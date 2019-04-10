Россияне разлюбили дизельные кроссоверы
Дмитрий Савостьянчик
По итогам двух первых месяцев 2019 года в России было продано 12,5 тысячи новых кроссоверов и внедорожников с дизельными двигателями. Это на 10,5% меньше, чем годом ранее. Одной из причин отрицательной динамики стало падение спроса на лидеров прошлого года, а также решение марки Volkswagen временно приостановить продажи дизельных версий кроссовера Tiguan (его продажи возобновились в марте). В 2018 году Tiguan занимал четвёртую строчку рейтинга и 5,8% сегмента дизельных кроссоверов.
Лидером в 2019 году стал Mitsubishi Pajero Sport – 1234 реализованных автомобиля (+35,5%). Он сместил на второе место прошлогоднего лидера Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого упали на 43% (до 934 машин). На третье место вышел Renault Duster – 784 автомобиля (+3,16%), выбивший на пятую строчку KIA Sorento. Продажи Соренто c дизельными моторами упали на четверть: дилеры реализовали всего 736 автомобилей. Выше него поднялся свежий Hyundai Santa Fe – 749 проданных машин (+0,4%).
Десять самых продаваемых дизельных внедорожников и кроссоверов за январь и февраль 2019 года
|Марка, модель
|Янв.-фев.
2019 г., шт.
|Янв.-фев.
2018 г., шт.
|Динамика,
%
|Mitsubishi Pajero Sport
|1234
|911
|35,5
|Toyota Land Cruiser Prado
|934
|1659
|-43,7
|Renault Duster
|784
|760
|3,2
|Hyundai Santa Fe
|749
|746
|0,4
|KIA Sorento
|736
|958
|-25,3
|Toyota Land Cruiser 200
|730
|497
|46,9
|Mercedes-Benz GLS-class
|626
|356
|75,8
|Volkswagen Touareg
|576
|304
|89,5
|BMW X5
|548
|798
|-31,3
|BMW X3
|516
|298
|78,5