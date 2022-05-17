Детали Renault для АвтоВАЗа, яркие китайские новинки для России и лучшие интерьеры года. Главное за день

В прошлом веке у Mitsubishi Motors был целый выводок разнокалиберных Pajero, однако сейчас из былого разнообразия остался лишь Pajero Sport, который внезапно стал флагманом. Но не только потому, что оказался в гордом одиночестве — в третьем поколении «Спорт» вобрал в себя все технические изюминки самого старшего Pajero. Рассказываем обо всех плюсах и минусах внедорожника после подробного теста.

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Кажется, 16 мая история российского автопрома вновь разделилась на «до» и «после». Московский завод «Рено Россия» перешёл под управление столичных властей, а Сергей Собянин внезапно объявил о грядущем возрождении бренда «Москвич»! Естественно, после таких известий в интернете появилось много мемов. Мы собрали самые яркие, а некоторые сделали сами.

