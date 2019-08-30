Культовый Корвет превратили во внедорожник с огромным дизелем
Николай Андреев
На сайте Craigslist появилось объявление о продаже необычного купе Chevrolet Corvette 1980 года — с дизельным двигателем и внедорожной резиной. С продавцом связалось издание Jalopnik и выяснило, что автомобиль переделал фермер, когда был ещё подростком.
Скотт Рэй купил Chevrolet Corvette C3 около десяти лет назад, когда ему было восемнадцать. Спустя полгода штатный двигатель вышел из строя, но вместо капитального ремонта фермер решил заменить мотор целиком. А так как он являлся поклонником дизелей, то установил под капот Корвета 6,2-литровый дизельный V8 от Chevrolet Suburban 1987 года. Вместе с четырёхступенчатым «автоматом» (с неработающей задней передачей) он обошёлся Рэю в 700 долларов.
Скотт перебрал двигатель и трансмиссию, а потом поставил всё это в Chevrolet Corvette — вместе с внедорожными покрышками. Проект затянулся и автомобиль был достроен только в прошлом году. По словам фермера, расход топлива составляет около семи литров на 100 километров.
Сейчас Рэй решил продать Корвет, чтобы восстановить старенький
Ford F-150с дизельным двигателем Cummins. Он не указал стоимость Chevrolet Corvette, предложив назначить её покупателю самостоятельно.