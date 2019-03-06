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В Женеву привезли прототип возрожденного спорткара De Tomaso. Но показывать его не стали

Новости

Андрей Шульдешов

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Знаменитый итальянский бренд спортивных автомобилей De Tomaso возвращается к жизни благодаря компании Apollo. Закамуфлированный прототип спорткара с узнаваемыми каноничными чертами моделей De Tomaso семидесятых годов даже привезли в Женеву, но формально автомобиль на выставке не представили: вместо этого он будет просто ездить по городу, пока идет автосалон.

Компания Apollo явно решила привлечь внимание к проекту, но при этом сообщать какие-либо подробности отказывается. Директор Apollo Райан Беррис лишь рассказал изданию Evo, что права на бренд De Tomaso были выкуплены в 2014 году. В середине прошлого года была зарегистрирована одноимённая торговая марка и новый логотип, а в начале этого года был запатентован дизайн модели.

Есть версия, что в Apollo готовят нечто вроде рестомода легендарной De Tomaso Pantera, и эта модель станет более массовой по сравнению с нашумевшим гиперкаром Apollo I.E., который прославился своим крайне агрессивным и необычным дизайном.

De Tomaso Pantera GTS 1974 года

  • Apollo Automobili – это бывшая компания Gumpert. Её первой моделью стал гиперкар Intensa Emozione (I.E.) с 6,3-литровым атмосферным V12 мощностью 780 л.с. Стоит такой автомобиль более 2,3 миллиона евро. Кстати, эта модель, тоже закамуфлированная, сейчас ездит по Женеве вместе с De Tomaso. По некоторым данным, в Apollo подготовили трековую версию гиперкара.

  • Марка De Tomaso была основана в Италии в 1959 году предпринимателем аргентинского происхождения Алехандро де Томазо. Начав с разработки и производства гоночных автомобилей, компания затем переключилась на дорожные спорткары. Наиболее известные модели марки – De Tomaso Mangusta и Pantera. Именно последняя, судя по очертаниям прототипа, и может предстать в современном исполнении.

  • Возрождением модели De Tomaso Pantera занимается и ещё одна компания, Ares Design. В её версии автомобиль строится на базе Lamborghini Huracan. Он будет выпущен тиражом в 21 экземпляр по цене около полумиллиона евро каждый.

  • В период с 1976 по 1993 годы компания De Tomaso была владельцем марки Maserati.

Что ценнее: старая Pantera в идеальном состоянии, или её новая технологичная интерпретация?

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