Электровелосипед Skoda, 1019-сильный испанский гиперкар и другие новости за ночь
Николай Андреев
Компания Skoda привезёт на автосалон в Женеве электрический велосипед под названием Klement, выпущенный в честь одного из основателей фирмы Вацлава Клемента. Велосипед сможет подключаться к смартфону, но будет ли он выпускаться серийно – пока неизвестно.
Электрический гиперкар Hispano Suiza получит 1019 л.с.
Комапния Hispano Suiza Cars (та, что из Испании, а не из Швейцарии) рассказала о технических характеристиках электромобиля Carmen, стилизованного под купе Hispano Suiza H6 Dubonnet Xenia 1938 года. Машина получит два электромотора, которые будут передавать на задние колёса 1019 лошадиных сил. Время разгона до «сотни» – меньше трёх секунд, максималка – 250 км/ч.
Ёмкость аккумулятора – 80 кВт·ч, а в будущем его заменят на более ёмкую батарею (105 кВт·ч) тех же размеров и тогда запас хода составит 400 километров. Благодаря карбоновому монококу автомобиль весит всего 1690 килограммов. Hispano Suiza Carmen представят на выставке в Женеве, летом начнутся дорожные тесты, а начало производства запланировано на конец 2019 года. Всего выпустят 19 экземпляров по цене 1,5 миллиона евро за каждый.
Источник: Autocar (англ.)
Компания Audi отметила юбилей V10 спецверсией купе R8
В честь десятилетия модели R8 с десятицилиндровым мотором представлен Audi R8 V10 Decennium (с латинского – «десятилетие»). Автомобиль получил самую мощную версию атмосферника V10 5.2 мощностью 620 л.с. (580 Н·м), как у модификации R8 V10 performance quattro. Колёса и крышка двигателя окрашены в бронзовый цвет, в салоне – углепластиковая отделка и особая обивка сидений. Всего выпустят 222 Audi R8 V10 Decennium по цене от 222 тысяч евро.
Rolls-Royce не будет выпускать гибриды
Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос заявил, что компания откажется от двигателей V12 только в том случае, если они вдруг станут вне закона. Фирма пропустит этап гибридизации своих автомобилей и сразу начнёт переход к полноценным электромобилям, но этот процесс займёт «долгие годы».
Источник: Motor Magazine (англ.)
McLaren 600LT сразился в дрэге с Jeep Grand Cherokee. Спойлер: внедорожник доработан
Американское ателье Hennessey Performance модифицировало Jeep Grand Cherokee Trackhawk, увеличив его мощность с 717 до 1014 лошадиных сил. И чтобы продемонстрировать его возможности, внедорожник проехал гонку по прямой против 600-сильного купе McLaren 600LT. Кто победит – меньший вес или большая мощность? Смотрите сами!