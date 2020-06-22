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Уникальный настенный Lamborghini Diablo выставили на продажу

Новости

Николай Андреев

Аукционный дом Mecum в июле пустит с молотка необычный заводской прототип Lamborghini Diablo VT 6.0. Авто­мобиль является шоу-каром и предназ­начен для крепления на стену.

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  • Выставленный на торги суперкар является шестым по счёту Diablo VT 6.0. Компания Audi, купившая Lamborghini в 1998 году, в рамках рекон­струкции завода открыла новый музей итальянской марки. Прототип, находившийся на финальной стадии постройки, было решено разместить на стене отреставри­рованного здания в Сант-Агата-Болоньезе.

  • Настенный шоу-кар почти полностью собран из запчастей, которые позже получила серийная версия суперкара. Есть даже все детали салона и рабочая свето­техника. У него не хватает лишь шести­литрового двигателя V12 мощностью 575 л.с. и пятиступен­чатой механической коробки передач.

  • Всего в 2000–2001 годах было выпущено 260 экзем­пляров Lamborghini Diablo VT 6.0. Полно­приводный суперкар разгонялся до «сотни» за 3,9 секунды, а его максимальная скорость состав­ляла 335 км/ч. VT 6.0 — последняя моди­фикация Diablo. В 2001 году дебюти­ровал преемник модели — Murcielago.

Повесили бы дома Lamborghini?

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