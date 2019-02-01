Subaru Legacy получит мультимедийку с вертикальным экраном и другие новости за ночь
Компания Subaru опубликовала первые изображения седана Legacy нового поколения и сразу раскрыла главную премьеру – в салоне появился вертикальный экран мультимедийной системы. Снаружи перемены скромнее – как и все последние новинки Subaru, Legacy очень похож на предшественника. Премьера модели состоится 7 февраля на автосалоне в Чикаго.
Skoda готовит небольшой купеобразный кроссовер
В сеть попала фотография фотография слайда из презентации Skoda, посвященной будущим моделям. Кроссовер City SUV предназначен для Европы, и скорее всего, это Kamiq, который покажут на Женевском автосалоне. А вторая модель – Kamiq GT – появится только в Китае.
В 2018 году Skoda показала свой первый купеобразный кроссовер Kodiaq GT – он тоже не выйдет за пределы Поднебесной. Дата и место премьеры «младшего» Kamiq GT неизвестны, но возможно, что новинку покажут уже в 2019 году.
Источник: Indian Autos Blog (англ.)
Mercedes-Benz покажет в Женеве электрический минивэн
Немецкий автопроизводитель на премьере обновлённого вэна V-класса объявил, что в марте 2019 года на выставке в Женеве дебютирует концепт Vision EQV – он стал пятым подтверждённым представителем электрической линейки EQ, после кроссовера EQC (он уже представлен), хэтчбека EQA, компактного кроссовера EQB и большого седана EQS. Все эти модели, наряду с EQV, должны поступить в продажу к 2022 году.
Электромобиль Renault Zoe показал новое лицо
Компания Renault работает над новой версией электрохэтчбека Zoe, которую, по слухам, представят в этом году. Фотография, сделанная тайком в техническом центре автопроизводителя, показывает, что внешне новинка изменится незначительно. Но никаких подробностей о технике пока нет.
Источник: World Scoop Forum
Посмотрите на бизнес-джет, который превратили в лимузин
Этот гибрид самолёта и машины построила компания Jetsetter. Один из инициаторов создания проекта, Фрэнк Дианджело, рассказал, что длина лимузина составляет 12,8 метра, высота – 3,4 метра. Он построен из настоящего фюзеляжа бизнес-джета Lear Jet, а бензиновый V8 взят из ассортимента General Motors. И на этой штуке можно ездить по обычным дорогам! В проект вложено более миллиона долларов, но если вы захотите купить Jetsetter, ценник вам объявят как минимум впятеро более серьезный.