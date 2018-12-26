Владельцы старых пикапов заняли зарядную станцию Tesla и плохо себя вели

В городе Хикори (штат Северная Каролина, США), местные владельцы больших пикапов устроили акцию протеста против электромобилей Tesla. Заехав на зарядную станцию, они заняли своими машинами все свободные терминалы и не давали владельцам электромобилей воспользоваться зарядкой. Всё это время они выкрикивали ругательства в адрес Tesla. Об этом в социальной сети Reddit написала владелица Tesla под ником Leicina, которая как раз пыталась зарядить электрокар.

В итоге протестующих прогнал сотрудник расположенного рядом магазина. При этом его едва не сбил один из «активистов».