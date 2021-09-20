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9 хэтчбеков Suzuki из Top Gear Live продали всего за 800 тысяч рублей. До этого на них играли в футбол
Новости

Алексей Олефиренко

В британском сегменте eBay появился необычный лот — партия из девяти хэтчбеков Suzuki Swift, которые принимали участие в шоу Top Gear Live. Судя по статусу объявления, покупатель уже нашёлся: девять японских хэтчбеков обошлись ему в 7900 фунтов стерлингов (примерно 793 тысячи рублей).

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  • Автомобили принимали участие в шоу Top Gear Live, которое Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и Стиг организо­вывали по всему миру c 2008 по 2015 год. В частности, хэтчбеки Suzuki Swift участвовали в товарище­ских матчах по «авто­мобильному футболу». Выстав­ленные на продажу машины состязались в матче Англии против Аргентины, о чём свидетель­ствуют и наклейки, и уточнение продавца.
  • Продавец также обращает внимание, что все девять авто­мобилей на ходу, хоть и имеют различные повреждения. Выезжать на дороги общего пользо­вания на машинах запрещено, так что новому владельцу придётся найти им оригиналь­ное применение.
  • Технически автомобили являются самыми обычными Suzuki Swift третьего поколения, которые выпускались с 2005 по 2010 год. Из изменений — лишь модифи­цированные «ручники», упрощающие развороты и другие «финты».

Автомобили из Top Gear не первый раз оказываются на аукционах. Так, месяц назад часть автомобилей экс-ведущего знаменитого шоу Ричарда Хаммонда была продана на аукционе Silverstone.

Как следует поступить новому владельцу с «машинами-футболистами»?

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