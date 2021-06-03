В Россию вернулся китайский конкурент Toyota RAV4

В оснащение обновлённого вседорожника войдут, к примеру, новая медиасистема с 9-дюймовым экраном, система бесключевого доступа, климат-контроль и камеры кругового обзора. Отличить такой DFM 850 можно будет по доработанному переднему бамперу с иными противотуманными фарами, новым колёсным дискам и люку в крыше.

Издание утверждает, что появление новой версии приведёт к изменению цен на все кроссоверы. Топовый DFM 850 стоит минимум 1 899 000 рублей, а модификация со 132-сильным двигателем оценена в базовые 1 629 000 рублей, тогда как ранее вседорожник можно было приобрести за 1 190 000 рублей. В период с января по май нынешнего года кроссоверы Dongfeng в России не продавались.