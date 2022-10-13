В Тольятти сварили первые кузова для Lada Vesta

Опубликованы фотографии новой BMW M2 в заводском тюнинге
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания BMW уже подготовила для нового спорткара M2 детали из линейки M Performance, пишет Carscoops со ссылкой на публикации в соцсетях. Судя по появившимся фотографиям, для BMW M2 подготовили как минимум новый аэродинамический обвес, колёсные диски и выхлопную систему.

Читайте нас в Дзене!
1/4
  • Автомобиль, изображённый на фотографиях, оснащён более массивным передним сплиттером с «закрылками» и бампером с иными вставками в боковых воздухозаборниках.
  • В задней части купе появились накладки на колёсные арки и альтернативный диффузор. Корма BMW M2 украшена развитым антикрылом, а на стыке крыши и заднего стекла установлен дополнительный спойлер. Кроме того, в рамках коллекции M Performance спорткар можно будет оснастить альтернативным выхлопом. Если штатно у BMW M2 четыре патрубка расположены попарно по краям бампера, то у системы от M Performance они сгруппированы в центре — похожее решение применяется, к примеру, на Honda Civic Type R.

Когда именно детали из каталога M Performance будут продемонстрированы официально, пока неизвестно. Саму M2 нового поколения компания BMW рассекретила накануне, хотя производство спорткара будет запущено только весной. Купе получило 460-сильную рядную «шестёрку» от M4, задний привод и выбор между восьмидиапазонным «автоматом» и шестиступенчатой «механикой».

Какая BMW M2 круче — стандартная или вот эта?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании