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Видео дня: девушка так и не смогла заправить свою машину

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Артем Шахнович

Девушка приехала на АЗС, чтобы заправить свой минивэн Dodge Grand Caravan, но столкнулась с неожидан­ной проблемой. Опублико­ванный на Reddit ролик просмотрели десятки тысяч раз и проком­ментировали более двух тысяч пользователей.

  • Заливная горловина на минивэне находится с водитель­ской стороны. Но незадач­ливая автомо­билистка, как ни старалась, всё время подъезжала к колонке другим боком. Раз за разом она предпри­нимала новые попытки угадать, но лючок бензобака так и оставался на противо­положной стороне.

  • Пара, записывающая происходящее на видео, уже собиралась помочь девушке, но та в итоге справилась сама.

А у вас случались подобные ситуации?

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