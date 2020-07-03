Видео дня: девушка так и не смогла заправить свою машину

Заливная горловина на минивэне находится с водитель­ской стороны. Но незадач­ливая автомо­билистка, как ни старалась, всё время подъезжала к колонке другим боком. Раз за разом она предпри­нимала новые попытки угадать, но лючок бензобака так и оставался на противо­положной стороне.