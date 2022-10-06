Детальную копию машины времени из фильма «Назад в будущее» выставили на аукцион

Канадский поклонник киносаги «Назад в будущее» построил очень точную копию купе DeLorean DMC-12, которое в фильмах играло роль машины времени. По неуточнённым причинам он решил с ней расстаться и выставил на онлайн-аукцион Bring a Trailer. Сейчас за самоделку на базе автомобиля 1981 года с пробегом 37 тысяч километров предлагают 20,5 тысячи долларов, но до конца торгов ещё около недели.