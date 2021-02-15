Финны побили рекорд по переработке свинины в дизель
Дмитрий Елизаров
В рамках концепции «циркулярной экономики» население Финляндии призывают сдавать на специальные пункты жир, образующийся при жарке традиционных рождественских окороков. Как передаёт агентство «РИА Новости», жира, собранного за нынешние праздники, хватит, чтобы 17 раз объехать вокруг Земли.
Благотворительная акция по сбору пищевых отходов получила название «Ветчина с уловкой». На посвящённом этой программе сайте указывается, что каждое Рождество в Финляндии съедается около 7 миллионов килограммов домашней ветчины. В процессе её приготовления образуется гигантское количество жира, и финнов призывают не выбрасывать эти отходы, а сдавать на специальные пункты переработки.
Собранный жир компания Neste перерабатывает в биотопливо, которое не только не уменьшает ископаемые запасы нефти, но и выбрасывает в атмосферу при сгорании на 90% меньше углекислого газа, чем обычный дизель. Всего же в акции, которая проходит с 18 декабря по 8 января, участвуют 15 финских компаний. В этом году она прошла в пятый раз.
Особо отмечается, что перерабатывать можно не только свиной жир, но и любой другой животного или растительного происхождения — скажем, образовавшийся при жарке рыбы или индейки. Всего в этом году удалось собрать 55 тонн жира, а в сдаче отходов поучаствовали четверть миллиона семей. Инициаторы отмечают, что переработка отходов, полученных при приготовлении одного свиного окорока, позволяет получить такое количество топлива, которого хватит на 3 километра пути.
Весной прошлого года стало известно об инициативе компании Mazda по разработке нового вида биотоплива. Его предполагается изготавливать из морских водорослей, что сделает новое топливо экологически нейтральным.