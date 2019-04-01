Новый расчёт ОСАГО, Seat поможет сэкономить на кофе и другие новости за ночь

С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок расчёта коэффициента бонус-малус (КБМ), который увеличивает или уменьшает стоимость полиса ОСАГО. Теперь он назначается водителю раз в год и в течение последующих 12 месяцев пересчитываться не будет. Если у водителя числится несколько коэффициентов, то ему присвоят самый низкий из них.

Кроме того, КБМ больше не будет обнуляться из-за перерыва в страховании, как это было раньше. Обнулить историю повышения или понижения коэффициента теперь не получится. Сейчас максимальный КБМ составляет 2,45 (увеличивает стоимость полиса в 2,45 раза), минимальный -0,5 (соответствует скидке 50 процентов).