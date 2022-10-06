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Детальную копию машины времени из фильма «Назад в будущее» выставили на аукцион
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Дмитрий Елизаров

Канадский поклонник киносаги «Назад в будущее» построил очень точную копию купе DeLorean DMC-12, которое в фильмах играло роль машины времени. По неуточнённым причинам он решил с ней расстаться и выставил на онлайн-аукцион Bring a Trailer. Сейчас за самоделку на базе автомобиля 1981 года с пробегом 37 тысяч километров предлагают 20,5 тысячи долларов, но до конца торгов ещё около недели.

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  • Автомобиль пережил множество изменений во внешности и интерьере. Особо серьёзно переделана задняя часть, где появились дополнительные накладки, «сопла» и внешняя проводка.
  • Интерьер DMC-12 заново перетянули чёрной и серой кожей. Здесь также размещены копии приборов Дока Брауна, включая не только управляющую панель с обилием шкал и указателей, но и «конденсатор потока», встроенный между сиденьями. Кроме того, автомобиль оборудовали генератором дыма.
  • Чтобы дополнительные компоненты выглядели работоспособными, DeLorean DMC-12 снабдили вспомогательными аккумуляторами. При этом силовой агрегат купе никаким изменениям не подвергался: автомобиль по-прежнему оснащён заводским V6 объёмом 2,85 литра на 130 л.с. в сочетании с трёхступенчатым «автоматом».

DeLorean DMC-12 стал всемирно известен благодаря роли «машины времени» в трёх частях фильма «Назад в будущее». Однако купе периодически становится базой для альтернативных тюнинг-проектов. К примеру, осенью прошлого года из одной из машин сделали автомобиль в стиле киберпанк по дизайн-проекту знаменитого виртуального художника Хайзала Салима.

Как считаете, действительно точная копия?

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