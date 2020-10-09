Сумасшедший Dodge Charger с 5,9-литровым дизелем продают дешевле Lada Vesta

Вместо заводских 250 л.с. Чарджер получил 325 л.с. и 827 Нм крутящего момента, уточняет The Drive. Реализуются они через 4-диа ­пазонный «автомат». Оба агрегата, по мнению издания, позаим­ствованы у полно­размерного пикапа марки Ram выпуска начала 2000-х, тогда как сам Dodge Charger появился на свет в 2007 году.

Помимо выхлопной трубы, выведенной напрямую через капот, седан получил и некоторые внешние доработки. Крышку двигателя и корпус турбины автор проекта выкрасил в ярко-зелёный, а кузов самого седана покрыл чёрной матовой краской в цвет выхлопа дизельного двигателя. Судя по фото, Чарджеру также тонировали оптику.