В России аннулируют карты не прошедших техосмотр машин

С 1 марта МВД будет аннулировать диагно­стиче­ские карты машин, если выяснится, что на самом деле технический осмотр они не проходили. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новую редакцию закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законо­датель­ные акты Российской Федерации».

Если документ о соответствии машины требова­ниям безопас­ности будет аннули­рован, об этом появится отметка в Единой автомати­зированной информаци­онной системе технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторы понесут ответ­ствен­ность по статье КоАП «Нарушение требований законо­датель­ства в области технического осмотра транспортных средств», которая подразуме­вает штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей.

С 1 марта также начнут действовать другие ново­введения в процедуре техосмотра. Она будет фиксиро­ваться на фото и видео, файлы станут пере­даваться в ту же ЕАИС ТО. В них будет содержаться информация о дате, месте, времени начала и окончания осмотра. Сама диагно­стическая карта по умолчанию станет электронной. Бумажную версию продолжат выдавать, но по желанию автомобилиста.

Водителей, не прошедших техосмотр вовремя, ждёт штраф — 2000 рублей. Правда, из-за последствий пандемии коронавируса его начнут применять лишь с 1 марта 2022 года. Фиксировать нарушение будут автоматиче­ские камеры, но штраф выпишут только один в сутки.