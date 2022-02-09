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«Детский» Bugatti поучаствовал в ледовых гонках вместе с чемпионом Формулы-1

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Дмитрий Елизаров

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Автомобилем безопасности на очередном раунде культовых гонок GP Ice Race в австрийском Целль-ам-Зе стала Bugatti Baby II — масштабная копия знаменитого Type 35 с электромотором. Оригинальный Bugatti Type 35 открывал эти гонки в 1960 году. Помимо «детской» Bugatti в гонках приняло участие множество необычных автомобилей, включая болид Формулы‑1.

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  • Электрокар для юных водителей разработан Bugatti совместно с фирмой Little Car Company, которая его и выпускает. У двухместного открытого спорткара имеется несколько модификаций для пилотов разных возрастов, но в гонках участвовала самая мощная версия, способная разгоняться до 70 км﻿/﻿ч.
  • Для езды по льду электрокар дополнительно доработали: его оснастили соответствующей светотехникой, колёсами с развитыми шипами и самоблокирующимся дифференциалом. Пакет получил официальное наименование Ice Spec, но появится ли он в свободной продаже, неизвестно.
  • Использовать Bugatti Baby II в ходе гонок по прямому назначению — в качестве сейфти-кара — не понадобилось, однако электромобиль совершил демонстрационный заезд, буксируя за собой лыжников.
  • Гонки GP Ice Race в нынешнем году прошли без зрителей по причине коронавирусных ограничений, однако на лёд вышло множество звёздных участников. Судя по инстаграм-аккаунту мероприятия, на треке появились несколько суперкаров Lamborghini и Ferrari, а также уникальный восстановленный прототип Aston Martin Bulldog.
  • Кроме того, на гонках отметились электрический суперкар Audi S1, построенный для Кена Блока, и формульный болид команды Red Bull. Это было первое появление Макса Ферстаппена на гоночной трассе после того, как он завоевал чемпионский титул, — болид «обули» в специальные покрышки, после чего действующий чемпион сделал несколько кругов по льду.

Bugatti рассекретила «детский» электромобиль в июле 2020 года — по сравнению с оригиналом Baby II уменьшена на 25%. Всего планируется собрать только 500 таких машин по цене от 30 до 60 тысяч евро в зависимости от модификации.

Доводилось выезжать на голый лёд?

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