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Великие автодизайнеры, о которых вы не слышали: Ричард Тиг, придумавший Jeep Cherokee

Разбор

Михаил Медведев

Джуджаро, Бертоне, Пининфарина... Когда речь заходит о великих автомобильных дизайнерах, в голове сразу проносятся самые легендарные фамилии. Чуть меньше на слуху итальянцы калибра Фруа, Загато или Сегре. Многие назовут и современных маэстро — Бэнгла, Маттина или Ле Кемана. Но всё это лишь крошечная верхушка айсберга — считайте, что в истории автомобиль­ного дизайна мы не прошли даже предисловие.

Чтобы хоть немного восстановить историческую несправед­ливость, мы решили вспомнить героев дизайна прошлых лет — людей, без которых мир авто­мобилей не был бы столь насыщенным и ярким. Начнём эту серию с американца Ричарда Тига — дизайнера, подарившего нам футури­стичный AMC Pacer и бессмертный Jeep Cherokee.

Кто вы, мистер Тиг?

Слава улыбалась Ричарду Тигу буквально с первых лет жизни — уже в пять лет он стал кинозвездой! Его мама, работавшая в Голливуде, выхлопотала сыну роль в популярном комедийном сериале Our Gang. Правда, маленькому Ричарду пришлось играть девочку. Зато все отмечали не только миловидную внешность начинающего актёра, но и непосред­ственность перед камерами, а главное — редкие терпение и выдержку, без которых не осилить много­численные дубли.

Почти никто из актёров-звёздочек Our Gang впоследствии не вырос в больших голливудских знаме­нитостей. Не сложилась взрослая кино­карьера и у Тига. Больше того: в жутком ДТП он чуть не лишился жизни. Его мать, сидевшая за рулём, осталась инвалидом на всю жизнь, самого же Дика выбросило через лобовое стекло. Он потерял несколько зубов, сломал челюсть и почти полностью утратил зрение в правом глазу…

Ричард Артур Тиг

О кинокарьере Дику пришлось забыть, но он не унывал. Ведь в Калифорнии много интересного! Тиг увлёкся авиа­моделизмом и, несмотря на пугающий бэкграунд, автогонками. Причём не только как зритель. Вместе со школьными приятелями Дик часами пропадал в гаражах, выжимая соки из стареньких «фордов» и затем беспощадно гоняя их по дну высохшего озера Мюрок.

Но потом началась война и всё изменилось. От призыва в действующую армию Тига спасло плохое зрение — результат той самой аварии. Пока его погодки записывались в морскую пехоту и десант, Дик устроился графическим дизайнером в авиационную фирму «Нортроп». Рисовать он тоже любил с детства. Вот только самолёты его уже не интересовали. Всё свободное время Дик посвящал машинам. В его блокноте появлялись спортивные родстеры и драгстеры, по которым он с товарищами сходил с ума ещё до войны.

Эскизы, выполненные Ричардом Тигом
Эскизы, выполненные Ричардом Тигом
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Эскизы, выполненные Ричардом Тигом

Потому Тигу повезло ещё раз. Его непосредственный начальник Пол Брауни (он ещё до войны успел поработать с известным джиэмовским дизайнером Биллом Митчеллом) и сам был слегка повёрнут на машинах. Именно Брауни разглядел в Тиге талант и порекомендовал записаться на занятия «Художе­ственного колледжа в Пасадене» — по сути, школы авто­мобильного дизайна во времена, когда не было никаких школ для авто­мобильных дизайнеров. И уже там Ричард окончательно понял, чем действи­тельно хочет заниматься дальше.

После войны Тиг успеет последовательно поработать в «Кайзере», «Кадиллаке», «Паккарде» и «Крайслере». Наконец, его портфолио заметят в American Motors и предложат пост главного дизайнера. Четвёртая по величине автомо­бильная компания США оценила не только стиль Ричарда, но и его умение работать в цейтноте и, что очень важно, при минимальном бюджете — AMC на протяжении всей своей истории жила впроголодь.

Человек года Ричард Тиг по версии журнала Automotive Industries

Да вряд ли Тиг смог бы добраться до высших дизайнерских кабинетов General Motors и Ford. Он никогда не был политиком, а подковёрная борьба за влияние — совершенно необходимый скилл для успешной карьеры в Детройте — претила его творческой натуре. В AMC же Ричард оказался на своём месте. Именно его вкус, работо­способность и умение предвидеть помогли AMC оставаться на плаву гораздо дольше, чем можно было предположить. А главное: он искренне любил автомобили не только по долгу службы. Личному собранию машин Ричарда позавидуют многие музеи — в нём было более 400 автомобилей различных брендов!

Дизайнеры AMC (1961): Тиг у левого переднего крыла масштабной модели Rambler

Кабинет главного дизайнера American Motors Тиг сохранит за собой до самой пенсии, став автором десятков ярких автомобилей, из которых мы выбрали пять главных шедевров.

Лучшие работы Ричарда Тига

#1. Packard Caribbean

Даже если вы не слышали ничего об этой машине раньше, то наверняка видели её. Ведь именно «Кэриббиэн» считается дизайнерским прообразом «Чайки» ГАЗ-13 — люкс-седана с неофици­альным титулом самого красивого автомобиля СССР. Теперь вы понимаете, откуда у этой красоты растут ноги.

Packard Caribbean Convertible Coupe
Packard Caribbean Convertible Coupe
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Packard Caribbean Convertible Coupe

Именно в Packard Тиг впервые продемонстрировал феноменальное умение давать максимум результата при минимальном бюджете. Этот скилл впоследствии очень пригодился ему в American Motors.

Packard Predictor
Packard Predictor
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Packard Predictor

Ну а помимо роскошного восьмицилиндрового кабриолета, к числу особо удавшихся машин Тига «паккардов­ского» периода стоит отнести и вели­чественный концепт-кар Predictor, ставший, увы, предсмертным вздохом некогда великого бренда...

#2. AMX

Об автомобилях четвёртой по величине автомобильной компании США миру известно гораздо меньше, чем о моделях большой детройтской тройки. Но факт остаётся фактом — без Ричарда Тига дизайн American Motors Company был бы совер­шенно другим. И вряд ли бы хоть сколько-нибудь примечательным.

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Дик пришёл в компанию, когда автомобили AMC считались самыми скучными в Штатах, и быстро навёл новый порядок. При скромном бюджете Дик и его команда смело экспери­менти­ровали с формами и пропорциями, яркими образами скрывая техническую отсталость автомобилей AMC.

Одна из самых удачных работ Тига — спортивный AMX. Он родился как шоу-кар, но, благодаря восторгам прессы и посети­телей автосалонов, пробился на конвейер, став настоящей классикой конца 1960-х. Стильная двухдверка с 220-сильным мотором в базовой (!) комплектации не только роскошно выглядела, но и классно ехала.

Лишь двухместная компоновка салона не позволила AMX набрать покупатель­ской популяр­ности, которую заслуживала его великолепная внешность.

#3. AMC Gremlin

Сегодня эта модель — частый гость в списках самых неудачных автомобилей XX века. Однако причины такой немилости совер­шенно неясны. Для своего времени «Гремлин» — почти гениальный!

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Созданный с минимальным бюджетом, он был вызывающе дёшев, отличался высоким, по американским стандартам, качеством изготов­ления и вообще слыл весьма востребо­ванным на рынке автомобилем — общий тираж составил солидные 670 тысяч экземпляров!

Дизайн — отдельная песня. Эскиз будущего «Гремлина» Тиг набросал на… «рвотном» пакете во время авиа­перелёта. Нарочно не придумаешь! Но в серийном виде донельзя необычную двухдверку обычно хвалили за нонкон­формизм и непохожесть на конкурентов, а вовсе не шпыняли за безвкусие.

Почему спустя 30 лет о «Гремлине» вдруг заговорили как о неудаче, причём как коммерческой, так и дизайнерской — загадка для нового сезона «Битвы экстрасенсов».

#4. AMC Pacer

От AMC Pacer — по сути, сменщика Gremlin — ждали ещё большего успеха. Да и в плане дизайна «Пейсер», пожалуй, самый инноваци­онный и смелый американский автомобиль 1970-х.

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За необычные пропорции (ширина почти два метра при скромной длине и высоте), а также сглаженный аэро­динамичный профиль Pacer прозвали «летающим аквариумом». В эпоху, когда типичный авто­мобиль из Детройта представлял собой масштаби­руемый шифоньер, хэтчбек Ричарда Тига непристойно громко выбивался из тренда.

Дизайн Pacer не просто способ эпатировать публику, но попытка предсказать будущее автодизайна. Модель была просторной, продуманной с точки зрения безопасности, удобной и компактной, да ещё и не очень дорогой.

Увы, его главной проблемой оказалась... эмблема. Если бы на подобный эксперимент решилась не AMC, известная прежде всего тем, что с трудом сводит концы с концами, а, скажем, Chevrolet или Ford, то всё сложилось бы по-другому. И, быть может, американский дизайн не зарулил бы в беспро­светный тупик, в котором он окажется к середине 1980-х...

#5. Jeep Cherokee

Закончим список достижений Ричард Тига мы автомобилем, который не вызывает никаких других реакций кроме чистого и дистилли­ро­ванного восторга.

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«Чероки» с индексом XJ — один из культовых внедорожников не только марки Jeep, но и всей автомо­бильной истории. Символично и то, что одна из последних работ Дика перед уходом на пенсию оказалась ещё и самой успешной!

Общий тираж безупречного в плане дизайна внедорожника составил три миллиона экзем­пляров! Согласитесь, неплохая работа парня, который с детства не видел одним глазом.

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