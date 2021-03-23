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10-летний сын Вина Дизеля сыграет отца в новом «Форсаже»

Новости

Дмитрий Елизаров

Актёрский дебют Винсента Синклера, сына Вина Дизеля, совпадёт с премьерой девятой части «Форсажа». При этом все сцены с участием Винсента, как уточняет TMZ, были отсняты ещё в 2019 году: премьеру «Форсажа-9» много­кратно переносили из-за корона­вирусных ограничений.

  • Вин Дизель считается «лицом» франшизы уже 20 лет — с момента выхода на экраны первой части саги об уличных гонщиках. По данным издания, сценарий девятой части эпопеи включает в себя ряд отсылок к прошлому главного героя и сцены из его воспоми­наний. Именно в них и будет занят Винсент Синклер — он сыграет (точнее, уже сыграл) юного Доминика Торетто. На момент съёмок «Дому-младшему» было 9 лет.

  • Сколько именно экранного времени будет посвящено детству главного героя, пока неизвестно. Но издание упоминает, что самый младший актёр из съёмочной группы зарабатывал посред­ством гонораров 1005 долларов (более 76 тысяч рублей) в день. Примеча­тельно, что отец Винсента выступил одним из продюсеров фильма.

  • В новой части франшизы будет также затронута история взаимо­отношений Торетто с его братом Джейкобом — его сыграет Джон Сина. По последним данным, премьера F9 состоится в конце июня нынешнего года.

  • В феврале режиссёр фильма Джастин Лин опубликовал видеоролик о том, как снимали одну из эффектных аварий, которыми, как ожидается, будет пере­полнен видеоряд. На то, чтобы в течение 4 секунд на экране пере­ворачи­валось купе Toyota GT86, у съёмочной группы ушло 8 месяцев работы и три автомобиля.

Снялись бы в «Форсаже», если бы позвали?

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