Видео: пикап при замере мощности устроил «дождь» из обломков мотора
Дмитрий Елизаров
На YouTube появилась сделанная с трибуны запись замера тюнингованного дизельного мотора на диностенде: в ходе испытаний двигатель пикапа взорвался. Никто из зрителей не пострадал, но некоторые из них обзавелись памятными сувенирами.
Публичные замеры отдачи моторов на диностенде являются одним из элементов традиционного шоу Ultimate Callout Challenge, которое в этом году проходило на трассе Lucas Oil Raceway в американской Индиане. Мероприятие посвящено исключительно дизельным двигателям и включает в себя не только выставку, но и гонки.
Отдача двигателя пикапа команды Power Driven, ставшего героем видео, так и осталась неизвестной. Взрыв оказался такой силы, что часть обломков посыпалась на зрителей. Хорошо видно, как один из них при помощи мультитула поднимает с пола оплавленный кусок железа, похожий на поршень.
Издание Autoevolution уточняет, что на нынешнем мероприятии был установлен своего рода рекорд в гонках на ускорение. 2000-сильный пикап Ram 1500, построенный командой Stainless Diesel для дрэг-рейсинга в классе Pro Street, смог проехать
1/8мили (201 метр) всего за 4,96 секунды при скорости на финише в 238,42 км/ч.
Похожий инцидент произошёл во время уличных замеров мощности дизельного мотора осенью прошлого года в штате Юта — здесь переднюю часть пикапа разнёс на куски взрыв 3000-сильного двигателя.