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Российскому авторынку предсказали падение в новом году

На eBay начали перепродавать только что купленные квадроциклы Tesla. Их стоимость выросла в 10 раз

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Tesla анонсировала свой электроквадроцикл Cyberquad для детей от 8 лет около 10 дней назад. На официальном сайте заказать его уже нельзя, однако, как уточняет Carscoops, на онлайн-площадке eBay появились десятки предложений о покупке необычной новинки. Цены доходят до 17 тысяч долларов (1,25 миллиона рублей), то есть почти вдесятеро дороже цены, объявленной производителем: Cyberquad предлагалось заказывать по 1900 долларов.

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  • Ещё один неумеренно высокий ценник, который издание приводит в пример, — это 12,9 тысячи долларов. В среднем Cyberquad перепродают сейчас по фиксированным ценам от 4 до 6 тысяч долларов, однако встречается немало и онлайн-аукционов, итоги которых пока неясны — они могут оказаться выше. Большинство авторов объявлений утверждает, что Cyberquad будет доставлен в ближайшие недели.
  • Cyberquad создан по мотивам одноимённого концепта 2019 года, однако предназначен для детей. Квадроцикл может проехать без подзарядки до 24 километров, а благодаря компактному электро­мотору разгоняться способен только до 16 км﻿/﻿ч. При этом при помощи программных ограничений лимит максимальной скорости можно понизить вдвое. Планирует ли Tesla выпустить электро­квадроцикл для взрослых, пока неизвестно.

Ранее аналогичная история произошла ещё с одним необычным аксес­суаром Tesla — свистком Cyberwhistle из нержавеющей стали, выполненным в дизайне Cybertruck. При цене производителя в 50 долларов уже через несколько часов после открытия приёма заказов свистки начали перепродавать в интернете по ценам до 2,5 тысяч долларов.

Как считаете, это адекватный бизнес?

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