Видео дня: девушка так и не смогла заправить свою машину

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«Так выглядит боль»: Lamborghini не разъехался с Логаном
«Так выглядит боль»: Lamborghini не разъехался с Логаном
Артем Шахнович
Девушка приехала на АЗС, чтобы заправить свой минивэн Dodge Grand Caravan, но столкнулась с неожиданной проблемой. Опубликованный на Reddit ролик просмотрели десятки тысяч раз и прокомментировали более двух тысяч пользователей.
Заливная горловина на минивэне находится с водительской стороны. Но незадачливая автомобилистка, как ни старалась, всё время подъезжала к колонке другим боком. Раз за разом она предпринимала новые попытки угадать, но лючок бензобака так и оставался на противоположной стороне.
Пара, записывающая происходящее на видео, уже собиралась помочь девушке, но та в итоге справилась сама.