Россияне разлюбили дизельные кроссоверы

По итогам двух первых месяцев 2019 года в России было продано 12,5 тысячи новых кроссоверов и внедорожников с дизельными двигателями. Это на 10,5% меньше, чем годом ранее. Одной из причин отрицательной динамики стало падение спроса на лидеров прошлого года, а также решение марки Volkswagen временно приостановить продажи дизельных версий кроссовера Tiguan (его продажи возобновились в марте). В 2018 году Tiguan занимал четвёртую строчку рейтинга и 5,8% сегмента дизельных кроссоверов.

Лидером в 2019 году стал Mitsubishi Pajero Sport – 1234 реализованных автомобиля (+35,5%). Он сместил на второе место прошлогоднего лидера Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого упали на 43% (до 934 машин). На третье место вышел Renault Duster – 784 автомобиля (+3,16%), выбивший на пятую строчку KIA Sorento. Продажи Соренто c дизельными моторами упали на четверть: дилеры реализовали всего 736 автомобилей. Выше него поднялся свежий Hyundai Santa Fe – 749 проданных машин (+0,4%).

Десять самых продаваемых дизельных внедорожников и кроссоверов за январь и февраль 2019 года