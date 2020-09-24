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На продажу выставлен спорткар из «Форсажа». На нём ездил Вин Дизель

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Дмитрий Елизаров

На австралийском аукционе Lloyds выставлено купе Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска, участво­вавшее в съёмках четвёртой части эпопеи «Форсаж». Ставка на спорткар, на котором ездил Вин Дизель и оставил автограф Коди Уокер, на вечер четверга составляла 64 тысячи австралий­ских долларов (45,5 тысячи долларов США или 3,5 миллиона рублей).

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  • Четвёртая часть франшизы — не един­ственный «Форсаж», где можно увидеть этот автомобиль: впервые купе появилось на экране в послетитровой сцене самого первого «Форсажа», но тогда имело красный цвет кузова с чёрными полосами. Для дальнейших съёмок Chevelle перекрасили.

  • По сценарию четвёртой части спорткар погибает, однако в работе над этой сценой участвовали несколько авто­мобилей. Один из них и выставлен на продажу, а факт принад­лежности Chevelle к киномиру подтвер­ждается документами студии Universal.

  • Помимо 5,7-литрового V8 купе оснащено каркасом безопас­ности, четырёх­ступенчатой механической коробкой с рычагом пере­ключения Hurst, вентилиру­емыми тормозами Wilwood, подвеской на компонентах Hotchkis и ковше­образными сиденьями в салоне, между которыми распо­лагается баллон для закиси азота. Салон пребывает в состоянии, далёком от идеального, но продавцы этот факт никак не поясняют.

  • На капоте Chevelle имеется надпись Ride or Die: утвер­ждается, что в 2015 году её оставил Коди Уокер, брат погибшего актёра Пола Уокера, который заменял его при съёмках некоторых сцен.

  • Коллекция автомобилей самого Уокера в январе нынешнего года была продана на аукционе Barrett-Jackson. За 18 авто­мобилей и 3 мотоцикла удалось выручить 2 332 550 долларов, причём в ходе торгов было установ­лено несколько ценовых рекордов.

Обзавелись бы масл-каром из «Форсажа»?

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