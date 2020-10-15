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В России стартовали продажи обновлённого Toyota Fortuner с дизельным мотором

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Дмитрий Елизаров

Компания Toyota начала продажи рестай­линговой версии внедорож­ника Fortuner с 2,8-литровым дизельным двигателем в России. Ранее были доступны только бензиновые моди­фикации. Дизельный вариант станет флагманом семей­ства — модель предложат в двух дорогих комплектациях по цене от 3 132 500 рублей. Топовый бензиновый Fortuner стоит на 268 тысяч рублей меньше.

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  • С рестайлингом внедорожник обзавёлся более мощным мотором на «тяжёлом топливе». Его отдача выросла со 177 до 200 л.с., а количество тяги увели­чилось на 50 Нм — до 500 Нм крутящего момента. Для дизеля пред­лагается только 6-диа­пазонный «автомат», тогда как бензиновый Fortuner доступен и с 5-ступен­чатой «механикой».

  • Новинка будет продаваться лишь в комп­лектациях «Элеганс» и «Престиж», недоступных для бензино­вого варианта. Специально для дизельной версии в оснащение включены электро­отопитель салона и догрева­тель двигателя. Кроме того, в оснащение таких Fortuner включены одно­зонный климат-контроль, стекло­подъёмники с функцией «Авто», хромиро­ванные ручки дверей и серебри­стые подножки.

  • Старшая комплектация будет отличаться 18-дюймо­выми дисками, кожей в салоне, электро­регули­ровками водитель­ского кресла, системой бесключе­вого доступа и системой помощи на спуске. Только для дизельного Fortuner в самом дорогом испол­нении доступен само­блоки­рующийся дифферен­циал на задней оси. Стоит такая версия 3 406 500­ рублей, то есть почти на миллион дороже самой доступной комплектации внедорожника.

  • Toyota Fortuner прошёл рестай­линг в начале лета. Внедорож­нику доработали внешность, усовер­шен­ствовали медиа­систему и перена­строили ходовую часть, изменив настройки гидро­усилителя и заменив амортизаторы.

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