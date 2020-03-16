7 главных проблем Chevrolet Tahoe с пробегом

Малоизвестные моторы СССР: дизель для Жигулей

Разбор

Алексей Олефиренко

Советские легковые автомобили начали примерять дизели примерно в то же время, когда мода на легковушки с моторами на тяжёлом топливе накрыла Западную Европу — в начале 60-х. И примерять их они стали как раз в Западной Европе, а моторы эти были совсем не советского происхождения.

В 1960 году на Западе начались продажи 21-х «Волг», которые из машинокомплектов строила бельгийская фирма S.A. Scaldia-Volga. Чтобы в капиталистическом мире у них были хоть какие-то шансы, автомобили отличались не только расширенной комплектацией, но и наличием новых дизельных двигателей: в S.A. Scaldia-Volga посчитали, что такое решение повысит популярность «Волг» среди таксопарков Бенилюкса. К сожалению, эти надежды не оправдались, и дизельные советские седаны с моторами Peugeot, Rover и Perkins разошлись смехотворным тиражом. Об этой истории мы обязательно расскажем в одном из следующих материалов.

Ну а пока вернёмся в Советский Союз. И обнаружим, что серийных дизелей для легковых автомобилей в стране не наблюдалось вовсе. Вряд ли дело было в технических ограничениях. Скорее, всё упиралось в бесперспективность такой разработки: зачем легковым автомобилям СССР ломовой крутящий момент? К чему топливная экономичность, когда бензина навалом, а стоит он копейки? Да и есть ли смысл в моторе, который вдруг откажется запускаться в условиях суровой русской зимы?

Именно поэтому в СССР, в отличие от США или Западной Европы, даже грузовики чаще всего оснащались бензиновыми моторами. А дизельные силовые установки были уделом специализированной техники, для которой важны тяга и экономичность. Переводим на понятный язык: для танков, тракторов и очень тяжёлых грузовиков.

1/2

Однако топливный кризис 1973 года дал понять, что нефть, независимо от страны, нужно использовать максимально рационально. Поэтому о создании дизельного мотора для легковых автомобилей начали помышлять даже в СССР. Традиционно, наибольший энтузиазм проявили умы флагмана советского автомобиле­строения – Волжского автомобильного завода. Однако получить финансирование на дорогостоящий и весьма сомнительный проект им удалось лишь к началу 80-х годов.

Создание двигателя заняло у инженеров три года, и в 1983 году был готов первый опытный образец. За основу взяли блок от ВАЗ-2103, поэтому рабочий объём дизельного мотора составил 1,45 литра. Клапанный механизм был схож с тем, что использовался на «восьмёрке»: инженеры старались максимально унифицировать новую силовую установку с имеющимися. При этом они обеспокоились тем, чтобы излишние вибрации не разрушили агрегат раньше времени, поэтому цепной привод газораспре­делительного механизма заменили ременным.

1/4

Для максимальной надёжности вихрекамерного дизеля впрыск солярки осуществлялся классическим топливным насосом высокого давления (ТНВД). Мотор получился предельно простым, чтобы исключить дополнительные сложности при его серийном производстве и дальнейшем обслуживании. Именно поэтому технические характеристики вазовского дизеля не впечатляли: мощность — жалкие 55 лошадиных сил. Даже дизельному Гольфу второго поколения это было бы маловато.

1/3

Что уж говорить про более крупный ВАЗ-2105, который после установки дизельного мотора получил индекс 21055. В 1988 году автомобиль вывели на государственные испытания, и он даже получил одобрение комиссии, но было несколько существенных проблем. Первая — вялая разгонная динамика: 23 секунды. Так долго «пятёрка» до 100 километров в час не ехала никогда. Причина вторая — всё ещё низкая надёжность: дизельный двигатель требовал предельной точности и прочности кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы, а советские станки так не умели. Наконец, причина третья: у страны на тот момент не было лишних денег на устранение первых двух…

Именно поэтому худо-бедный дебют дизеля ВАЗ-341 состоялся уже после развала Союза. Изначально планировалось наладить выпуск моторов на Кировском заводе в начале 90-х, но продолжавшиеся сложные времена вынудили инженеров ВАЗа отложить и эту идею до 1996 года, пока штучное производство моторов не было организовано совместно с предприятием «Барнаултрансмаш».

Между тем, к 1996 году на руках научно-технической группы ВАЗа было уже три дизельных двигателя: 1,5-литровый атмосферник ВАЗ-341, 1,8-литровый безнаддувный ВАЗ-343 и 1,8-литровый турбодизель (!) ВАЗ-3431. Предполагалось, что моторы будут устанавливаться на ВАЗ-2104/2105/2107, а также Нивы.

Но у реальности опять были свои планы. Полноценное серийное производство дизелей «Барнаултрансмаш» освоил лишь к 2000 году. Более того, речь шла только об одном моторе – базовом ВАЗ-341, которым начали оснащать универсалы (ВАЗ-21045) и седаны (ВАЗ-21055). Другие моторы так и остались жить на бумаге.

1/1

Все мы помним, каким «качеством» отличались отечественные автомобили начала 2000-х. Поэтому и дизельная «классика» не радовала долговечностью: моторы выхаживали 40–50 тысяч километров, после чего требовали капитального ремонта. Многолетний и многострадальный проект закрыли в 2003 году, и с тех пор ВАЗ к дизельным моторам не возвращался.

С конца 1999 по 2003 год было изготовлено около 6000 дизельных Жигулей, которые, помимо характерного цокота, выделяются загнутой в сторону выхлопной трубой и шильдиком Diesel. Они и сейчас периодически появляются в продаже. Например, в конце 2019 года дизельную «четвёрку» продавали во Владивостоке.

Купили бы современную дизельную Ладу?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение