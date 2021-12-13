На eBay начали перепродавать только что купленные квадроциклы Tesla. Их стоимость выросла в 10 раз

Компания Tesla анонсировала свой электроквадроцикл Cyberquad для детей от 8 лет около 10 дней назад. На официальном сайте заказать его уже нельзя, однако, как уточняет Carscoops, на онлайн-площадке eBay появились десятки предложений о покупке необычной новинки. Цены доходят до 17 тысяч долларов (1,25 миллиона рублей), то есть почти вдесятеро дороже цены, объявленной производителем: Cyberquad предлагалось заказывать по 1900 долларов.