серийными.
Посмотрите на поездку по серпантину от третьего лица
Владелец Porsche Macan установил на дверь багажника длинный штатив с камерой и поехал кататься по горному серпантину, соединяющему американские штаты Северная Каролина и Теннесси. Выглядит это неожиданно интересно.