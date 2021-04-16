Великие автодизайнеры, о которых вы не слышали: Ричард Тиг, придумавший Jeep Cherokee

Джуджаро, Бертоне, Пининфарина... Когда речь заходит о великих автомобильных дизайнерах, в голове сразу проносятся самые легендарные фамилии. Чуть меньше на слуху итальянцы калибра Фруа, Загато или Сегре. Многие назовут и современных маэстро — Бэнгла, Маттина или Ле Кемана. Но всё это лишь крошечная верхушка айсберга — считайте, что в истории автомобиль­ного дизайна мы не прошли даже предисловие.

Чтобы хоть немного восстановить историческую несправед­ливость, мы решили вспомнить героев дизайна прошлых лет — людей, без которых мир авто­мобилей не был бы столь насыщенным и ярким. Начнём эту серию с американца Ричарда Тига — дизайнера, подарившего нам футури­стичный AMC Pacer и бессмертный Jeep Cherokee.

