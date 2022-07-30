Девятилетний универсал Lada Kalina почти без пробега продают немного дешевле упрощённой Гранты

На Авто.ру продают «капсулу времени» в виде универсала Lada Kalina 2013 года выпуска. За всю жизнь автомобиль проехал лишь 2000 километров, цена: 610 000 рублей. Таким образом, он лишь немного дешевле Гранты-седана в антикризисной комплектации Classic’22, чья стоимость стартует с 678 300 рублей.