Девятилетний Volkswagen Beetle, который почти не ездил, продают на Авто.ру. Он стоит дешевле Lada Vesta

На Авто.ру появилось объявление о продаже практически нового Volkswagen Beetle, выпущенного в 2013 году. Пробег трёхдверного хэтчбека составляет 450 километров, а продавец хочет за машину 1 699 000 рублей. Это меньше реальной стоимости обновлённой Lada Vesta у дилеров (от 2 до 3 миллионов рублей в зависимости от версии), при этом рекомендованные цены на отечественную модель значительно ниже — от 1 630 000 рублей.