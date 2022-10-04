С 1 октября правила ОСАГО опять изменились: что надо знать водителям

Действуют ли ПДД на дороге в дачном посёлке? Отвечает юрист
Разбор

Юлия Цветкова

Какие правила действуют на дороге, проложенной по территории дачного посёлка? Вопрос нашего читателя касается возможности езды на спецтехнике, но ответ юриста накладывает на водителей куда больше обязательств, чем кажется на первый взгляд.

Задайте нам вопрос в Кью!

«Считается ли грунтовая дорога в СНТ дорогой общего пользования? Можно ли по ней передвигаться на мотоблоке с тележкой, предусмотренной конструкцией?»

Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

Дорога, которая проходит в границах садоводческого товарищества, относится к землям общего пользования, и принадлежит всем участникам товарищества на правах частной долевой собственности. Дороги, находящиеся за пределами СНТ (как асфальтовые, так и грунтовые) относятся к муниципальной собственности.

При этом, согласно федеральному закону «Об автомобильных дорогах», к дорогам общего пользования относятся все пути, предназначенные для движения транспортных средств. В чьём бы ведении не находилась дорога, если она используется водителями транспортных средств, она является дорогой общего пользования, на которой продолжают действовать ПДД. То есть в любом СНТ действуют те же самые Правила, те же запреты и штрафы, с которыми вы можете столкнуться и в любом другом месте. 

Именно поэтому передвигаться на мотоблоке с тележкой (или без неё) нельзя, даже если речь идёт о грунтовой проселочной дороге! Он не является транспортным средством (технически это одноосный трактор), но при выезде на дорогу становится участником движения. Поэтому места, где разрешено ездить на мотоблоках, ограничены. Это пересеченная местность, участки, поля, леса, обочины проселочных дорог.

Единственный законный вариант выехать на дорогу — оформить права категории А1, которые выдаёт Гостехнадзор на спецтехнику, а на самом мотоблоке оборудовать ходовые огни и световозвращающие элементы. За езду без таких прав водителю грозит штраф в размере 5000 рублей. А если водитель мотоблока окажется пьяным, то его могут лишить даже прав на автомобиль, а технику заберут на штрафстоянку!

А вы знали, что на территории СНТ действуют ПДД?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании