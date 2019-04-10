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Россияне разлюбили дизельные кроссоверы

Дмитрий Савостьянчик

Mitsubishi Pajero Sport – лидер продаж дизельных внедорожников по итогам двух месяцев 2019 года

По итогам двух первых месяцев 2019 года в России было продано 12,5 тысячи новых кроссоверов и внедорожников с дизельными двигателями. Это на 10,5% меньше, чем годом ранее. Одной из причин отрицательной динамики стало падение спроса на лидеров прошлого года, а также решение марки Volkswagen временно приостановить продажи дизельных версий кроссовера Tiguan (его продажи возобновились в марте). В 2018 году Tiguan занимал четвёртую строчку рейтинга и 5,8% сегмента дизельных кроссоверов.

Лидером в 2019 году стал Mitsubishi Pajero Sport – 1234 реализованных автомобиля (+35,5%). Он сместил на второе место прошлогоднего лидера Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого упали на 43% (до 934 машин). На третье место вышел Renault Duster – 784 автомобиля (+3,16%), выбивший на пятую строчку KIA Sorento. Продажи Соренто c дизельными моторами упали на четверть: дилеры реализовали всего 736 автомобилей. Выше него поднялся свежий Hyundai Santa Fe – 749 проданных машин (+0,4%).

Десять самых продаваемых дизельных внедорожников и кроссоверов за январь и февраль 2019 года

Марка, модель Янв.-фев.
2019 г., шт.		 Янв.-фев. 
2018 г., шт.		 Динамика,
%
Mitsubishi Pajero Sport 1234 911 35,5
Toyota Land Cruiser Prado 934 1659 -43,7
Renault Duster 784 760 3,2
Hyundai Santa Fe 749 746 0,4
KIA Sorento 736 958 -25,3
Toyota Land Cruiser 200 730 497 46,9
Mercedes-Benz GLS-class 626 356 75,8
Volkswagen Touareg 576 304 89,5
BMW X5 548 798 -31,3
BMW X3 516 298 78,5

Ваш выбор в классе кроссоверов и внедорожников?

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