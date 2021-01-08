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В России аннулируют карты не прошедших техосмотр машин

Новости

Кирилл Малышев

С 1 марта МВД будет аннулировать диагно­стиче­ские карты машин, если выяснится, что на самом деле технический осмотр они не проходили. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новую редакцию закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законо­датель­ные акты Российской Федерации».

  • Если документ о соответствии машины требова­ниям безопас­ности будет аннули­рован, об этом появится отметка в Единой автомати­зированной информаци­онной системе технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторы понесут ответ­ствен­ность по статье КоАП «Нарушение требований законо­датель­ства в области технического осмотра транспортных средств», которая подразуме­вает штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей.

  • С 1 марта также начнут действовать другие ново­введения в процедуре техосмотра. Она будет фиксиро­ваться на фото и видео, файлы станут пере­даваться в ту же ЕАИС ТО. В них будет содержаться информация о дате, месте, времени начала и окончания осмотра. Сама диагно­стическая карта по умолчанию станет электронной. Бумажную версию продолжат выдавать, но по желанию автомобилиста.

  • Водителей, не прошедших техосмотр вовремя, ждёт штраф — 2000 рублей. Правда, из-за последствий пандемии коронавируса его начнут применять лишь с 1 марта 2022 года. Фиксировать нарушение будут автоматиче­ские камеры, но штраф выпишут только один в сутки.

  • Минувшей весной в России изменили периодичность прохождения обязатель­ного техосмотра. Впервые проходить его авто­мобили должны по достижении четырёх­летнего возраста (раньше было три года). При возрасте до 10 лет на пункты техосмотра нужно будет заезжать каждые два года (было до семи лет). И только после достижения десяти­летнего возраста — каждый год.

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