Действуют ли ПДД на дороге в дачном посёлке? Отвечает юрист

Дорога, которая проходит в границах садоводческого товарищества, относится к землям общего пользования, и принадлежит всем участникам товарищества на правах частной долевой собственности. Дороги, находящиеся за пределами СНТ (как асфальтовые, так и грунтовые) относятся к муниципальной собственности.

При этом, согласно федеральному закону «Об автомобильных дорогах», к дорогам общего пользования относятся все пути, предназначенные для движения транспортных средств. В чьём бы ведении не находилась дорога, если она используется водителями транспортных средств, она является дорогой общего пользования, на которой продолжают действовать ПДД. То есть в любом СНТ действуют те же самые Правила, те же запреты и штрафы, с которыми вы можете столкнуться и в любом другом месте.

Именно поэтому передвигаться на мотоблоке с тележкой (или без неё) нельзя, даже если речь идёт о грунтовой проселочной дороге! Он не является транспортным средством (технически это одноосный трактор), но при выезде на дорогу становится участником движения. Поэтому места, где разрешено ездить на мотоблоках, ограничены. Это пересеченная местность, участки, поля, леса, обочины проселочных дорог.

Единственный законный вариант выехать на дорогу — оформить права категории А1, которые выдаёт Гостехнадзор на спецтехнику, а на самом мотоблоке оборудовать ходовые огни и световозвращающие элементы. За езду без таких прав водителю грозит штраф в размере 5000 рублей. А если водитель мотоблока окажется пьяным, то его могут лишить даже прав на автомобиль, а технику заберут на штрафстоянку!