Эту Ferrari F40 сначала разбили, потом арестовали её владельца, а теперь продают

Subaru Legacy получит мультимедийку с вертикальным экраном и другие новости за ночь

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Компания Subaru опубликовала первые изображения седана Legacy нового поколения и сразу раскрыла главную премьеру – в салоне появился вертикальный экран мультимедийной системы. Снаружи перемены скромнее – как и все последние новинки Subaru, Legacy очень похож на предшественника. Премьера модели состоится 7 февраля на автосалоне в Чикаго.

Skoda готовит небольшой купеобразный кроссовер

В сеть попала фотография фотография слайда из презентации Skoda, посвященной будущим моделям. Кроссовер City SUV предназначен для Европы, и скорее всего, это Kamiq, который покажут на Женевском автосалоне. А вторая модель – Kamiq GT – появится только в Китае.

В 2018 году Skoda показала свой первый купеобразный кроссовер Kodiaq GT – он тоже не выйдет за пределы Поднебесной. Дата и место премьеры «младшего» Kamiq GT неизвестны, но возможно, что новинку покажут уже в 2019 году.

Источник: Indian Autos Blog (англ.)

Mercedes-Benz покажет в Женеве электрический минивэн

Рендер Mercedes-Benz Vision EQV от Autocar

Немецкий автопроизводитель на премьере обновлённого вэна V-класса объявил, что в марте 2019 года на выставке в Женеве дебютирует концепт Vision EQV – он стал пятым подтверждённым представителем электрической линейки EQ, после кроссовера EQC (он уже представлен), хэтчбека EQA, компактного кроссовера EQB и большого седана EQS. Все эти модели, наряду с EQV, должны поступить в продажу к 2022 году.

Электромобиль Renault Zoe показал новое лицо

Компания Renault работает над новой версией электрохэтчбека Zoe, которую, по слухам, представят в этом году. Фотография, сделанная тайком в техническом центре автопроизводителя, показывает, что внешне новинка изменится незначительно. Но никаких подробностей о технике пока нет.

Источник: World Scoop Forum

Посмотрите на бизнес-джет, который превратили в лимузин

Этот гибрид самолёта и машины построила компания Jetsetter. Один из инициаторов создания проекта, Фрэнк Дианджело, рассказал, что длина лимузина составляет 12,8 метра, высота – 3,4 метра. Он построен из настоящего фюзеляжа бизнес-джета Lear Jet, а бензиновый V8 взят из ассортимента General Motors. И на этой штуке можно ездить по обычным дорогам! В проект вложено более миллиона долларов, но если вы захотите купить Jetsetter, ценник вам объявят как минимум впятеро более серьезный.

SUBSCRIBE to Barcroft Cars: https://goo.gl/vbKSU2 A SHOWSTOPPING Learjet limo has been unveiled, featuring a fully-custom design that has transformed a former plane into a club on wheels. The one-of-a-kind vehicle, which cost more than $1 million to construct and can transport up to eight passengers, uses four 28-inch wheels attached to a wingless Learjet fuselage. Before it was debuted in 2018, the 28-metre (42ft)-long ‘Limo-Jet’ was in the making for 12 years, and is the brainchild of designer Dan Harris and owner Frank DeAngelo. Frank told Barcroft Media: “We’ve had people pull over on the side of the road, and they’ll get out of the car and video tape the limo." Video Credits: Videographer / director: Adam Gray Producer: Joe Roberts, James Thorne Editor: Ross Dower Barcroft TV: https://www.youtube.com/user/barcroftmedia/featured Barcroft Animals: https://www.youtube.com/barcroftanimals/featured Barcroft Cars: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/featured For more of the amazing side of life: For the full story, visit BARCROFT.TV: http://cars.barcroft.tv/ Like BARCROFT CARS on Facebook: https://www.facebook.com/pages/Barcroft-Cars/588082827969567 Follow @BarcroftCars on Twitter: https://twitter.com/BarcroftCars Check out more videos: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/videos Download Barcroft TV on iOS: https://itunes.apple.com/us/app/barcroft-tv/id1287734327?mt=8 Download Barcroft TV on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.barcroft&hl=en
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