В Женеву привезли прототип возрожденного спорткара De Tomaso. Но показывать его не стали

Знаменитый итальянский бренд спортивных автомобилей De Tomaso возвращается к жизни благодаря компании Apollo. Закамуфлированный прототип спорткара с узнаваемыми каноничными чертами моделей De Tomaso семидесятых годов даже привезли в Женеву, но формально автомобиль на выставке не представили: вместо этого он будет просто ездить по городу, пока идет автосалон.

Компания Apollo явно решила привлечь внимание к проекту, но при этом сообщать какие-либо подробности отказывается. Директор Apollo Райан Беррис лишь рассказал изданию Evo, что права на бренд De Tomaso были выкуплены в 2014 году. В середине прошлого года была зарегистрирована одноимённая торговая марка и новый логотип, а в начале этого года был запатентован дизайн модели.

Есть версия, что в Apollo готовят нечто вроде рестомода легендарной De Tomaso Pantera, и эта модель станет более массовой по сравнению с нашумевшим гиперкаром Apollo I.E., который прославился своим крайне агрессивным и необычным дизайном.