Жизнь в моменте: история и тест-драйв удивительного De Tomaso Pantera

Левая нога молит о пощаде: из тяжеленной педали сцепления, к тому же смещённой далеко вправо, вышел отличный пыточный инструмент. Кондици­онер не работает, а в считанных санти­метрах за моей спиной пульсирует большой V8 — поэтому, несмотря на прохладную погоду, кокпит похож на кочегарку. И, передача за передачей, я подкидываю всё больше топлива этой непростой машине.

Ухожу за поворот и со всей силы жму на слабенькие тормоза — нужно развер­нуться и снова проехать мимо камеры. Руль лишён усилителя, по сторонам ничего не видно, и классический манёвр «в три приёма» становится чем-то средним между лотереей и издевательством. Завтра я вряд ли встану с кровати, но сегодня буду ездить столько, сколько возможно. А потом ещё чуть-чуть. Потому что другого шанса впитать в себя De Tomaso Pantera уже не будет.