В России аннулируют карты не прошедших техосмотр машин
Кирилл Малышев
С 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты машин, если выяснится, что на самом деле технический осмотр они не проходили. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новую редакцию закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Если документ о соответствии машины требованиям безопасности будет аннулирован, об этом появится отметка в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО). Операторы понесут ответственность по статье КоАП «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств», которая подразумевает штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей.
С 1 марта также начнут действовать другие нововведения в процедуре техосмотра. Она будет фиксироваться на фото и видео, файлы станут передаваться в ту же ЕАИС ТО. В них будет содержаться информация о дате, месте, времени начала и окончания осмотра. Сама диагностическая карта по умолчанию станет электронной. Бумажную версию продолжат выдавать, но по желанию автомобилиста.
Водителей, не прошедших техосмотр вовремя, ждёт штраф — 2000 рублей. Правда, из-за последствий пандемии коронавируса его начнут применять лишь с 1 марта 2022 года. Фиксировать нарушение будут автоматические камеры, но штраф выпишут только один в сутки.
Минувшей весной в России изменили периодичность прохождения обязательного техосмотра. Впервые проходить его автомобили должны по достижении четырёхлетнего возраста (раньше было три года). При возрасте до 10 лет на пункты техосмотра нужно будет заезжать каждые два года (было до семи лет). И только после достижения десятилетнего возраста — каждый год.