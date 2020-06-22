Уникальный настенный Lamborghini Diablo выставили на продажу
Николай Андреев
Аукционный дом Mecum в июле пустит с молотка необычный заводской прототип Lamborghini Diablo VT 6.0. Автомобиль является шоу-каром и предназначен для крепления на стену.
Выставленный на торги суперкар является шестым по счёту Diablo VT 6.0. Компания Audi, купившая Lamborghini в 1998 году, в рамках реконструкции завода открыла новый музей итальянской марки. Прототип, находившийся на финальной стадии постройки, было решено разместить на стене отреставрированного здания в Сант-Агата-Болоньезе.
Настенный шоу-кар почти полностью собран из запчастей, которые позже получила серийная версия суперкара. Есть даже все детали салона и рабочая светотехника. У него не хватает лишь шестилитрового двигателя V12 мощностью 575 л.с. и пятиступенчатой механической коробки передач.
Всего в 2000–2001 годах было выпущено 260 экземпляров Lamborghini Diablo VT 6.0. Полноприводный суперкар разгонялся до «сотни» за 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляла
335 км/ч.VT 6.0 — последняя модификация Diablo. В 2001 году дебютировал преемник модели — Murcielago.