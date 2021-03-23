Как с вкладышей Turbo: на аукцион выставят отлично сохранившийся родстер Lamborghini Diablo
Дмитрий Елизаров
На мартовском аукционе Barrett-Jackson, который состоится в Скоттсдейле, будет выставлен на продажу один из 468 выпущенных родстеров Lamborghini Diablo VT 1997 года. Несмотря на внушительный для суперкара пробег, автомобиль пребывает в отличном состоянии: с момента последнего техобслуживания он проехал меньше сотни километров.
Почти за четверть века эксплуатации пробег родстера, считавшегося в своё время культовой моделью за свою внешность и характеристики, составил 31 070 километров. Однако с августа прошлого года этот Diablo VT почти не ездил: тогда суперкару провели ревизию подвески, заменив многие компоненты, вплоть до амортизаторов. Подвеска у этого экземпляра — адаптивная, привод колёс — полный.
Продавец утверждает, что автомобиль всю жизнь хранился в гаражных условиях и никогда не выезжал на дороги зимой.
Кузов данного экземпляра выкрашен в оригинальный цвет Scuro Blue, салон отделан сочетанием чёрной и кремовой кожи. Lamborghini Diablo VT оснащён 5,7-литровым 12-цилиндровым мотором в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Отдача двигателя не называется, но на момент рыночного дебюта модели он развивал 492 л.с. До
100 км/чDiablo с таким силовым агрегатом ускорялся за 4,1 секунды.
Не называют аукционисты и предполагаемую цену родстера. По данным Classics.com, средняя стоимость Lamborghini Diablo на аукционах составляет около 220 тысяч долларов (примерно 16,5 миллиона рублей), но за особо редкие экземпляры коллекционеры готовы выложить до миллиона долларов.