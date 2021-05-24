Видео: пикап при замере мощности устроил «дождь» из обломков мотора

Публичные замеры отдачи моторов на диностенде являются одним из элементов традици­онного шоу Ultimate Callout Challenge, которое в этом году проходило на трассе Lucas Oil Raceway в американ­ской Индиане. Меро­приятие посвящено исключи­тельно дизельным двигателям и включает в себя не только выставку, но и гонки.

Отдача двигателя пикапа команды Power Driven, ставшего героем видео, так и осталась неизвестной. Взрыв оказался такой силы, что часть обломков посыпалась на зрителей. Хорошо видно, как один из них при помощи мультитула поднимает с пола оплав­ленный кусок железа, похожий на поршень.

Издание Autoevolution уточняет, что на нынешнем мероприятии был установлен своего рода рекорд в гонках на ускорение. 2000-сильный пикап Ram 1500, построенный командой Stainless Diesel для дрэг-рейсинга в классе Pro Street, смог проехать 1/8 мили (201 метр) всего за 4,96 секунды при скорости на финише в 238,42 км/ч.