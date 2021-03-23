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Как с вкладышей Turbo: на аукцион выставят отлично сохранившийся родстер Lamborghini Diablo

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Дмитрий Елизаров

На мартовском аукционе Barrett-Jackson, который состоится в Скоттс­дейле, будет выставлен на продажу один из 468 выпущенных родстеров Lamborghini Diablo VT 1997 года. Несмотря на внушитель­ный для суперкара пробег, авто­мобиль пребывает в отличном состоянии: с момента последнего техобслужи­вания он проехал меньше сотни километров.

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  • Почти за четверть века эксплуатации пробег родстера, считав­шегося в своё время культовой моделью за свою внешность и характери­стики, составил 31 070 километров. Однако с августа прошлого года этот Diablo VT почти не ездил: тогда суперкару провели ревизию подвески, заменив многие компоненты, вплоть до аморти­заторов. Подвеска у этого экзем­пляра — адаптивная, привод колёс — полный.

  • Продавец утверждает, что автомобиль всю жизнь хранился в гаражных условиях и никогда не выезжал на дороги зимой.

  • Кузов данного экземпляра выкрашен в оригиналь­ный цвет Scuro Blue, салон отделан сочета­нием чёрной и кремовой кожи. Lamborghini Diablo VT оснащён 5,7-литровым 12-цилин­дровым мотором в паре с пятиступен­чатой механической коробкой передач. Отдача двигателя не называется, но на момент рыночного дебюта модели он развивал 492 л.с. До 100 км/ч Diablo с таким силовым агрегатом ускорялся за 4,1 секунды.

  • Не называют аукционисты и предполагаемую цену родстера. По данным Classics.com, средняя стоимость Lamborghini Diablo на аукционах составляет около 220 тысяч долларов (примерно 16,5 миллиона рублей), но за особо редкие экзем­пляры коллекци­онеры готовы выложить до миллиона долларов.

Собирали в детстве вкладыши от жевательной резинки Turbo?

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