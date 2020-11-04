«Медведка», бутылки и цепи: 7 примочек для грузовиков, о которых вы не слышали
Александр Евдокимов
Недавно в Сеть попало несколько видео, снятых в так называемых ловушках для грузовиков с отказавшими тормозами. Впечатлившись этим незамысловатым, но крайне эффективным и полезным решением, мы взялись изучать, какие ещё удивительные гаджеты существуют в мире грузовиков и почти никогда не встречаются на легковых автомобилях. И нашли несколько весьма любопытных!
Автоматические цепи противоскольжения
Цепи — отличное средство для повышения проходимости автомобиля, особенно зимой. Только вешать их — сущее мучение: расправить, правильно установить, чтобы они не съехали набок, всё затянуть, проехать, снова подтянуть ослабшие замки и провисшие звенья… По себе знаем, что пока их натянешь, весь перемажешься и всё проклянёшь. А цепи на грузовые колёса вешать ещё муторнее, ведь они намного больше и тяжелее! Впрочем, под зимнюю езду для грузовиков и автобусов уже давно придумана альтернатива этой каторге — автоматические цепи противоскольжения!
Устройство несложное: на ведущую ось ставятся два пневмоцилиндра, которые после нажатия водителем кнопки прижимают к колёсам диск с десятком коротких цепей. Машина едет, колёса вращаются и крутят этот диск, за счёт чего цепи и забрасываются под колёса, повышая «зацеп» шин примерно на 30–40%. Такие «роторные» цепи работают на скорости до
«Медведка»
«Медведка» — это не только жутковатое насекомое или российский ракетный противолодочный комплекс
Впрочем, из-за снега и льда на колёсах «медведка» может пробуксовывать, снижая крутящий момент от ведущего моста на ведомые колёса. Да и пользоваться ей постоянно нельзя, чтобы стальные «зубы» барабанов не погрызли покрышки. Но в качестве временной помощи грузовику на скользком подъёме, лесосеке или стройплощадке это решение дешевле, легче и экономичнее по топливу, чем ещё один полноценный ведущий мост.
«Медведки» популярны в Скандинавии, поставить их можно почти на любой трак, а финская компания Sisu и вовсе предлагает «медведки» в виде заводского оснащения своих грузовиков. Кстати, привод Робсона часто используется и на снегоболотоходах, вроде российского аппарата «Тром».
Портальный шнековый снегоочиститель
Уже совсем скоро нас ждут «дни жестянщика» и всем знакомые грузовики с «шапками» снега на фургонах и прицепах, откуда он будет щедро сыпаться на крыши легковых соседей по потоку. Впрочем, чистить после сильного снегопада здоровенную фуру — это не с «девяточки» снежок смахнуть. Например, у стандартного европейского
Чистить столько снега вручную долго и муторно. Поэтому придумали
Но сгребаемый им снег падает чуть ли не под колёса, и перед заездом следующего грузовика рампу надо заново чистить. Поэтому канадцы пошли дальше и заменили снежный нож на приводимый электромотором шнекороторный очиститель, который выстреливает снег на 6 метров в сторону и не повреждает крышу прицепа. Устройство в 15 раз быстрее двух человек с лопатой: им на зачистку фуры надо примерно 30 минут, а такая машина справится за две.
Опрокидыватель для автосцепок
В мире грузоперевозок сыпучие грузы (от песка и щебня до древесной щепы и зерна) возят не только на самосвалах, но и на обычных грузовиках и полуприцепах. Но как разгрузить такую технику, если у неё нет подъёмного кузова? Легко — надо поднять целиком грузовик или автопоезд и запрокинуть назад!
В Соединённых Штатах для разгрузки в бункеры или прямо на площадку применяют подъёмные рампы длиной до 30 метров: как раз под местные длиннющие автосцепки и грузовики. В зависимости от модели платформы поднимают грузовики и автопоезда полной массой до 82 тонн, задирая их на угол до 63 градусов!
Водитель в процессе подъёма выходит из кабины, но можно представить, что это были бы за ощущения — как у космонавта на старте. Кстати, аналогичные платформы (только короче) применяются и в России. Например, на зерносортировочных станциях.
Складной погрузчик «из коробки»
Перевозчики в Европе и Америке часто вешают на заднюю часть фургона или прицепа небольшой вилочный погрузчик и возят его с собой. Он пригодится для самостоятельной погрузки или разгрузки там, где нет высококлассных специалистов по разгрузке или грузового пандуса. Но весьма увесистый аппарат заметно удлиняет габариты грузовика, изрядно нагружает заднюю ось, а в непогоду его щедро поливает водой и заваливает снегом. И не забываем про криминальную составляющую: его попросту могут украсть.
Поэтому производители подъёмного оборудования уже придумали вариант поинтереснее — вроде погрузчика, который целиком помещается в запираемый ящик под прицепом!
Чтобы аппарат получился таким компактным, поставили складную грузовую стрелу и отказались от водительского места, заменив его дистанционным управлением. Зато погрузчик с трёхцилиндровым
Локомобиль
А вы знали, что грузовики могут ездить по железным дорогам? Специализированные фирмы выпускают направляющие стальные катки, которые опускаются на рельсы и не дают машине свалиться с путей. А количество вариантов исполнения позволяет поставить на «железку» практически любой автомобиль — хоть пикап, хоть здоровенную фуру. Такую технику удобно использовать для ремонта и обслуживания железнодорожных путей. Причём грузовик универсален: на рельсы он может заехать с любой стороны, а когда катки не нужны, они снимаются и машина работает на других объектах.
А ещё грузовик может работать на железной дороге маневровым локомотивом, ведь коэффициент сцепления резинового колеса с рельсами в несколько раз выше, чем у стальных колёс. И самым известным локомобилем в мире считается вездеход Mercedes-Benz Unimog, который за счёт полного привода и мостов с портальными редукторами может тащить железнодорожный состав массой до 1000 тонн! Правда, ценник на такой локомобиль получается заоблачный и может исчисляться сотнями тысяч евро.
Бутылки на колёсах
Самое крутое и «высокотехнологичное» решение для грузовиков мы оставили напоследок. Встречали зимой грузовики, у которых на колёса прицепов надеты разноцветные пластиковые бутылки, выступающие за боковины? Выглядит странно, но на деле это простейший самодельный индикатор того, что колёса… крутятся!
А чего бы им не крутиться, спрашивается? Причин может быть несколько. Так, после долгой стоянки или ночёвки на морозе тормозные колодки стояночного тормоза прицепа могут элементарно примёрзнуть. Когда под колёсами снег, лёд или мёрзлый асфальт, грузовик даже не почувствует, что колесо идёт юзом. В зеркало это можно не увидеть, а вот крутящиеся бутылки куда заметнее.
Точно так же зимой на ходу по скорости вращения бутылок можно понять, не подклинивают ли (износ, забились грязью) механизмы подвода колодок,
Ну а если на ходу бутылка вдруг вообще остановилась, то это «привет» от энергоаккумулятора, который работает и как стояночный, и как аварийный тормоз. Как только «энергач» теряет воздух