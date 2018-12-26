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Владельцы старых пикапов заняли зарядную станцию Tesla и плохо себя вели

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В городе Хикори (штат Северная Каролина, США), местные владельцы больших пикапов устроили акцию протеста против электромобилей Tesla. Заехав на зарядную станцию, они заняли своими машинами все свободные терминалы и не давали владельцам электромобилей воспользоваться зарядкой. Всё это время они выкрикивали ругательства в адрес Tesla. Об этом в социальной сети Reddit написала владелица Tesla под ником Leicina, которая как раз пыталась зарядить электрокар.

В итоге протестующих прогнал сотрудник расположенного рядом магазина. При этом его едва не сбил один из «активистов».

  • Владельцы электромобилей нередко жалуются на поведение принципиальных противников машин на электротяге. В обиход даже вошел термин icing – так говорят о ситуации, когда машины с ДВС намеренно паркуются на зарядных станциях, не давая подъехать электрокарам. В термине заключена игра слов: icing переводится как «заморозка» и при этом отсылает к аббревиатуре ICE (Internal Combustion Engine), то есть «двигатель внутреннего сгорания».

  • Ещё одно проявление агрессии со стороны владельцев машин с ДВС называется coal rolling – водитель автомобиля со старым дизельным двигателем (чаще всего это как раз большие пикапы) обгоняет электромобиль и резко нажимает на газ, чтобы из выхлопной трубы вырвалось облако чёрного дыма. Таким способом водители выражают недовольство не только электромобилями, но и принципами защиты окружающей среды в целом.

Как владельцы электрокаров могли бы отомстить обидчикам?

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