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Девятилетний Volkswagen Beetle, который почти не ездил, продают на Авто.ру. Он стоит дешевле Lada Vesta
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Александр Шохинов

На Авто.ру появилось объявление о продаже практически нового Volkswagen Beetle, выпущенного в 2013 году. Пробег трёхдверного хэтчбека составляет 450 километров, а продавец хочет за машину 1 699 000 рублей. Это меньше реальной стоимости обновлённой Lada Vesta у дилеров (от 2 до 3 миллионов рублей в зависимости от версии), при этом рекомендованные цены на отечественную модель значительно ниже — от 1 630 000 рублей.  

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  • Хэтчбек оснащён 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 лошадиных сил. Сочетается с мотором роботизированная коробка передач, привод — передний.
  • Модель укомплектована тканевым салоном, ксеноновой головной оптикой, ДХО и противотуманными фарами, двухзонным климат-контролем, передними и задними датчиками парковки, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя с кнопки, электропакетом, а также подогревом передних сидений и форсунок стеклоомывателя.
  • Продавец отмечает, что после длительного простоя машина прошла полное техобслуживание, так что никаких вложений не требует. Хэтчбек выезжал только летом, так что комплекта зимних шин нет. Зато коврики в наличии и ворсовые, и резиновые.
  • В объявлении указано, что пробег Beetle составляет 450 километров, но, если верить фотографиям, то он ещё меньше — 432 километра. Первый владелец у машины появился 8 лет назад, он же стал единственным.

В конце августа на Авто.ру появился седан FAW Besturn B50 2013 года выпуска с мизерным пробегом. За машину, оснащённую 1,6-литровым мотором и механической трансмиссией, просили 841 000 рублей.

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