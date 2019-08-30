Культовый Корвет превратили во внедорожник с огромным дизелем

Скотт Рэй купил Chevrolet Corvette C3 около десяти лет назад, когда ему было восем­надцать. Спустя полгода штатный двигатель вышел из строя, но вместо капи­тального ремонта фермер решил заменить мотор целиком. А так как он являлся поклон­ником дизелей, то установил под капот Корвета 6,2-литровый дизельный V8 от Chevrolet Suburban 1987 года. Вместе с четырёх­ступенчатым «автоматом» (с неработа­ющей задней передачей) он обошёлся Рэю в 700 долларов.

Скотт перебрал двигатель и трансмиссию, а потом поставил всё это в Chevrolet Corvette — вместе с внедорож­ными покрышками. Проект затянулся и автомо­биль был достроен только в прошлом году. По словам фермера, расход топлива составляет около семи литров на 100 кило­метров.