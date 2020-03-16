Малоизвестные моторы СССР: дизель для Жигулей

Советские легковые автомобили начали примерять дизели примерно в то же время, когда мода на легковушки с моторами на тяжёлом топливе накрыла Западную Европу — в начале 60-х. И примерять их они стали как раз в Западной Европе, а моторы эти были совсем не советского происхождения.

В 1960 году на Западе начались продажи 21-х «Волг», которые из машинокомплектов строила бельгийская фирма S.A. Scaldia-Volga. Чтобы в капиталистическом мире у них были хоть какие-то шансы, автомобили отличались не только расширенной комплектацией, но и наличием новых дизельных двигателей: в S.A. Scaldia-Volga посчитали, что такое решение повысит популярность «Волг» среди таксопарков Бенилюкса. К сожалению, эти надежды не оправдались, и дизельные советские седаны с моторами Peugeot, Rover и Perkins разошлись смехотворным тиражом. Об этой истории мы обязательно расскажем в одном из следующих материалов.