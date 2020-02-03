Повышение штрафов для таксистов, уход Nissan из Европы и другие новости за ночь
Николай Андреев
Министерство транспорта России разработало поправки для Кодекса об административных правонарушениях, согласно которым вдвое увеличатся штрафы для водителей такси и автобусов за нарушение ПДД. Например, наказание за проезд на красный сигнал светофора для них вырастет с 1000 до 2000 рублей. Сроков введения новых поправок пока нет.
Источник: Портал проектов нормативных правовых актов
Нужно увеличивать вдвое штрафы для водителей такси и автобусов?
Nissan планирует уйти из Европы
Компания Nissan разработала план по выходу с рынка континентальной Европы на случай, если на последнем этапе Брексита резко вырастут пошлины. Это может случиться 1 января 2021 года, когда между Великобританией и Евросоюзом перестанут действовать нынешние торговые соглашения. При таком сценарии Nissan закроет завод в Барселоне и прекратит выпускать автомобили на совместном предприятии с Renault во Франции.
Согласно плану, предприятие Nissan в британском Сандерленде, где собирают кроссоверы Juke, Qashqai и электромобили Leaf, продолжит свою работу. Таким образом, Ниссану, в отличие от других производителей, не придётся платить ввозные пошлины, за счёт чего увеличится доля рынка в Великобритании с 4 до 20 процентов.
Источник: Financial Times (англ.)
Российскую Toyota Corolla слегка доработали
В России начались продажи седана Toyota Corolla 2020 модельного года. По просьбам клиентов, мультимедийная система получила поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Доработанная мультимедийка доступна со средней комплектации «Комфорт». Также гамма цветов кузова дополнена красным и бежевым «металликом», а седаны в топ-версиях «Престиж» и «Престиж Safety» теперь имеют тонировку задних стёкол и хромированные молдинги вокруг боковых окон. В зависимости от комплектации четырёхдверка Toyota Corolla подорожала на 36 000 – 41 000 рублей и теперь начальная стоимость составляет 1 214 000 рублей.
В Jaguar решили больше не увеличивать решётки радиатора
Главный дизайнер Jaguar Джулиан Томсон заявил, что радиаторные решётки на автомобилях британской марки достигли предельного размера и больше не будут увеличиваться. По словам Томпсона, некоторые конкуренты переборщили с этим, а такая тенденция началась из-за китайских покупателей: увеличением решёток радиатора автопроизводители пытаются повысить узнаваемость брендов в Китае.
Источник: Car Throttle (англ.)
Билл Мюррей снова попал в День сурка из-за Jeep
Во время «Супербоула», финального матча национальной футбольной лиги США, компания Jeep показала рекламный ролик, в котором Билл Мюррей возвращается в фильм «День сурка». Актёр заново проживает один и тот же день, но на этот раз ездит на новеньком пикапе Jeep Gladiator.
Во время «Супербоула» показали много других крутых рекламных роликов с автомобилями. Мы уже начали выбирать из них самые интересные и скоро покажем их вам в специальной подборке.
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