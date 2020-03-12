В США тюнеров обязали заплатить 850 тысяч долларов за грязный выхлоп

Как сообщает издание The Salt Lake Tribune, суд признал, что в Diesel Brothers вносили незаконные измене­ния в конструкцию дизельных двигателей и ухудшали их экологич­ность. Тюнеры открыто пред­лагали услуги по удалению сажевых фильтров и систем рецирку­ляции выхлопных газов, устанав­ливая вместо них обманные устройства.

Из общей суммы штрафа фирма должна пожертвовать 90 000 долларов (6,5 миллионов рублей) в фонды, занимающиеся восстанов­лением экологии в штате Юта. Оставшаяся сумма уйдёт в феде­ральную казну США. Согласно судебным документам, руководство не сможет избежать выплаты даже после банкротства.