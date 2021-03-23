10-летний сын Вина Дизеля сыграет отца в новом «Форсаже»
Дмитрий Елизаров
Актёрский дебют Винсента Синклера, сына Вина Дизеля, совпадёт с премьерой девятой части «Форсажа». При этом все сцены с участием Винсента, как уточняет TMZ, были отсняты ещё в 2019 году: премьеру «Форсажа-9» многократно переносили из-за коронавирусных ограничений.
Вин Дизель считается «лицом» франшизы уже 20 лет — с момента выхода на экраны первой части саги об уличных гонщиках. По данным издания, сценарий девятой части эпопеи включает в себя ряд отсылок к прошлому главного героя и сцены из его воспоминаний. Именно в них и будет занят Винсент Синклер — он сыграет (точнее, уже сыграл) юного Доминика Торетто. На момент съёмок «Дому-младшему» было 9 лет.
Сколько именно экранного времени будет посвящено детству главного героя, пока неизвестно. Но издание упоминает, что самый младший актёр из съёмочной группы зарабатывал посредством гонораров 1005 долларов (более 76 тысяч рублей) в день. Примечательно, что отец Винсента выступил одним из продюсеров фильма.
В новой части франшизы будет также затронута история взаимоотношений Торетто с его братом Джейкобом — его сыграет Джон Сина. По последним данным, премьера F9 состоится в конце июня нынешнего года.
В феврале режиссёр фильма Джастин Лин опубликовал видеоролик о том, как снимали одну из эффектных аварий, которыми, как ожидается, будет переполнен видеоряд. На то, чтобы в течение 4 секунд на экране переворачивалось купе Toyota GT86, у съёмочной группы ушло 8 месяцев работы и три автомобиля.