Великие автодизайнеры, о которых вы не слышали: Ричард Тиг, придумавший Jeep Cherokee
Михаил Медведев
Джуджаро, Бертоне, Пининфарина... Когда речь заходит о великих автомобильных дизайнерах, в голове сразу проносятся самые легендарные фамилии. Чуть меньше на слуху итальянцы калибра Фруа, Загато или Сегре. Многие назовут и современных маэстро — Бэнгла, Маттина или Ле Кемана. Но всё это лишь крошечная верхушка айсберга — считайте, что в истории автомобильного дизайна мы не прошли даже предисловие.
Чтобы хоть немного восстановить историческую несправедливость, мы решили вспомнить героев дизайна прошлых лет — людей, без которых мир автомобилей не был бы столь насыщенным и ярким. Начнём эту серию с американца Ричарда Тига — дизайнера, подарившего нам футуристичный AMC Pacer и бессмертный Jeep Cherokee.
Кто вы, мистер Тиг?
Слава улыбалась Ричарду Тигу буквально с первых лет жизни — уже в пять лет он стал кинозвездой! Его мама, работавшая в Голливуде, выхлопотала сыну роль в популярном комедийном сериале Our Gang. Правда, маленькому Ричарду пришлось играть девочку. Зато все отмечали не только миловидную внешность начинающего актёра, но и непосредственность перед камерами, а главное — редкие терпение и выдержку, без которых не осилить многочисленные дубли.
Почти никто из актёров-звёздочек Our Gang впоследствии не вырос в больших голливудских знаменитостей. Не сложилась взрослая кинокарьера и у Тига. Больше того: в жутком ДТП он чуть не лишился жизни. Его мать, сидевшая за рулём, осталась инвалидом на всю жизнь, самого же Дика выбросило через лобовое стекло. Он потерял несколько зубов, сломал челюсть и почти полностью утратил зрение в правом глазу…
О кинокарьере Дику пришлось забыть, но он не унывал. Ведь в Калифорнии много интересного! Тиг увлёкся авиамоделизмом и, несмотря на пугающий бэкграунд, автогонками. Причём не только как зритель. Вместе со школьными приятелями Дик часами пропадал в гаражах, выжимая соки из стареньких «фордов» и затем беспощадно гоняя их по дну высохшего озера Мюрок.
Но потом началась война и всё изменилось. От призыва в действующую армию Тига спасло плохое зрение — результат той самой аварии. Пока его погодки записывались в морскую пехоту и десант, Дик устроился графическим дизайнером в авиационную фирму «Нортроп». Рисовать он тоже любил с детства. Вот только самолёты его уже не интересовали. Всё свободное время Дик посвящал машинам. В его блокноте появлялись спортивные родстеры и драгстеры, по которым он с товарищами сходил с ума ещё до войны.
Потому Тигу повезло ещё раз. Его непосредственный начальник Пол Брауни (он ещё до войны успел поработать с известным джиэмовским дизайнером Биллом Митчеллом) и сам был слегка повёрнут на машинах. Именно Брауни разглядел в Тиге талант и порекомендовал записаться на занятия «Художественного колледжа в Пасадене» — по сути, школы автомобильного дизайна во времена, когда не было никаких школ для автомобильных дизайнеров. И уже там Ричард окончательно понял, чем действительно хочет заниматься дальше.
После войны Тиг успеет последовательно поработать в «Кайзере», «Кадиллаке», «Паккарде» и «Крайслере». Наконец, его портфолио заметят в American Motors и предложат пост главного дизайнера. Четвёртая по величине автомобильная компания США оценила не только стиль Ричарда, но и его умение работать в цейтноте и, что очень важно, при минимальном бюджете — AMC на протяжении всей своей истории жила впроголодь.
Да вряд ли Тиг смог бы добраться до высших дизайнерских кабинетов General Motors и Ford. Он никогда не был политиком, а подковёрная борьба за влияние — совершенно необходимый скилл для успешной карьеры в Детройте — претила его творческой натуре. В AMC же Ричард оказался на своём месте. Именно его вкус, работоспособность и умение предвидеть помогли AMC оставаться на плаву гораздо дольше, чем можно было предположить. А главное: он искренне любил автомобили не только по долгу службы. Личному собранию машин Ричарда позавидуют многие музеи — в нём было более 400 автомобилей различных брендов!
Кабинет главного дизайнера American Motors Тиг сохранит за собой до самой пенсии, став автором десятков ярких автомобилей, из которых мы выбрали пять главных шедевров.
Лучшие работы Ричарда Тига
#1. Packard Caribbean
Даже если вы не слышали ничего об этой машине раньше, то наверняка видели её. Ведь именно «Кэриббиэн» считается дизайнерским прообразом «Чайки»
Именно в Packard Тиг впервые продемонстрировал феноменальное умение давать максимум результата при минимальном бюджете. Этот скилл впоследствии очень пригодился ему в American Motors.
Ну а помимо роскошного восьмицилиндрового кабриолета, к числу особо удавшихся машин Тига «паккардовского» периода стоит отнести и величественный концепт-кар Predictor, ставший, увы, предсмертным вздохом некогда великого бренда...
#2. AMX
Об автомобилях четвёртой по величине автомобильной компании США миру известно гораздо меньше, чем о моделях большой детройтской тройки. Но факт остаётся фактом — без Ричарда Тига дизайн American Motors Company был бы совершенно другим. И вряд ли бы хоть сколько-нибудь примечательным.
Дик пришёл в компанию, когда автомобили AMC считались самыми скучными в Штатах, и быстро навёл новый порядок. При скромном бюджете Дик и его команда смело экспериментировали с формами и пропорциями, яркими образами скрывая техническую отсталость автомобилей AMC.
Одна из самых удачных работ Тига — спортивный AMX. Он родился как шоу-кар, но, благодаря восторгам прессы и посетителей автосалонов, пробился на конвейер, став настоящей классикой конца
Лишь двухместная компоновка салона не позволила AMX набрать покупательской популярности, которую заслуживала его великолепная внешность.
#3. AMC Gremlin
Сегодня эта модель — частый гость в списках самых неудачных автомобилей XX века. Однако причины такой немилости совершенно неясны. Для своего времени «Гремлин» — почти гениальный!
Созданный с минимальным бюджетом, он был вызывающе дёшев, отличался высоким, по американским стандартам, качеством изготовления и вообще слыл весьма востребованным на рынке автомобилем — общий тираж составил солидные 670 тысяч экземпляров!
Дизайн — отдельная песня. Эскиз будущего «Гремлина» Тиг набросал на… «рвотном» пакете во время авиаперелёта. Нарочно не придумаешь! Но в серийном виде донельзя необычную двухдверку обычно хвалили за нонконформизм и непохожесть на конкурентов, а вовсе не шпыняли за безвкусие.
Почему спустя 30 лет о «Гремлине» вдруг заговорили как о неудаче, причём как коммерческой, так и дизайнерской — загадка для нового сезона «Битвы экстрасенсов».
#4. AMC Pacer
От AMC Pacer — по сути, сменщика Gremlin — ждали ещё большего успеха. Да и в плане дизайна «Пейсер», пожалуй, самый инновационный и смелый американский автомобиль 1970-х.
За необычные пропорции (ширина почти два метра при скромной длине и высоте), а также сглаженный аэродинамичный профиль Pacer прозвали «летающим аквариумом». В эпоху, когда типичный автомобиль из Детройта представлял собой масштабируемый шифоньер, хэтчбек Ричарда Тига непристойно громко выбивался из тренда.
Дизайн Pacer не просто способ эпатировать публику, но попытка предсказать будущее автодизайна. Модель была просторной, продуманной с точки зрения безопасности, удобной и компактной, да ещё и не очень дорогой.
Увы, его главной проблемой оказалась... эмблема. Если бы на подобный эксперимент решилась не AMC, известная прежде всего тем, что с трудом сводит концы с концами, а, скажем, Chevrolet или Ford, то всё сложилось бы по-другому. И, быть может, американский дизайн не зарулил бы в беспросветный тупик, в котором он окажется к середине 1980-х...
#5. Jeep Cherokee
Закончим список достижений Ричард Тига мы автомобилем, который не вызывает никаких других реакций кроме чистого и дистиллированного восторга.
«Чероки» с индексом XJ — один из культовых внедорожников не только марки Jeep, но и всей автомобильной истории. Символично и то, что одна из последних работ Дика перед уходом на пенсию оказалась ещё и самой успешной!
Общий тираж безупречного в плане дизайна внедорожника составил три миллиона экземпляров! Согласитесь, неплохая работа парня, который с детства не видел одним глазом.