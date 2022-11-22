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Действие льготных автокредитов в России продлили на 2023 год
Новости

Дмитрий Елизаров

Минпромторг России продлил действие программы льготного автокредитования на 2023 год, пишет «РИА Новости». В каком размере программа будет профинансирована, пока не сообщается. В нынешнем году на поддержку авторынка за счёт льготных кредитов было выделено 9,7 миллиарда рублей.

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  • По данным ведомства, на начало ноября при помощи льготных кредитов было приобретено более 34 тысяч автомобилей. Ожидается, что к концу года их число достигнет 50 тысяч. Действие нынешней программы будет остановлено 20 декабря, заново скидки начнут предоставлять с 1 января 2023 года.
  • В течение 2022 года условия программы были пересмотрены. Скидка на приобретение автомобилей выросла с 10% до 20%, действие субсидий распространили на автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей. Тем самым скидки стали доступны при покупке не только новых Lada или УАЗ, но и, к примеру, собираемых в Тульской области машин марки Haval.
  • Под действие программы попали и электромобили отечественной сборки — например, марки Evolute. На них распространяется скидка размером 35%, но не более 925 тысяч рублей.
  • В ноябре льготные автокредиты стали доступны новым социальным категориям: к семьям с детьми, медикам, учителям и тем, кто покупает автомобиль впервые, присоединились военнослужащие, включая военных пенсионеров.

В середине ноября глава АвтоВАЗа Максим Соколов упоминал, что в бюджете на 2023 год на финансирование программы льготного автокредитования предусмотрено только 5 миллиардов рублей — то есть, вдвое меньше, чем в нынешнем году. По мнению Соколова, размеры субсидий для стимулирования спроса на отечественные автомобили необходимо увеличить.

Пользовались льготным кредитованием?

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