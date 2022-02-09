«Детский» Bugatti поучаствовал в ледовых гонках вместе с чемпионом Формулы-1

Гонки GP Ice Race в нынешнем году прошли без зрителей по причине коронавирусных ограничений, однако на лёд вышло множество звёздных участников. Судя по инстаграм-аккаунту мероприятия, на треке появились несколько суперкаров Lamborghini и Ferrari, а также уникальный восстановленный прототип Aston Martin Bulldog.

Кроме того, на гонках отметились электрический суперкар Audi S1, построенный для Кена Блока, и формульный болид команды Red Bull. Это было первое появление Макса Ферстаппена на гоночной трассе после того, как он завоевал чемпионский титул, — болид «обули» в специальные покрышки, после чего действующий чемпион сделал несколько кругов по льду.

Bugatti рассекретила «детский» электромобиль в июле 2020 года — по сравнению с оригиналом Baby II уменьшена на 25%. Всего планируется собрать только 500 таких машин по цене от 30 до 60 тысяч евро в зависимости от модификации.