Финны побили рекорд по переработке свинины в дизель

В рамках концепции «циркулярной экономики» население Финляндии призывают сдавать на специальные пункты жир, образующийся при жарке традици­онных рождественских окороков. Как передаёт агентство «РИА Новости», жира, собранного за нынешние праздники, хватит, чтобы 17 раз объехать вокруг Земли.

Благотворительная акция по сбору пищевых отходов получила название «Ветчина с уловкой». На посвящённом этой программе сайте указывается, что каждое Рождество в Финляндии съедается около 7 миллионов кило­граммов домашней ветчины. В процессе её приготов­ления образуется гигантское количество жира, и финнов призывают не выбрасывать эти отходы, а сдавать на специальные пункты переработки.

Собранный жир компания Neste перерабаты­вает в биотопливо, которое не только не уменьшает ископаемые запасы нефти, но и выбрасы­вает в атмосферу при сгорании на 90% меньше углекислого газа, чем обычный дизель. Всего же в акции, которая проходит с 18 декабря по 8 января, участвуют 15 финских компаний. В этом году она прошла в пятый раз.

Особо отмечается, что перерабаты­вать можно не только свиной жир, но и любой другой животного или раститель­ного происхождения — скажем, образовав­шийся при жарке рыбы или индейки. Всего в этом году удалось собрать 55 тонн жира, а в сдаче отходов поучаст­вовали четверть миллиона семей. Инициаторы отмечают, что переработка отходов, полученных при приготов­лении одного свиного окорока, позволяет получить такое количество топлива, которого хватит на 3 километра пути.