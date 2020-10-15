В России стартовали продажи обновлённого Toyota Fortuner с дизельным мотором
Дмитрий Елизаров
Компания Toyota начала продажи рестайлинговой версии внедорожника Fortuner с 2,8-литровым дизельным двигателем в России. Ранее были доступны только бензиновые модификации. Дизельный вариант станет флагманом семейства — модель предложат в двух дорогих комплектациях по цене от
С рестайлингом внедорожник обзавёлся более мощным мотором на «тяжёлом топливе». Его отдача выросла со 177 до 200 л.с., а количество тяги увеличилось на 50 Нм — до 500 Нм крутящего момента. Для дизеля предлагается только
6-диапазонный «автомат», тогда как бензиновый Fortuner доступен и с 5-ступенчатой «механикой».
Новинка будет продаваться лишь в комплектациях «Элеганс» и «Престиж», недоступных для бензинового варианта. Специально для дизельной версии в оснащение включены электроотопитель салона и догреватель двигателя. Кроме того, в оснащение таких Fortuner включены однозонный климат-контроль, стеклоподъёмники с функцией «Авто», хромированные ручки дверей и серебристые подножки.
Старшая комплектация будет отличаться
18-дюймовыми дисками, кожей в салоне, электрорегулировками водительского кресла, системой бесключевого доступа и системой помощи на спуске. Только для дизельного Fortuner в самом дорогом исполнении доступен самоблокирующийся дифференциал на задней оси. Стоит такая версия 3 406 500 рублей, то есть почти на миллион дороже самой доступной комплектации внедорожника.
Toyota Fortuner прошёл рестайлинг в начале лета. Внедорожнику доработали внешность, усовершенствовали медиасистему и перенастроили ходовую часть, изменив настройки гидроусилителя и заменив амортизаторы.