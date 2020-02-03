Шестикратный рост штрафов, Lada 4х4 за миллион и другие события недели

Повышение штрафов для таксистов, уход Nissan из Европы и другие новости за ночь

Новости

Николай Андреев

Министерство транспорта России разработало поправки для Кодекса об админи­стративных право­нарушениях, согласно которым вдвое увеличатся штрафы для водителей такси и автобусов за нарушение ПДД. Например, наказание за проезд на красный сигнал свето­фора для них вырастет с 1000 до 2000 рублей. Сроков введения новых поправок пока нет.

Источник: Портал проектов нормативных правовых актов

Нужно увеличивать вдвое штрафы для водителей такси и автобусов?

Nissan планирует уйти из Европы

Nissan Qashqai

Компания Nissan разработала план по выходу с рынка конти­ненталь­ной Европы на случай, если на последнем этапе Брексита резко вырастут пошлины. Это может случиться 1 января 2021 года, когда между Велико­британией и Евро­союзом перестанут действовать нынешние торговые соглаше­ния. При таком сценарии Nissan закроет завод в Барсе­лоне и прекратит выпускать автомо­били на совместном пред­приятии с Renault во Франции.

Согласно плану, предприятие Nissan в британском Сандер­ленде, где собирают кроссоверы Juke, Qashqai и электро­мобили Leaf, продолжит свою работу. Таким образом, Ниссану, в отличие от других произво­дителей, не придётся платить ввозные пошлины, за счёт чего увеличится доля рынка в Велико­британии с 4 до 20 процентов.

Источник: Financial Times (англ.)

Российскую Toyota Corolla слегка доработали

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В России начались продажи седана Toyota Corolla 2020 модельного года. По просьбам клиентов, мульти­медийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Доработанная мультимедийка доступна со средней комп­лектации «Комфорт». Также гамма цветов кузова дополнена красным и бежевым «металликом», а седаны в топ-версиях «Престиж» и «Престиж Safety» теперь имеют тонировку задних стёкол и хромиро­ванные молдинги вокруг боковых окон. В зависи­мости от комп­лектации четырёх­дверка Toyota Corolla подорожала на 36 000 – 41 000 рублей и теперь начальная стоимость состав­ляет 1 214 000 рублей.

В Jaguar решили больше не увеличивать решётки радиатора

Jaguar F-Type

Главный дизайнер Jaguar Джулиан Томсон заявил, что радиаторные решётки на авто­мобилях британской марки достигли предельного размера и больше не будут увеличи­ваться. По словам Томпсона, некоторые конкуренты пере­борщили с этим, а такая тенденция началась из-за китайских покупателей: увеличе­нием решёток радиатора автопроизво­дители пытаются повысить узнаваемость брендов в Китае.

Источник: Car Throttle (англ.)

Билл Мюррей снова попал в День сурка из-за Jeep

Во время «Супербоула», финального матча национальной футбольной лиги США, компания Jeep показала рекламный ролик, в котором Билл Мюррей возвраща­ется в фильм «День сурка». Актёр заново проживает один и тот же день, но на этот раз ездит на новеньком пикапе Jeep Gladiator.

It’s “Groundhog Day” all over again as Jeep brand debuts a Big Game spot starring Bill Murray (in his first-ever national television commercial). But this time reliving the same day over and over again is always a new adventure when you’re driving the 2020 Jeep Gladiator. Jeep. There’s only one. For more than 75 years, the Jeep name has been indelibly associated with freedom, authenticity, adventure and passion. These are vehicles for “dreamers and doers” - forging extraordinary, uncommon bonds between themselves and their owners, because adventure is found in every Jeep vehicle’s DNA. The Jeep badge stands for more than a brand. In truth, it’s a badge of honor. Subscribe to the #Jeep brand YouTube channel: https://www.youtube.com/Jeep Follow The Jeep brand on Social: · Facebook: https://www.facebook.com/jeep · Twitter: https://twitter.com/jeep · Instagram: https://instagram.com/jeep For more information on the All New Jeep eBike visit https://www.jeepe-bike.com Visit https://www.gear.jeep.com for the Groundhog Day merchandise collection For more information on Poppy the groundhog, visit https://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=21545&mid=1

Во время «Супербоула» показали много других крутых рекламных роликов с авто­мобилями. Мы уже начали выбирать из них самые интересные и скоро покажем их вам в специальной подборке. 

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