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Сумасшедший Dodge Charger с 5,9-литровым дизелем продают дешевле Lada Vesta

Новости

Дмитрий Елизаров

На Facebook Marketplace опубликовано объявление о продаже необычного «заряженного» седана: Dodge Charger, штатный 3,5-литровый V6 которого уступил своё место могучему 5,9-литровому дизелю Cummins. Оценили седан всего в 8 тысяч долларов или 616 тысяч рублей, при этом Lada Vesta в России обойдётся минимум на 50 тысяч дороже.

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  • Вместо заводских 250 л.с. Чарджер получил 325 л.с. и 827 Нм крутящего момента, уточняет The Drive. Реализуются они через 4-диа­пазонный «автомат». Оба агрегата, по мнению издания, позаим­ствованы у полно­размерного пикапа марки Ram выпуска начала 2000-х, тогда как сам Dodge Charger появился на свет в 2007 году.

  • Помимо выхлопной трубы, выведенной напрямую через капот, седан получил и некоторые внешние доработки. Крышку двигателя и корпус турбины автор проекта выкрасил в ярко-зелёный, а кузов самого седана покрыл чёрной матовой краской в цвет выхлопа дизельного двигателя. Судя по фото, Чарджеру также тонировали оптику.

  • В сентябре на Youtube появилось видео, запечат­левшее взрыв похожего дизельного мотора. Агрегат, форсиро­ванный до 3000 л.с., не выдержал испытаний на диностенде.

Поменяли бы бензиновый мотор на дизель?

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