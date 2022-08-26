Девятилетний Volkswagen Beetle, который почти не ездил, продают на Авто.ру. Он стоит дешевле Lada Vesta

Материал по теме
Внезапные «капсулы времени»: обычные машины, которые законсервировали, а теперь продают
Mercedes-Benz решил продать российский завод
Александр Шохинов
На Авто.ру появилось объявление о продаже практически нового Volkswagen Beetle, выпущенного в 2013 году. Пробег трёхдверного хэтчбека составляет 450 километров, а продавец хочет за машину 1 699 000 рублей. Это меньше реальной стоимости обновлённой Lada Vesta у дилеров (от 2 до 3 миллионов рублей в зависимости от версии), при этом рекомендованные цены на отечественную модель значительно ниже — от 1 630 000 рублей.
В конце августа на Авто.ру появился седан FAW Besturn B50 2013 года выпуска с мизерным пробегом. За машину, оснащённую 1,6-литровым мотором и механической трансмиссией, просили 841 000 рублей.