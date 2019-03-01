Электровелосипед Skoda, 1019-сильный испанский гиперкар и другие новости за ночь

Комапния Hispano Suiza Cars (та, что из Испании, а не из Швейцарии) рассказала о технических характеристиках электромобиля Carmen, стилизованного под купе Hispano Suiza H6 Dubonnet Xenia 1938 года. Машина получит два электромотора, которые будут передавать на задние колёса 1019 лошадиных сил. Время разгона до «сотни» – меньше трёх секунд, максималка – 250 км/ч.

Ёмкость аккумулятора – 80 кВт·ч, а в будущем его заменят на более ёмкую батарею (105 кВт·ч) тех же размеров и тогда запас хода составит 400 километров. Благодаря карбоновому монококу автомобиль весит всего 1690 килограммов. Hispano Suiza Carmen представят на выставке в Женеве, летом начнутся дорожные тесты, а начало производства запланировано на конец 2019 года. Всего выпустят 19 экземпляров по цене 1,5 миллиона евро за каждый.