Опубликованы фотографии новой BMW M2 в заводском тюнинге

В задней части купе появились накладки на колёсные арки и альтернативный диффузор. Корма BMW M2 украшена развитым антикрылом, а на стыке крыши и заднего стекла установлен дополнительный спойлер. Кроме того, в рамках коллекции M Performance спорткар можно будет оснастить альтернативным выхлопом. Если штатно у BMW M2 четыре патрубка расположены попарно по краям бампера, то у системы от M Performance они сгруппированы в центре

— похожее решение применяется, к примеру, на Honda Civic Type R.