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Дэвид Бэкхем подарил сыну на свадьбу рестомод из классического Jaguar XK140

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Кирилл Малышев

В минувшие выходные состоялась свадьба сына известного футболиста Дэвида Бэкхема Бруклина. В качестве одного из подарков от отца он и его жена Никола Пельц получили рестомод в кузове родстера Jaguar XK140, пишет Top Gear.

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  • Фирма Lunaz занимается переделкой классических британских автомобилей в электрокары. Вдобавок с середины 2021 года Дэвид Бекхэм владеет долей в ней. Поэтому выбор производителя дорогого подарка был предопределён.
  • Машине заменили родную силовую установку на электрическую. Под увеличившуюся мощность подтянули характеристики подвески, тормозов и рулевого управления. В отделанном дорогой кожей салоне установлены приборы, стилизованные под оригинальные.
  • В качестве вишенки на торте машина украшена шильдиком с инициалами молодожёнов. Стоимость рестомода с учётом налогов оценивается в 420 000 фунтов стерлингов.

Первые рестомоды Lunaz анонсировала осенью 2019 года. Это были проекты на базе Jaguar XK120 и Rolls-Royce Phantom V. Первый получил два электромотора суммарной отдачей 380 сил. Характеристики машины, подаренной на свадьбу, не раскрываются.

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