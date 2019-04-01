Toyota инвестирует в Россию 20 миллиардов рублей

Новый расчёт ОСАГО, Seat поможет сэкономить на кофе и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок расчёта коэффициента бонус-малус (КБМ), который увеличивает или уменьшает стоимость полиса ОСАГО. Теперь он назначается водителю раз в год и в течение последующих 12 месяцев пересчитываться не будет. Если у водителя числится несколько коэффициентов, то ему присвоят самый низкий из них.

Кроме того, КБМ больше не будет обнуляться из-за перерыва в страховании, как это было раньше. Обнулить историю повышения или понижения коэффициента теперь не получится. Сейчас максимальный КБМ составляет 2,45 (увеличивает стоимость полиса в 2,45 раза), минимальный -0,5 (соответствует скидке 50 процентов).

Источник: ТАСС

Во сколько вам обходится ОСАГО каждый год?

Seat выпустил автомобильную кофемашину

Компания Seat начала продажи в Великобритании портативной автомобильной кофемашины Handpresso. Устройство для приготовления кофе помещается в подстаканник. Питаясь от автомобильной розетки, Handpresso варит 50 миллилитров эспрессо менее чем за три минуты. Стоимость кофемашины – 185 фунтов стерлингов (15,5 тысяч рублей). По заверениям автопроизводителя, устройство позволит автомобилистам сэкономить на походах в кафе более 1800 фунтов стерлингов (151,6 тысячи рублей ) в год. В комплект также входит сумка, в которой есть место для двух стаканов, салфеток, ложек, кофейных капсул и молотого кофе. 

Источник: Motor1 (англ.)

Хакеры украли данные трёх миллионов клиентов Toyota

Компания Toyota сообщила о возможной краже хакерами личных данных 3,1 миллиона клиентов. Дилерские центры и дочерние предприятия зафиксировали несанкционированный доступ к своим серверам. При этом данные о кредитных картах украдены не были. Toyota принесла извинения и начала расследование случившегося.

Источник: Toyota (яп.)

Genesis создаст электрический суперкар

Genesis Essentia

Главный дизайнер Hyundai Group, в состав которого входит бренд Genesis, Люк Донкервольке рассказал, что фирма привезёт на автосалон в Нью-Йорке электрический концепт-кар. Ожидается, что это будет новая версия концептуального купе Genesis Essentia, которое позже станет серийным.

Источник: CNET (англ.)

Два мощных масл-кара погонялись на одной прямой

Вам ведь всегда было интересно, насколько Dodge Challenger SRT Demon быстрее Hellcat, не так ли? Или не быстрее...

The Dodge Demon is an 840HP monster that eats asphalt for breakfast. It holds the record for fastest production car in the quarter mile. But how much faster is it than its little brother, the 707HP Hellcat in a half mile drag race? Track Day TV is a channel dedicated to performance car reviews and building an extensive database of their acceleration times. At the same time, I strive to deliver content in a cinematic and visually pleasing style with honest opinions from a guy who spends most of his free time racing his cars. Watch the Hellcat acceleration test video - https://youtu.be/8TVst2OjGcE Subscribe and ring the bell to be notified of new episodes! http://bit.ly/trackdaytv Want to race or get your car featured? Shoot me a message! Instagram - http://www.instagram.com/trackdaytv Facebook - http://www.facebook.com/trackdaytv For business/all other inquiries, get in touch with me via email in the About section on my channel. Music: Red by Scott Buckley https://soundcloud.com/scottbuckley Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Music promoted by Audio Library https://youtu.be/mN5TUQsVGoQ “Promise” composed by Martynas Lau (Whitesand) Link – https://youtu.be/MC0Q1P7c2vA Support the artist - https://www.patreon.com/Whitesand Legal disclaimer: This video is a cinematic recreation to provide factual information and entertainment. All local speed and traffic laws were obeyed during the filming and production of this video. Any display of speed or racing was either performed at a local race track, on a closed course, or reenacted legally for the purposes of filming the episode. #dodgedemon #redeye #hellcat
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