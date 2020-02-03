Повышение штрафов для таксистов, уход Nissan из Европы и другие новости за ночь

Компания Nissan разработала план по выходу с рынка конти­ненталь­ной Европы на случай, если на последнем этапе Брексита резко вырастут пошлины. Это может случиться 1 января 2021 года, когда между Велико­британией и Евро­союзом перестанут действовать нынешние торговые соглаше­ния. При таком сценарии Nissan закроет завод в Барсе­лоне и прекратит выпускать автомо­били на совместном пред­приятии с Renault во Франции.

Согласно плану, предприятие Nissan в британском Сандер­ленде, где собирают кроссоверы Juke, Qashqai и электро­мобили Leaf, продолжит свою работу. Таким образом, Ниссану, в отличие от других произво­дителей, не придётся платить ввозные пошлины, за счёт чего увеличится доля рынка в Велико­британии с 4 до 20 процентов.