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Автоконцерны будут получать субсидии в соответствии с локализацией производства

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Автоконцерны, подписавшие специальный инвестици­онный контракт (СПИК), будут получать пром­субсидии в зависи­мости от уровня локали­зации производства. Эксперты считают, что это может привести к дополни­тельному росту цен на автомобили, сообщает «Коммерсантъ».

Переход на дифференцированную систему произойдёт пошагово. В 2020 году все концерны, подписав­шие СПИК, будут гаранти­рованно получать только 50% пром­субсидий. В 2021 году этот показатель снизится до 25%, а уже в 2022 году — до нуля. Соответ­ственно, чем выше будет уровень локали­зации производ­ства, тем большая компен­сация полагается авто­концерну. Однако произво­дители подписывали СПИК с целью получения 100% промсубсидий, которые в основном возмещали бы утильсбор.

Тему дифференциации промсубсидий лобби­ровали предста­вители традиционно российских концернов: АвтоВАЗ (вместе с альянсом Renault-Nissan), группа ГАЗ и КамАЗ. Но после обсуждения вопроса рабочей группой (предста­вители прави­тельства и автоконцернов) было принято решение о сохране­нии прежних условий — полная компенсация утильсбора для всех концернов со СПИКом.

Тем не менее, систему, скорее всего, введут. Принятое решение в прави­тельстве объяснили тем, что «отраслевое саморегу­лирование не сработало». Представители авто­бизнеса считают, что решение рабочей группы просто не устроило ряд российских концернов.

Минимальные условия, которые требовались для заключения СПИК (локали­зация процессов сварки и окраски), дают 900 баллов. Для получения макси­мального размера субсидии произво­дителю нужно набрать не меньше 4 тысяч баллов. Доступ к госзакупкам, который начнётся с 2025 года, открывается с 5,5 тысячи баллов.

Если система дифференциации компенсаций утильсбора заработает в ближайшее время, то из-за роста ставок утильсбора с 2020 года поднимутся цены и на иномарки российского производ­ства. Сейчас ощутимое увеличение цен ждёт в основном только импортные автомобили.

Как думаете, насколько вырастут цены на автомобили в новом году?

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