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Детройтский автосалон всё же состоится: появилось расписание

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Дмитрий Елизаров

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Оргкомитет международного автосалона в Детройте опубликовал расписание выставки, которая состоится впервые за три с половиной года. Мероприятие откроется 14 сентября нынешнего года и пройдёт сразу в нескольких точках города, но предполагаемые участники пока не названы даже примерно.

  • 14 и 15 сентября на выставочные территории будут допускать только прессу, 16 сентября состоятся благотворительные показы, а в период с 17 по 25 сентября экспозиция откроется для широкой публики.
  • Основным местом проведения автосалона станет конгресс-центр Хантингтон-Плейс. Однако оргкомитет уже подтвердил, что в разных локациях Детройта будут организованы дополнительные выставки на открытом воздухе, причём доступ на часть из них окажется бесплатным.
  • Обещано, что в рамках автосалона будут демонстрироваться не только новые модели автомобилей, но и инновационные технологии — в первую очередь касающиеся электрификации и новых направлений мобиль­ности. Главной же задачей автосалона названо возвращение Мичигану в целом и Детройту в частности статуса «технологического инкубатора».

Последним годом проведения одного из самых известных автосалонов мира стал 2019‑й. Тогда выставка состоялась в январе, однако позже оргкомитет объявил о намерении перенести её на летние месяцы — чтобы избежать конкуренции с CES в Лас-Вегасе и повысить доступность. Однако в 2020 и 2021 годах автосалон не состоялся из-за коронавирусных ограничений. Вернуть выставку в мировой календарь помог грант на 9 миллионов долларов, выделенный оргкомитету властями штата Мичиган.

Как считаете, нужны в современном мире такие выставки?

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