9 хэтчбеков Suzuki из Top Gear Live продали всего за 800 тысяч рублей. До этого на них играли в футбол

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Стоп, всмятку! Автомобили, уничтоженные на съёмках в Top Gear
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Алексей Олефиренко
В британском сегменте eBay появился необычный лот — партия из девяти хэтчбеков Suzuki Swift, которые принимали участие в шоу Top Gear Live. Судя по статусу объявления, покупатель уже нашёлся: девять японских хэтчбеков обошлись ему в 7900 фунтов стерлингов (примерно 793 тысячи рублей).
Автомобили из Top Gear не первый раз оказываются на аукционах. Так, месяц назад часть автомобилей экс-ведущего знаменитого шоу Ричарда Хаммонда была продана на аукционе Silverstone.