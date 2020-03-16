Малоизвестные моторы СССР: дизель для Жигулей
Алексей Олефиренко
Советские легковые автомобили начали примерять дизели примерно в то же время, когда мода на легковушки с моторами на тяжёлом топливе накрыла Западную Европу — в начале
В 1960 году на Западе начались продажи
Ну а пока вернёмся в Советский Союз. И обнаружим, что серийных дизелей для легковых автомобилей в стране не наблюдалось вовсе. Вряд ли дело было в технических ограничениях. Скорее, всё упиралось в бесперспективность такой разработки: зачем легковым автомобилям СССР ломовой крутящий момент? К чему топливная экономичность, когда бензина навалом, а стоит он копейки? Да и есть ли смысл в моторе, который вдруг откажется запускаться в условиях суровой русской зимы?
Именно поэтому в СССР, в отличие от США или Западной Европы, даже грузовики чаще всего оснащались бензиновыми моторами. А дизельные силовые установки были уделом специализированной техники, для которой важны тяга и экономичность. Переводим на понятный язык: для танков, тракторов и очень тяжёлых грузовиков.
Однако топливный кризис 1973 года дал понять, что нефть, независимо от страны, нужно использовать максимально рационально. Поэтому о создании дизельного мотора для легковых автомобилей начали помышлять даже в СССР. Традиционно, наибольший энтузиазм проявили умы флагмана советского автомобилестроения – Волжского автомобильного завода. Однако получить финансирование на дорогостоящий и весьма сомнительный проект им удалось лишь к началу
Создание двигателя заняло у инженеров три года, и в 1983 году был готов первый опытный образец. За основу взяли блок от ВАЗ-2103, поэтому рабочий объём дизельного мотора составил 1,45 литра. Клапанный механизм был схож с тем, что использовался на «восьмёрке»: инженеры старались максимально унифицировать новую силовую установку с имеющимися. При этом они обеспокоились тем, чтобы излишние вибрации не разрушили агрегат раньше времени, поэтому цепной привод газораспределительного механизма заменили ременным.
Для максимальной надёжности вихрекамерного дизеля впрыск солярки осуществлялся классическим топливным насосом высокого давления (ТНВД). Мотор получился предельно простым, чтобы исключить дополнительные сложности при его серийном производстве и дальнейшем обслуживании. Именно поэтому технические характеристики вазовского дизеля не впечатляли: мощность — жалкие 55 лошадиных сил. Даже дизельному Гольфу второго поколения это было бы маловато.
Что уж говорить про более крупный ВАЗ-2105, который после установки дизельного мотора получил индекс 21055. В 1988 году автомобиль вывели на государственные испытания, и он даже получил одобрение комиссии, но было несколько существенных проблем. Первая — вялая разгонная динамика: 23 секунды. Так долго «пятёрка» до 100 километров в час не ехала никогда. Причина вторая — всё ещё низкая надёжность: дизельный двигатель требовал предельной точности и прочности кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы, а советские станки так не умели. Наконец, причина третья: у страны на тот момент не было лишних денег на устранение первых двух…
Именно поэтому худо-бедный дебют дизеля ВАЗ-341 состоялся уже после развала Союза. Изначально планировалось наладить выпуск моторов на Кировском заводе в начале
Между тем, к 1996 году на руках научно-технической группы ВАЗа было уже три дизельных двигателя: 1,5-литровый атмосферник ВАЗ-341, 1,8-литровый безнаддувный ВАЗ-343 и 1,8-литровый турбодизель (!) ВАЗ-3431. Предполагалось, что моторы будут устанавливаться на ВАЗ-2104/2105/2107, а также Нивы.
Но у реальности опять были свои планы. Полноценное серийное производство дизелей «Барнаултрансмаш» освоил лишь к 2000 году. Более того, речь шла только об одном моторе – базовом ВАЗ-341, которым начали оснащать универсалы (ВАЗ-21045) и седаны (ВАЗ-21055). Другие моторы так и остались жить на бумаге.
Все мы помним, каким «качеством» отличались отечественные автомобили начала
С конца 1999 по 2003 год было изготовлено около 6000 дизельных Жигулей, которые, помимо характерного цокота, выделяются загнутой в сторону выхлопной трубой и шильдиком Diesel. Они и сейчас периодически появляются в продаже. Например, в конце 2019 года дизельную «четвёрку» продавали во Владивостоке.