Опубликованы фотографии новой BMW M2 в заводском тюнинге

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW уже подготовила для нового спорткара M2 детали из линейки M Performance, пишет Carscoops со ссылкой на публикации в соцсетях. Судя по появившимся фотографиям, для BMW M2 подготовили как минимум новый аэродинамический обвес, колёсные диски и выхлопную систему.
Когда именно детали из каталога M Performance будут продемонстрированы официально, пока неизвестно. Саму M2 нового поколения компания BMW рассекретила накануне, хотя производство спорткара будет запущено только весной. Купе получило 460-сильную рядную «шестёрку» от M4, задний привод и выбор между восьмидиапазонным «автоматом» и шестиступенчатой «механикой».