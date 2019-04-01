Новый расчёт ОСАГО, Seat поможет сэкономить на кофе и другие новости за ночь
Николай Андреев
С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок расчёта коэффициента бонус-малус (КБМ), который увеличивает или уменьшает стоимость полиса ОСАГО. Теперь он назначается водителю раз в год и в течение последующих 12 месяцев пересчитываться не будет. Если у водителя числится несколько коэффициентов, то ему присвоят самый низкий из них.
Кроме того, КБМ больше не будет обнуляться из-за перерыва в страховании, как это было раньше. Обнулить историю повышения или понижения коэффициента теперь не получится. Сейчас максимальный КБМ составляет 2,45 (увеличивает стоимость полиса в 2,45 раза), минимальный -0,5 (соответствует скидке 50 процентов).
Источник: ТАСС
Во сколько вам обходится ОСАГО каждый год?
Seat выпустил автомобильную кофемашину
Компания Seat начала продажи в Великобритании портативной автомобильной кофемашины Handpresso. Устройство для приготовления кофе помещается в подстаканник. Питаясь от автомобильной розетки, Handpresso варит 50 миллилитров эспрессо менее чем за три минуты. Стоимость кофемашины – 185 фунтов стерлингов (15,5 тысяч рублей). По заверениям автопроизводителя, устройство позволит автомобилистам сэкономить на походах в кафе более 1800 фунтов стерлингов (151,6 тысячи рублей ) в год. В комплект также входит сумка, в которой есть место для двух стаканов, салфеток, ложек, кофейных капсул и молотого кофе.
Источник: Motor1 (англ.)
Хакеры украли данные трёх миллионов клиентов Toyota
Компания Toyota сообщила о возможной краже хакерами личных данных 3,1 миллиона клиентов. Дилерские центры и дочерние предприятия зафиксировали несанкционированный доступ к своим серверам. При этом данные о кредитных картах украдены не были. Toyota принесла извинения и начала расследование случившегося.
Источник: Toyota (яп.)
Genesis создаст электрический суперкар
Главный дизайнер Hyundai Group, в состав которого входит бренд Genesis, Люк Донкервольке рассказал, что фирма привезёт на автосалон в Нью-Йорке электрический концепт-кар. Ожидается, что это будет новая версия концептуального купе Genesis Essentia, которое позже станет серийным.
Источник: CNET (англ.)
Два мощных масл-кара погонялись на одной прямой
Вам ведь всегда было интересно, насколько Dodge Challenger SRT Demon быстрее Hellcat, не так ли? Или не быстрее...