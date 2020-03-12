В России отзывают более 5 тысяч Skoda Superb

В США тюнеров обязали заплатить 850 тысяч долларов за грязный выхлоп

Новости

Николай Андреев

Американское тюнинг-ателье Diesel Brothers, создатели которого также ведут одно­имённое телевизи­онное шоу, проиграло судебный процесс против экоакти­вистов из штата Юта. Теперь фирме придётся заплатить штраф 851 451 доллар (61,6 миллиона рублей) за нарушение норм по автомо­бильным выбросам.

Проекты Diesel Brothers
1/3
Проекты Diesel Brothers

  • Как сообщает издание The Salt Lake Tribune, суд признал, что в Diesel Brothers вносили незаконные измене­ния в конструкцию дизельных двигателей и ухудшали их экологич­ность. Тюнеры открыто пред­лагали услуги по удалению сажевых фильтров и систем рецирку­ляции выхлопных газов, устанав­ливая вместо них обманные устройства.

  • Из общей суммы штрафа фирма должна пожертвовать 90 000 долларов (6,5 миллионов рублей) в фонды, занимающиеся восстанов­лением экологии в штате Юта. Оставшаяся сумма уйдёт в феде­ральную казну США. Согласно судебным документам, руководство не сможет избежать выплаты даже после банкротства.

  • Помимо большого штрафа, Diesel Brothers запрещено модифи­цировать дизельные двигатели прежними методами и продавать автомо­били с «грязным» выхлопом. Очередное наруше­ние будет расценено как неуважение к суду, и тогда фирму ждут новые судебные процессы.

Пора заставить всех тюнеров соблюдать законы?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение