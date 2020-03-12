В США тюнеров обязали заплатить 850 тысяч долларов за грязный выхлоп
Николай Андреев
Американское тюнинг-ателье Diesel Brothers, создатели которого также ведут одноимённое телевизионное шоу, проиграло судебный процесс против экоактивистов из штата Юта. Теперь фирме придётся заплатить штраф 851 451 доллар (61,6 миллиона рублей) за нарушение норм по автомобильным выбросам.
Как сообщает издание The Salt Lake Tribune, суд признал, что в Diesel Brothers вносили незаконные изменения в конструкцию дизельных двигателей и ухудшали их экологичность. Тюнеры открыто предлагали услуги по удалению сажевых фильтров и систем рециркуляции выхлопных газов, устанавливая вместо них обманные устройства.
Из общей суммы штрафа фирма должна пожертвовать 90 000 долларов (6,5 миллионов рублей) в фонды, занимающиеся восстановлением экологии в штате Юта. Оставшаяся сумма уйдёт в федеральную казну США. Согласно судебным документам, руководство не сможет избежать выплаты даже после банкротства.
Помимо большого штрафа, Diesel Brothers запрещено модифицировать дизельные двигатели прежними методами и продавать автомобили с «грязным» выхлопом. Очередное нарушение будет расценено как неуважение к суду, и тогда фирму ждут новые судебные процессы.