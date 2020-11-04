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«Медведка», бутылки и цепи: 7 примочек для грузовиков, о которых вы не слышали

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Александр Евдокимов

Недавно в Сеть попало несколько видео, снятых в так называемых ловушках для грузовиков с отказав­шими тормозами. Впечат­лившись этим незамысло­ватым, но крайне эффектив­ным и полезным реше­нием, мы взялись изучать, какие ещё удивитель­ные гаджеты суще­ствуют в мире грузовиков и почти никогда не встреча­ются на легковых автомо­билях. И нашли несколько весьма любопытных!

Автоматические цепи противоскольжения

Цепи — отличное средство для повышения проходи­мости автомо­биля, особенно зимой. Только вешать их — сущее мучение: расправить, правильно устано­вить, чтобы они не съехали набок, всё затянуть, проехать, снова подтянуть ослабшие замки и провис­шие звенья… По себе знаем, что пока их натянешь, весь пере­мажешься и всё проклянёшь. А цепи на грузовые колёса вешать ещё муторнее, ведь они намного больше и тяжелее! Впрочем, под зимнюю езду для грузовиков и автобусов уже давно придумана альтер­натива этой каторге — автомати­ческие цепи противосколь­жения!

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Устройство несложное: на ведущую ось ставятся два пневмо­цилиндра, которые после нажатия водителем кнопки прижи­мают к колёсам диск с десятком коротких цепей. Машина едет, колёса вращаются и крутят этот диск, за счёт чего цепи и забрасы­ваются под колёса, повышая «зацеп» шин примерно на 30–40%. Такие «роторные» цепи работают на скорости до 50 км/ч и призваны помогать на обледе­нелых подъёмах и дорогах.

«Медведка»

«Медведка» — это не только жутковатое насекомое или россий­ский ракетный противо­лодочный комплекс РПК-9, но и жаргон­ное название весьма необыч­ного привода колёс. По-научному он назы­вается привод Робсона (Robson drive) — это стальной зубчатый барабан на подъёмном механизме. Ставится на грузовики с задней двух- или трёхосной тележкой, где ведущим является только один мост: то есть с колёсной формулой 6х2 или 8х2. С помощью гидро- или пневмо­цилиндра «медведка» опуска­ется между колёс, плотно к ним прижима­ется, а дальше всё до гениаль­ности просто: ведущий мост крутит барабан, а тот уже крутит колёса неведущего моста, превращая схемы 6х2/8х2 в подобие 6х4/8х4.

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Впрочем, из-за снега и льда на колёсах «медведка» может пробуксо­вывать, снижая крутящий момент от ведущего моста на ведомые колёса. Да и пользо­ваться ей постоянно нельзя, чтобы стальные «зубы» барабанов не погрызли покрышки. Но в качестве временной помощи грузовику на скользком подъёме, лесо­секе или строй­площадке это решение дешевле, легче и экономич­нее по топливу, чем ещё один полноценный ведущий мост.

«Медведки» популярны в Сканди­навии, поставить их можно почти на любой трак, а финская компания Sisu и вовсе пред­лагает «медведки» в виде заводского оснащения своих грузовиков. Кстати, привод Робсона часто исполь­зуется и на снего­болото­ходах, вроде россий­ского аппарата «Тром».

Портальный шнековый снегоочиститель

Уже совсем скоро нас ждут «дни жестянщика» и всем знакомые грузовики с «шапками» снега на фургонах и прицепах, откуда он будет щедро сыпаться на крыши легковых соседей по потоку. Впрочем, чистить после сильного снегопада здоровен­ную фуру — это не с «девяточки» снежок смахнуть. Например, у стан­дартного европей­ского 3-осного 13,6-метрового полу­прицепа площадь крыши около 33 квадратных метров! И снега, в зависи­мости от его толщины и конси­стенции, там может скопиться от нескольких сотен килограмм до нескольких тонн. А ведь бывают прицепы и сцепки ещё длиннее…

Чистить столько снега вручную долго и муторно. Поэтому придумали П-образ­ные стойки для грузовиков, на которых подвешен опуска­емый на тросе на крышу фургона или прицепа снежный отвал.

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Но сгребаемый им снег падает чуть ли не под колёса, и перед заездом следующего грузовика рампу надо заново чистить. Поэтому канадцы пошли дальше и заменили снежный нож на приводимый электро­мотором шнеко­роторный очисти­тель, который выстрели­вает снег на 6 метров в сторону и не повреждает крышу прицепа. Устройство в 15 раз быстрее двух человек с лопатой: им на зачистку фуры надо примерно 30 минут, а такая машина справится за две.

Опрокидыватель для автосцепок

В мире грузоперевозок сыпучие грузы (от песка и щебня до древесной щепы и зерна) возят не только на самосвалах, но и на обычных грузовиках и полу­прицепах. Но как разгрузить такую технику, если у неё нет подъёмного кузова? Легко — надо поднять целиком грузовик или автопоезд и запрокинуть назад!

В Соединённых Штатах для разгрузки в бункеры или прямо на площадку применяют подъёмные рампы длиной до 30 метров: как раз под местные длиннющие авто­сцепки и грузовики. В зависи­мости от модели платформы поднимают грузовики и авто­поезда полной массой до 82 тонн, задирая их на угол до 63 градусов!

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Водитель в процессе подъёма выходит из кабины, но можно пред­ставить, что это были бы за ощущения — как у космонавта на старте. Кстати, аналогичные платформы (только короче) применя­ются и в России. Например, на зерно­сортиро­вочных станциях.

Складной погрузчик «из коробки»

Перевозчики в Европе и Америке часто вешают на заднюю часть фургона или прицепа небольшой вилочный погрузчик и возят его с собой. Он пригодится для само­стоя­тельной погрузки или разгрузки там, где нет высоко­классных специ­алистов по разгрузке или грузового пандуса. Но весьма увеси­стый аппарат заметно удлиняет габариты грузовика, изрядно нагружает заднюю ось, а в непогоду его щедро поливает водой и завали­вает снегом. И не забываем про криминаль­ную состав­ляющую: его попросту могут украсть.

Поэтому произво­дители подъёмного оборудо­вания уже придумали вариант поинтерес­нее — вроде погрузчика, который целиком помещается в запира­емый ящик под прицепом!

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Чтобы аппарат получился таким компактным, поставили складную грузовую стрелу и отказа­лись от водитель­ского места, заменив его дистанци­онным управле­нием. Зато погрузчик с трёх­цилиндровым 35-силь­ным дизелем разгоняется до 6 км/ч, развора­чи­вается почти на месте за счёт шарнирно-сочленённой рамы, имеет полный привод (в колёсах стоят гидро­моторы) и гидравли­ческие опоры. Сам погрузчик, в зависи­мости от модели, весит 1,5–1,8 тонны, а поднимает 1,5 или 2,1 тонны на высоту до 2,85 метра. Кстати, существует не только колёсный, но и гусеничный вариант.

Локомобиль

А вы знали, что грузовики могут ездить по железным дорогам? Специ­ализиро­ванные фирмы выпускают направ­ляющие стальные катки, которые опускаются на рельсы и не дают машине свалиться с путей. А количество вариантов испол­нения позволяет поставить на «железку» практически любой авто­мобиль — хоть пикап, хоть здоровен­ную фуру. Такую технику удобно использовать для ремонта и обслужи­вания железно­дорожных путей. Причём грузовик универсален: на рельсы он может заехать с любой стороны, а когда катки не нужны, они снима­ются и машина работает на других объектах.

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А ещё грузовик может работать на железной дороге маневро­вым локо­мотивом, ведь коэффи­циент сцепле­ния резино­вого колеса с рельсами в несколько раз выше, чем у стальных колёс. И самым известным локомо­билем в мире считается вездеход Mercedes-Benz Unimog, который за счёт полного привода и мостов с порталь­ными редукторами может тащить железно­дорожный состав массой до 1000 тонн! Правда, ценник на такой локо­мобиль получается заоблачный и может исчисляться сотнями тысяч евро.

Бутылки на колёсах

Самое крутое и «высокотехнологичное» решение для грузо­виков мы оставили напоследок. Встречали зимой грузовики, у которых на колёса прицепов надеты разно­цветные пластико­вые бутылки, выступающие за боковины? Выглядит странно, но на деле это простейший самодель­ный индикатор того, что колёса… крутятся!

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А чего бы им не крутиться, спрашивается? Причин может быть несколько. Так, после долгой стоянки или ночёвки на морозе тормозные колодки стояноч­ного тормоза прицепа могут элемен­тарно примёрзнуть. Когда под колёсами снег, лёд или мёрзлый асфальт, грузовик даже не почув­ствует, что колесо идёт юзом. В зеркало это можно не увидеть, а вот крутящи­еся бутылки куда заметнее.

Точно так же зимой на ходу по скорости вращения бутылок можно понять, не подклини­вают ли (износ, забились грязью) механизмы подвода колодок, из-за чего после торможения колодки не отходят до конца, греются и замедляют колесо.

Ну а если на ходу бутылка вдруг вообще остано­вилась, то это «привет» от энерго­аккуму­лятора, который работает и как стояночный, и как аварийный тормоз. Как только «энергач» теряет воздух из-за утечек (например, обрыв пневмо­шланга снаружи или рабочей мембраны внутри), стоящая в нём мощнейшая разжимная пружина начинает прижимать колодки к тормозам, вплоть до полной блокировки колеса. И вот такая водитель­ская хитрость поможет это вовремя заметить.

А вы придумывали для своей машины какие-нибудь необычные, но полезные приспособления?

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