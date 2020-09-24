На продажу выставлен спорткар из «Форсажа». На нём ездил Вин Дизель

Четвёртая часть франшизы — не един­ственный «Форсаж», где можно увидеть этот автомобиль: впервые купе появилось на экране в послетитровой сцене самого первого «Форсажа», но тогда имело красный цвет кузова с чёрными полосами. Для дальнейших съёмок Chevelle перекрасили.

По сценарию четвёртой части спорткар погибает, однако в работе над этой сценой участвовали несколько авто­мобилей. Один из них и выставлен на продажу, а факт принад­лежности Chevelle к киномиру подтвер­ждается документами студии Universal.

Помимо 5,7-литрового V8 купе оснащено каркасом безопас­ности, четырёх­ступенчатой механической коробкой с рычагом пере­ключения Hurst, вентилиру­емыми тормозами Wilwood, подвеской на компонентах Hotchkis и ковше­образными сиденьями в салоне, между которыми распо­лагается баллон для закиси азота. Салон пребывает в состоянии, далёком от идеального, но продавцы этот факт никак не поясняют.

На капоте Chevelle имеется надпись Ride or Die: утвер­ждается, что в 2015 году её оставил Коди Уокер, брат погибшего актёра Пола Уокера, который заменял его при съёмках некоторых сцен.