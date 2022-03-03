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Детальную реплику очень дорогого Ferrari продадут на аукционе

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Дмитрий Елизаров

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На аукционе Silverstone 5 марта состоятся торги за необычную Ferrari: в своей основе это относительно массовая 308 QV GTS, а внешне — ультраредкая «мечта коллекционера» 288 GTO, стоимость которой исчисляется миллионами евро. Утверждается, что на создание реплики под названием 288 GTO Revival ушло минимум четыре года, а при её строительстве задействованы только оригинальные либо специально изготовленные компоненты. Стоимость спорткара не называется.

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  • Построили реплику специалисты компании QV of London, в команде которой работают в том числе и выходцы из самой Ferrari. «Донора» для проекта тщательно отбирали, причём наиболее подходящую машину нашли в США — её пришлось перевезти в Великобританию.
  • Кузовные панели для спорткара выполнены из стали либо стеклопластика на основе форм, которые использовались для производства оригинальной 288 GTO. Ряд мелких компонентов (продавцы упоминают зеркала, разнообразные решётки и шильдики) — новые и соответствуют оригинальным спецификациям. Кроме того, автомобиль выкрасили в аутентичный цвет Rosso Corsa, а салон заново отделали чёрной кожей и алькантарой — как и у 288 GTO.
  • При этом реплика оснащена принципиально иным силовым агрегатом, нежели настоящий спорткар. Вместо 2,9-литрового V8 с двойным турбонаддувом здесь применены безнаддувный двигатель и коробка передач от Ferrari 348. Аукционный дом не приводит конкретных спецификаций, однако итальянская компания оснащала эту модель 3,4-литровым мотором, развивавшим в зависимости от модификации от 310 до 324 л.с. Создатели спорткара модернизировали блок управления двигателем ради получения более «линейных» и комфортных в ежедневной эксплуатации характеристик.
  • Продавец особо оговаривает, что автомобиль полностью легализован.

Оригинальная Ferrari 288 GTO появлялась на аукционе, к примеру, в начале февраля. Тогда за спорткар (один из всего 272 когда-либо построенных) выложили почти 3,5 миллиона евро.

Видите смысл в строительстве реплик культовых машин?

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