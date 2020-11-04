«Медведка», бутылки и цепи: 7 примочек для грузовиков, о которых вы не слышали

Впрочем, из-за снега и льда на колёсах «медведка» может пробуксо­вывать, снижая крутящий момент от ведущего моста на ведомые колёса. Да и пользо­ваться ей постоянно нельзя, чтобы стальные «зубы» барабанов не погрызли покрышки. Но в качестве временной помощи грузовику на скользком подъёме, лесо­секе или строй­площадке это решение дешевле, легче и экономич­нее по топливу, чем ещё один полноценный ведущий мост.

«Медведки» популярны в Сканди­навии, поставить их можно почти на любой трак, а финская компания Sisu и вовсе пред­лагает «медведки» в виде заводского оснащения своих грузовиков. Кстати, привод Робсона часто исполь­зуется и на снего­болото­ходах, вроде россий­ского аппарата «Тром».