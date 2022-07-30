Девятилетний универсал Lada Kalina почти без пробега продают немного дешевле упрощённой Гранты
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Михаил Кондратьев
На Авто.ру продают «капсулу времени» в виде универсала Lada Kalina 2013 года выпуска. За всю жизнь автомобиль проехал лишь 2000 километров, цена: 610 000 рублей. Таким образом, он лишь немного дешевле Гранты-седана в антикризисной комплектации Classic’22, чья стоимость стартует с 678 300 рублей.
- Согласно описанию, машину продаёт первый владелец. Это подтверждается отчётом ПроАвто. В комментариях продавец продублировал указанный среди характеристик пробег, но дополнительных подробностей не привёл.
- На фотографиях универсал выглядит как новый. Под капотом вообще нет грязи, на единственном снимке интерьера следы эксплуатации тоже не видны. Однако «Калина» доукомплектована «ветровиками» и магнитолой.
- В движение машину приводит 1,6-литровый 81-сильный мотор в сочетании с механической коробкой передач.
- В виде универсала Lada Kalina первой серии начала выпускаться в 2007 году, производство всего семейства было завершено в 2013-м.
Ранее на Авто.ру появилась «капсула времени» в лице восьмилетнего Daewoo Matiz, который, можно сказать, вообще не ездил — его одометр отсчитал всего 49 километров. Компактную модель оценили в 477 тысяч рублей.
Девятилетняя Kalina-универсал в состоянии «капсулы» или упрощённая Гранта-седан 2022 года?
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