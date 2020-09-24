На продажу выставлен спорткар из «Форсажа». На нём ездил Вин Дизель
Дмитрий Елизаров
На австралийском аукционе Lloyds выставлено купе Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска, участвовавшее в съёмках четвёртой части эпопеи «Форсаж». Ставка на спорткар, на котором ездил Вин Дизель и оставил автограф Коди Уокер, на вечер четверга составляла 64 тысячи австралийских долларов (45,5 тысячи долларов США или 3,5 миллиона рублей).
Четвёртая часть франшизы — не единственный «Форсаж», где можно увидеть этот автомобиль: впервые купе появилось на экране в послетитровой сцене самого первого «Форсажа», но тогда имело красный цвет кузова с чёрными полосами. Для дальнейших съёмок Chevelle перекрасили.
По сценарию четвёртой части спорткар погибает, однако в работе над этой сценой участвовали несколько автомобилей. Один из них и выставлен на продажу, а факт принадлежности Chevelle к киномиру подтверждается документами студии Universal.
Помимо 5,7-литрового V8 купе оснащено каркасом безопасности, четырёхступенчатой механической коробкой с рычагом переключения Hurst, вентилируемыми тормозами Wilwood, подвеской на компонентах Hotchkis и ковшеобразными сиденьями в салоне, между которыми располагается баллон для закиси азота. Салон пребывает в состоянии, далёком от идеального, но продавцы этот факт никак не поясняют.
На капоте Chevelle имеется надпись Ride or Die: утверждается, что в 2015 году её оставил Коди Уокер, брат погибшего актёра Пола Уокера, который заменял его при съёмках некоторых сцен.
Коллекция автомобилей самого Уокера в январе нынешнего года была продана на аукционе Barrett-Jackson. За 18 автомобилей и 3 мотоцикла удалось выручить
2 332 550долларов, причём в ходе торгов было установлено несколько ценовых рекордов.