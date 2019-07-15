Как расширить географию продаж с помощью доставки автомобилей

Для дилеров, которые представлены на Авто.ру несколькими автосалонами в разных городах, появилась возможность продавать автомобили с доставкой. Эта функция поможет дилерам расширить географию продаж и увеличить оборачиваемость складов.



Опция доставки доступна для легковых автомобилей с пробегом, а также для коммерческого транспорта — нового или подержанного.

Как это работает

Например, у дилера есть два салона — в Москве и Туле. Если в объявление о продаже автомобиля, который находится в Москве, дилер добавит адрес салона в Туле, то пользователи Авто.ру, которые ищут машину только в Туле, увидят это объявление с пометкой «Доставка из Москвы».