Детали Renault для АвтоВАЗа, яркие китайские новинки для России и лучшие интерьеры года. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Кен Блок показал новую сумасшедшую машину — 1400-сильный Porsche SVRSR Hoonipigasus. Двухдверка была спроектирована под конкретную задачу: отец «Джимханы» намеревается установить на ней рекорд Пайкс-Пика — в год столетия гонки. А теперь — к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Главное: Renault продолжит поставлять комплектующие в РФ
Компания Renault даже после ухода с российского рынка продолжит поставлять на АвтоВАЗ комплектующие. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идёт о компонентах, которые нужны для выпуска автомобилей на совместной платформе французского концерна и отечественного производителя. Министр назвал это одним из основных условий сделки между Renault и российскими властями.
Китайские автомобили, которые скоро появятся в России
Впереди — ещё больше половины 2022 года, и за это время российский рынок получит несколько важных автомобильных новинок. Да, на фоне санкционных сложностей подавляющая их часть приедет к нам из Китая, однако градус интереса от этого не снижается. Давайте заочно познакомимся с самыми многообещающими машинами из КНР, которые уже скоро поступят в продажу.
Немного важных новостей
- Новым главой АвтоВАЗа станет выходец из «Ростеха».
- Renault не сможет выкупить обратно московский завод.
- Geely Coolray получил в России «очень чёрную» и богатую версию.
- Выбраны 10 лучших автомобильных интерьеров 2022 года.
Почитать (и посмеяться) перед сном
В прошлом веке у Mitsubishi Motors был целый выводок разнокалиберных Pajero, однако сейчас из былого разнообразия остался лишь Pajero Sport, который внезапно стал флагманом. Но не только потому, что оказался в гордом одиночестве — в третьем поколении «Спорт» вобрал в себя все технические изюминки самого старшего Pajero. Рассказываем обо всех плюсах и минусах внедорожника после подробного теста.
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Кажется, 16 мая история российского автопрома вновь разделилась на «до» и «после». Московский завод «Рено Россия» перешёл под управление столичных властей, а Сергей Собянин внезапно объявил о грядущем возрождении бренда «Москвич»! Естественно, после таких известий в интернете появилось много мемов. Мы собрали самые яркие, а некоторые сделали сами.
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