Действие льготных автокредитов в России продлили на 2023 год

По данным ведомства, на начало ноября при помощи льготных кредитов было приобретено более 34 тысяч автомобилей. Ожидается, что к концу года их число достигнет 50 тысяч.

Действие

нынешней программы будет остановлено 20 декабря, заново скидки начнут предоставлять с 1 января 2023 года.