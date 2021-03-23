Как с вкладышей Turbo: на аукцион выставят отлично сохранившийся родстер Lamborghini Diablo

Почти за четверть века эксплуатации пробег родстера, считав­шегося в своё время культовой моделью за свою внешность и характери­стики, составил 31 070 километров. Однако с августа прошлого года этот Diablo VT почти не ездил: тогда суперкару провели ревизию подвески, заменив многие компоненты, вплоть до аморти­заторов. Подвеска у этого экзем­пляра — адаптивная, привод колёс — полный.

Продавец утверждает, что автомобиль всю жизнь хранился в гаражных условиях и никогда не выезжал на дороги зимой.

Кузов данного экземпляра выкрашен в оригиналь­ный цвет Scuro Blue, салон отделан сочета­нием чёрной и кремовой кожи. Lamborghini Diablo VT оснащён 5,7-литровым 12-цилин­дровым мотором в паре с пятиступен­чатой механической коробкой передач. Отдача двигателя не называется, но на момент рыночного дебюта модели он развивал 492 л.с. До 100 км/ч Diablo с таким силовым агрегатом ускорялся за 4,1 секунды.