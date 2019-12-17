Автоконцерны будут получать субсидии в соответствии с локализацией производства
Дмитрий Савостьянчик
Автоконцерны, подписавшие специальный инвестиционный контракт (СПИК), будут получать промсубсидии в зависимости от уровня локализации производства. Эксперты считают, что это может привести к дополнительному росту цен на автомобили, сообщает «Коммерсантъ».
Переход на дифференцированную систему произойдёт пошагово. В 2020 году все концерны, подписавшие СПИК, будут гарантированно получать только 50% промсубсидий. В 2021 году этот показатель снизится до 25%, а уже в 2022 году — до нуля. Соответственно, чем выше будет уровень локализации производства, тем большая компенсация полагается автоконцерну. Однако производители подписывали СПИК с целью получения 100% промсубсидий, которые в основном возмещали бы утильсбор.
Тему дифференциации промсубсидий лоббировали представители традиционно российских концернов: АвтоВАЗ (вместе с альянсом Renault-Nissan), группа ГАЗ и КамАЗ. Но после обсуждения вопроса рабочей группой (представители правительства и автоконцернов) было принято решение о сохранении прежних условий — полная компенсация утильсбора для всех концернов со СПИКом.
Тем не менее, систему, скорее всего, введут. Принятое решение в правительстве объяснили тем, что «отраслевое саморегулирование не сработало». Представители автобизнеса считают, что решение рабочей группы просто не устроило ряд российских концернов.
Минимальные условия, которые требовались для заключения СПИК (локализация процессов сварки и окраски), дают 900 баллов. Для получения максимального размера субсидии производителю нужно набрать не меньше 4 тысяч баллов. Доступ к госзакупкам, который начнётся с 2025 года, открывается с 5,5 тысячи баллов.
Если система дифференциации компенсаций утильсбора заработает в ближайшее время, то из-за роста ставок утильсбора с 2020 года поднимутся цены и на иномарки российского производства. Сейчас ощутимое увеличение цен ждёт в основном только импортные автомобили.