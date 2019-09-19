Автопроизводители получат от правительства России разные льготы
Дмитрий Савостьянчик
Автомобильные компании, имеющие производства на территории России, получат от правительства разные субсидии, направленные на компенсацию утильсбора. Новые условия выплат обещают проработать к 28 сентября, пишет «Коммерсантъ».
Суть системы дифференцированных субсидий в том, что производителям с низким уровнем локализации продукции сократят размер промсубсидий — но до уровня, который сохранит рентабельность производства, ведь в основном ради этого зарубежные концерны и заключали специальные инвестиционные контракты.
Полученные на компенсацию утильсбора средства планируется инвестировать в программу импортозамещения компонентов для традиционно российских автопроизводителей. Всего на субсидирование производителей в рамках СПИК выделяется около 120 миллиардов рублей в год.
За создание системы дифференцированных субсидий выступают АвтоВАЗ (в том числе альянс Renault-Nissan), группа ГАЗ, КамАЗ, Hyundai и Volkswagen.
Обсуждение новой системы субсидирования пройдёт во время встречи правительства с автопроизводителями в Сочи, запланированной на 28 сентября.