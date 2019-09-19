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Автопроизводители получат от правительства России разные льготы

Новости

Дмитрий Савостьянчик

Автомобильные компании, имеющие производ­ства на терри­тории России, получат от прави­тель­ства разные субсидии, направ­ленные на компен­сацию утильсбора. Новые условия выплат обещают про­работать к 28 сентября, пишет «Коммерсантъ».

Суть системы дифференциро­ван­ных субсидий в том, что произво­дителям с низким уровнем локали­зации продукции сократят размер пром­субсидий — но до уровня, который сохранит рента­бельность производ­ства, ведь в основном ради этого зарубежные концерны и заключали специ­альные инвести­ционные контракты.

Полученные на компенсацию утильсбора средства плани­руется инвести­ровать в программу импорто­замеще­ния компонентов для тради­ционно рос­сийских автопроизво­дителей. Всего на субсиди­рование произво­дителей в рамках СПИК выделя­ется около 120 милли­ардов рублей в год.

За создание системы дифференци­рованных субсидий выступают АвтоВАЗ (в том числе альянс Renault-Nissan), группа ГАЗ, КамАЗ, Hyundai и Volkswagen.

Обсуждение новой системы субсидирования пройдёт во время встречи правительства с автопроизводителями в Сочи, запланированной на 28 сентября.

Дифференцированные льготы — это правильно? 

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