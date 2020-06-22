Уникальный настенный Lamborghini Diablo выставили на продажу

Выставленный на торги суперкар является шестым по счёту Diablo VT 6.0. Компания Audi, купившая Lamborghini в 1998 году, в рамках рекон­струкции завода открыла новый музей итальянской марки. Прототип, находившийся на финальной стадии постройки, было решено разместить на стене отреставри­рованного здания в Сант-Агата-Болоньезе.

Настенный шоу-кар почти полностью собран из запчастей, которые позже получила серийная версия суперкара. Есть даже все детали салона и рабочая свето­техника. У него не хватает лишь шести­литрового двигателя V12 мощностью 575 л.с. и пятиступен­чатой механической коробки передач.