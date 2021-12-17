Детройтский автосалон всё-таки состоится — через три с половиной года

С 1989 года Детройтская выставка проходила в январе. Однако в 2019 году организаторы приняли решение перенести её проведение на летние месяцы: это избавило бы автосалон от конкуренции с престижной выставкой потребительской электроники CES, которая проводится в Лас-Вегасе, а также расширило бы организационные возможности. В 2020 и 2021 годах автосалон был отменён из-за коронавирусных ограничений.

Власти штата заявили, что выделяемый грант позволит престижному мероприятию вернуться в мировой выставочный календарь, а это важно как для Мичигана в целом, так и для Детройта в частности.

Предполагается, что основным помещением для автосалона станет конференц-центр Хантингтон-Плейс — так теперь называется выставочный комплекс, ранее известный как Cobo Hall, где традиционно проходила выставка. Однако помимо закрытых помещений организаторы собираются провести ряд мероприятий и на свежем воздухе — в частности, задействовать городские парки для статичных экспозиций.

Последней крупной тематической выставкой в США стал прошедший в ноябре Лос-Анджелесский автосалон, который также неоднократно переносили. Ближайшим же европейским мероприятием мог оказаться автосалон в Женеве, предварительно назначенный на март — однако в октябре было объявлено о том, что здесь выставка пройдёт в лучшем случае в 2023 году.