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Культовый Корвет превратили во внедорожник с огромным дизелем

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Николай Андреев

На сайте Craigslist появилось объяв­ление о продаже необычного купе Chevrolet Corvette 1980 года — с дизельным двигателем и внедорож­ной резиной. С продавцом связалось издание Jalopnik и выяснило, что автомо­биль пере­делал фермер, когда был ещё подростком.

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  • Скотт Рэй купил Chevrolet Corvette C3 около десяти лет назад, когда ему было восем­надцать. Спустя полгода штатный двигатель вышел из строя, но вместо капи­тального ремонта фермер решил заменить мотор целиком. А так как он являлся поклон­ником дизелей, то установил под капот Корвета 6,2-литровый дизельный V8 от Chevrolet Suburban 1987 года. Вместе с четырёх­ступенчатым «автоматом» (с неработа­ющей задней передачей) он обошёлся Рэю в 700 долларов.

  • Скотт перебрал двигатель и трансмиссию, а потом поставил всё это в Chevrolet Corvette — вместе с внедорож­ными покрышками. Проект затянулся и автомо­биль был достроен только в прошлом году. По словам фермера, расход топлива составляет около семи литров на 100 кило­метров.

  • Сейчас Рэй решил продать Корвет, чтобы вос­становить старенький Ford F-150 с дизельным двигателем Cummins. Он не указал стоимость Chevrolet Corvette, пред­ложив назначить её покупателю само­стоятельно.

Сколько бы отдали за этот дизельный Корвет?

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