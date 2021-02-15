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Финны побили рекорд по переработке свинины в дизель

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Дмитрий Елизаров

В рамках концепции «циркулярной экономики» население Финляндии призывают сдавать на специальные пункты жир, образующийся при жарке традици­онных рождественских окороков. Как передаёт агентство «РИА Новости», жира, собранного за нынешние праздники, хватит, чтобы 17 раз объехать вокруг Земли.

  • Благотворительная акция по сбору пищевых отходов получила название «Ветчина с уловкой». На посвящённом этой программе сайте указывается, что каждое Рождество в Финляндии съедается около 7 миллионов кило­граммов домашней ветчины. В процессе её приготов­ления образуется гигантское количество жира, и финнов призывают не выбрасывать эти отходы, а сдавать на специальные пункты переработки.

  • Собранный жир компания Neste перерабаты­вает в биотопливо, которое не только не уменьшает ископаемые запасы нефти, но и выбрасы­вает в атмосферу при сгорании на 90% меньше углекислого газа, чем обычный дизель. Всего же в акции, которая проходит с 18 декабря по 8 января, участвуют 15 финских компаний. В этом году она прошла в пятый раз.

  • Особо отмечается, что перерабаты­вать можно не только свиной жир, но и любой другой животного или раститель­ного происхождения — скажем, образовав­шийся при жарке рыбы или индейки. Всего в этом году удалось собрать 55 тонн жира, а в сдаче отходов поучаст­вовали четверть миллиона семей. Инициаторы отмечают, что переработка отходов, полученных при приготов­лении одного свиного окорока, позволяет получить такое количество топлива, которого хватит на 3 километра пути.

  • Весной прошлого года стало известно об инициативе компании Mazda по разработке нового вида биотоплива. Его пред­полагается изготав­ливать из морских водорослей, что сделает новое топливо экологически нейтральным.

Дизель из свиного жира — виданное ли дело?

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