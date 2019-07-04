Китайцы возродили итальянскую марку De Tomaso на фестивале в Англии

Внешность P72 выполнена в стиле гоночного Ghia-De Tomaso Sport 5000 (P70) 1965 года, который выпущен в единственном экземпляре в сотрудничестве с американским инженером Кэрроллом Шелби.

О De Tomaso P72 пока известно лишь то, что модель получит механическую коробку передач и её построят на базе полностью карбонового Apollo Intensa Emozione (эта марка принадлежит тому же холдингу). Последний оснащается атмосферным 6,3-литро­вым V12 мощностью 780 л.с. (760 Н·м) и шести­ступен­чатой гоночной «секвенталкой». Он ускоряется до «сотни» за 2,7 секунды, а максималка равна 335 км/ч.