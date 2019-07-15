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Как расширить географию продаж с помощью доставки автомобилей

Про бизнес

Для дилеров, которые представлены на Авто.ру несколькими автосалонами в разных городах, появилась возможность продавать автомобили с доставкой. Эта функция поможет дилерам расширить географию продаж и увеличить оборачиваемость складов.

Опция доставки доступна для легковых автомобилей с пробегом, а также для коммерческого транспорта — нового или подержанного.

Как это работает

Например, у дилера есть два салона — в Москве и Туле. Если в объявление о продаже автомобиля, который находится в Москве, дилер добавит адрес салона в Туле, то пользователи Авто.ру, которые ищут машину только в Туле, увидят это объявление с пометкой «Доставка из Москвы».

Как воспользоваться и сколько стоит

  • Подключить опцию можно в личном кабинете. Выберите нужные объявления и нажмите кнопку «Доставка». В открывшемся окне введите адреса салонов в других городах, куда возможна доставка.

  • Чтобы использовать опцию доставки в автозагрузке объявлений, укажите в фиде нужные города и адреса доставки.

  • Важно! Указывайте точные адреса автосалонов, потому что Авто.ру проверяет их корректность.

  • После подключения опции у объявления появится пометка — например, «Доставка из Москвы». В карточке объявления будет указано «Доставка из Москвы. Дилер доставит автомобиль в Тулу».

  • Вместе с доставкой доступны и все привычные опции. «Поднятие в поиске» и «Спец­предложение» применяются для объявлений во всех городах, куда возможна доставка, и тарифицируются по прайсу соответ­ствующего города. «Турбопродажа» и «Премиум» действуют только для объявления в регионе первичного размещения.

  • Оплата списывается за каждое объявление с опцией доставки в выбранных городах. То есть, если одно объявление размещается в двух городах, то оплачиваться будут обе публикации. Подробнее о стоимости опции вы можете узнать у вашего регионального менеджера.

Если у вас остались какие-то вопросы про опцию доставки автомобиля, напишите нам на Accounting@yandex-team.ru

Интересная опция для ваших автосалонов?

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