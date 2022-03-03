Детальную реплику очень дорогого Ferrari продадут на аукционе

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На аукционе Silverstone 5 марта состоятся торги за необычную Ferrari: в своей основе это относительно массовая 308 QV GTS, а внешне — ультраредкая «мечта коллекционера» 288 GTO, стоимость которой исчисляется миллионами евро. Утверждается, что на создание реплики под названием 288 GTO Revival ушло минимум четыре года, а при её строительстве задействованы только оригинальные либо специально изготовленные компоненты. Стоимость спорткара не называется.
Оригинальная Ferrari 288 GTO появлялась на аукционе, к примеру, в начале февраля. Тогда за спорткар (один из всего 272 когда-либо построенных) выложили почти 3,5 миллиона евро.