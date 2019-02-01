Subaru Legacy получит мультимедийку с вертикальным экраном и другие новости за ночь

В сеть попала фотография фотография слайда из презентации Skoda, посвященной будущим моделям. Кроссовер City SUV предназначен для Европы, и скорее всего, это Kamiq, который покажут на Женевском автосалоне. А вторая модель – Kamiq GT – появится только в Китае.

В 2018 году Skoda показала свой первый купеобразный кроссовер Kodiaq GT – он тоже не выйдет за пределы Поднебесной. Дата и место премьеры «младшего» Kamiq GT неизвестны, но возможно, что новинку покажут уже в 2019 году.