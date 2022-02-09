«Детский» Bugatti поучаствовал в ледовых гонках вместе с чемпионом Формулы-1

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Автомобилем безопасности на очередном раунде культовых гонок GP Ice Race в австрийском Целль-ам-Зе стала Bugatti Baby II — масштабная копия знаменитого Type 35 с электромотором. Оригинальный Bugatti Type 35 открывал эти гонки в 1960 году. Помимо «детской» Bugatti в гонках приняло участие множество необычных автомобилей, включая болид Формулы‑1.
Bugatti рассекретила «детский» электромобиль в июле 2020 года — по сравнению с оригиналом Baby II уменьшена на 25%. Всего планируется собрать только 500 таких машин по цене от 30 до 60 тысяч евро в зависимости от модификации.