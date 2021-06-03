В Россию вернулся китайский конкурент Toyota RAV4
Дмитрий Елизаров
Китайский бренд Dongfeng готовится к старту продаж топовых комплектаций своей единственной модели на российском рынке — вседорожника DFM 850. По данным «Китайских автомобилей», модель в исполнении Luxe получит целый ряд новых опций и более мощный и современный силовой агрегат, а также увеличенный ценник.
Актуальные для российского рынка DFM 850 в комплектации Comfort оснащаются 132-сильным атмосферным двигателем объёмом 1,8 литра в паре с механической коробкой. Однако топовый вариант вседорожника получит полуторалитровую «турбочетвёрку» на 145 л.с. и вариатор.
При длине в 4680 миллиметров DFM 850 сопоставим по габаритам с Toyota RAV4, однако имеет на 90 миллиметров большую колёсную базу — 2780 миллиметров. Сопоставимы и характеристики силовых агрегатов: базовый для RAV4 двухлитровый мотор развивает 149 л.с. и тоже может сочетаться с вариатором.
Объём багажника китайской модели варьируется от 375 до 2215 литров.
В оснащение обновлённого вседорожника войдут, к примеру, новая медиасистема с 9-дюймовым экраном, система бесключевого доступа, климат-контроль и камеры кругового обзора. Отличить такой DFM 850 можно будет по доработанному переднему бамперу с иными противотуманными фарами, новым колёсным дискам и люку в крыше.
Издание утверждает, что появление новой версии приведёт к изменению цен на все кроссоверы. Топовый DFM 850 стоит минимум 1 899 000 рублей, а модификация со 132-сильным двигателем оценена в базовые 1 629 000 рублей, тогда как ранее вседорожник можно было приобрести за 1 190 000 рублей. В период с января по май нынешнего года кроссоверы Dongfeng в России не продавались.
Ранее в декабре бренд Voyah, входящий в корпорацию Dongfeng, рассекретил мощный и относительно доступный электровседорожник. При габаритах, сравнимых с BMW X5, модель Free получила 680-сильную силовую установку и ценник, эквивалентный 4,6 миллиона рублей.