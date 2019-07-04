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Китайцы возродили итальянскую марку De Tomaso на фестивале в Англии

Новости

Николай Андреев

На британском Фестивале скорости в Гудвуде состоялась премьера первой модели возрождён­ного бренда De Tomaso – супер­кара P72. Итальянскую марку, основанную в 1959 году, оживил китайский холдинг Consolidated Ideal TeamVenture, который купил права на неё в 2014 году.

De Tomaso P72
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De Tomaso P72

  • Внешность P72 выполнена в стиле гоночного Ghia-De Tomaso Sport 5000 (P70) 1965 года, который выпущен в единственном экземпляре в сотрудничестве с американским инженером Кэрроллом Шелби.

  • О De Tomaso P72 пока известно лишь то, что модель получит механическую коробку передач и её построят на базе полностью карбонового Apollo Intensa Emozione (эта марка принадлежит тому же холдингу). Последний оснащается атмосферным 6,3-литро­вым V12 мощностью 780 л.с. (760 Н·м) и шести­ступен­чатой гоночной «секвенталкой». Он ускоряется до «сотни» за 2,7 секунды, а максималка равна 335 км/ч.

Apollo Intensa Emozione
Apollo Intensa Emozione
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Apollo Intensa Emozione

De Tomaso P72 выпустят тиражом в 72 экземпляра. Стоимость суперкара составит 750 000 евро (53,7 миллиона рублей). Возрождённая компания уже начала принимать предварительные заказы и пообещала раскрыть дополнительные подробности о P72 в ближайшие месяцы.

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