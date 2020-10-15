В России стартовали продажи обновлённого Toyota Fortuner с дизельным мотором

С рестайлингом внедорожник обзавёлся более мощным мотором на «тяжёлом топливе». Его отдача выросла со 177 до 200 л.с., а количество тяги увели­чилось на 50 Нм — до 500 Нм крутящего момента. Для дизеля пред­лагается только 6-диа ­пазонный «автомат», тогда как бензиновый Fortuner доступен и с 5-ступен ­чатой «механикой».

Новинка будет продаваться лишь в комп­лектациях «Элеганс» и «Престиж», недоступных для бензино­вого варианта. Специально для дизельной версии в оснащение включены электро­отопитель салона и догрева­тель двигателя. Кроме того, в оснащение таких Fortuner включены одно­зонный климат-контроль, стекло­подъёмники с функцией «Авто», хромиро­ванные ручки дверей и серебри­стые подножки.

Старшая комплектация будет отличаться 18-дюймо ­выми дисками, кожей в салоне, электро­регули­ровками водитель­ского кресла, системой бесключе­вого доступа и системой помощи на спуске. Только для дизельного Fortuner в самом дорогом испол­нении доступен само­блоки­рующийся дифферен­циал на задней оси. Стоит такая версия 3 406 500 ­ рублей, то есть почти на миллион дороже самой доступной комплектации внедорожника.