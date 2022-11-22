Действие льготных автокредитов в России продлили на 2023 год

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Дмитрий Елизаров
Минпромторг России продлил действие программы льготного автокредитования на 2023 год, пишет «РИА Новости». В каком размере программа будет профинансирована, пока не сообщается. В нынешнем году на поддержку авторынка за счёт льготных кредитов было выделено 9,7 миллиарда рублей.
В середине ноября глава АвтоВАЗа Максим Соколов упоминал, что в бюджете на 2023 год на финансирование программы льготного автокредитования предусмотрено только 5 миллиардов рублей — то есть, вдвое меньше, чем в нынешнем году. По мнению Соколова, размеры субсидий для стимулирования спроса на отечественные автомобили необходимо увеличить.