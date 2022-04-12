Дэвид Бэкхем подарил сыну на свадьбу рестомод из классического Jaguar XK140

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Кирилл Малышев
В минувшие выходные состоялась свадьба сына известного футболиста Дэвида Бэкхема Бруклина. В качестве одного из подарков от отца он и его жена Никола Пельц получили рестомод в кузове родстера Jaguar XK140, пишет Top Gear.
Первые рестомоды Lunaz анонсировала осенью 2019 года. Это были проекты на базе Jaguar XK120 и Rolls-Royce Phantom V. Первый получил два электромотора суммарной отдачей 380 сил. Характеристики машины, подаренной на свадьбу, не раскрываются.