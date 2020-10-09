Сумасшедший Dodge Charger с 5,9-литровым дизелем продают дешевле Lada Vesta
Дмитрий Елизаров
На Facebook Marketplace опубликовано объявление о продаже необычного «заряженного» седана: Dodge Charger, штатный 3,5-литровый V6 которого уступил своё место могучему 5,9-литровому дизелю Cummins. Оценили седан всего в 8 тысяч долларов или 616 тысяч рублей, при этом Lada Vesta в России обойдётся минимум на 50 тысяч дороже.
Вместо заводских 250 л.с. Чарджер получил 325 л.с. и 827 Нм крутящего момента, уточняет The Drive. Реализуются они через
4-диапазонный «автомат». Оба агрегата, по мнению издания, позаимствованы у полноразмерного пикапа марки Ram выпуска начала 2000-х,тогда как сам Dodge Charger появился на свет в 2007 году.
Помимо выхлопной трубы, выведенной напрямую через капот, седан получил и некоторые внешние доработки. Крышку двигателя и корпус турбины автор проекта выкрасил в ярко-зелёный, а кузов самого седана покрыл чёрной матовой краской в цвет выхлопа дизельного двигателя. Судя по фото, Чарджеру также тонировали оптику.
В сентябре на Youtube появилось видео, запечатлевшее взрыв похожего дизельного мотора. Агрегат, форсированный до 3000 л.с., не выдержал испытаний на диностенде.