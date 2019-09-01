Chrysler 300С '57: в мире не было никого мощнее

Бальзам для душ: подробный тест Kia Soul

Тесты

Константин Новацкий

Не кросс-хэтч, не легковушка, а прикольная зверушка. За 11 лет жизни «душка» Kia Soul успел сменить три поколения и доказать, что может продаваться ничуть не хуже каноничного хэтч­бека, сбаланси­рован­ного по всем мыслимым параметрам. А нынешний Soul кажется ещё более дерзким, чем когда-либо: он стал ярче, богаче и современнее. При этом быть полноцен­ным кроссовером по-прежнему отказы­вается, упорно балансируя между классами.

Мы умыкнули на тест самый упакованный вариант Soul с двух­литровым 150-сильным мотором и един­ственно возможным передним приводом, чтобы понять, почему прикол, повторённый трижды, продолжает развлекать и привлекать аудиторию.

Интерьер

Архитектурно салон Soul будто бы не поменялся: внутри по-прежнему много чёрного, скруглён­ного, выпуклого и посеребрённого. Но присмотревшись, замечаешь, что каждая поверхность и изгиб — новые. По-иному решена массивная панель, дизайн дверных карт стал смелее, а в топовых версиях появился широчен­ный центральный дисплей. Ни у кого в классе такого пока нет.

К черноте салонов Kia клиент привык. Благо, и материалы, и фактура оживляют пространство. По большей части отделка приятна на ощупь, а совсем уж жёсткий пластик всё равно отлично выглядит
Посадка в Soul фирменная: по-кроссоверному высокая, с автобусной обзорностью. Диапазона регулировок достаточно, к форме кресел претензий нет: всё в меру плотно и хорошо спрофилировано. Лифт водительского кресла — уже в базе
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К черноте салонов Kia клиент привык. Благо, и материалы, и фактура оживляют пространство. По большей части отделка приятна на ощупь, а совсем уж жёсткий пластик всё равно отлично выглядит

Практичность

Форма-кубик с высокой крышей классно увеличивает простран­ство салона. Прежде всего — по высоте. Задеть макушкой потолок проблема­тично даже игроку NBA, а над головами тех, чей рост не превышает 185 санти­метров, будет столько простран­ства, сколько не даст ни один традици­онный хэтч­бек.

Новая платформа K2 от Ceed и Stonic добавила к колёсной базе Soul лишних 3 санти­метра, правда, ни один из них не достался сидящим сзади. Чудеса компоновки? Ну да ладно! Обитателям дивана и прежде хватало места. Обзор во все стороны почти аква­риумный, а багажник с отвесной задней дверкой стал шире и чуть вмести­тельнее. Сколько плюсиков вы насчитали?

Это — полноценный диван на троих, и сидящему в центре будет комфортно. Тоннеля пола почти нет, места для ног, наоборот, достаточно, а профиль дивана не выталкивающий
В базовых версиях нет ни откидного подлокотника с подстаканниками, ни двухступенчатого подогрева дивана. Где же они? А вот где — в «предтоповой» комплектации Prestige за 1,36 миллиона
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Это — полноценный диван на троих, и сидящему в центре будет комфортно. Тоннеля пола почти нет, места для ног, наоборот, достаточно, а профиль дивана не выталкивающий

Техника

Хотелось бы начать с новостей о моторах, но ничего нового нет. Более того, со сменой поко­лений россий­ская силовая гамма даже упростилась: из четырёх доступных раньше двигателей осталось три. Из обоймы выпала весьма популярная 132-сильная 1,6-литровая «четвёрка» Gamma GDI с непосред­ствен­ным впрыском. Как следствие, ступенька между базовым мотором (1,6 л, 123 л.с.) и средним (2 л, 150 л.с.) стала больше (оба атмосферные), а на вершине стоит 1,6-литровый «турбо», который теперь зовётся GT Line, а не GT, и развивает 200 сил, а не 204, как раньше.

Наш Soul оснащён топовой атмосферной «четвёркой» мощностью 150 лошадей и авто­мати­ческой шести­ступенчатой трансмиссией. Коробку чуть освежили: доработали софт и... добавили красивый набалдашник на селектор!

Самих коробок передач у Soul три. Помимо знакомого шестидиапазонного автомата и не менее знакомой шестиступенчатой механики есть робот с двумя сцеплениями. Он положен только турбированной 200-сильной версии GT Line и... тоже знаком, по семейству Ceed
Несмотря на смену платформы, новый Soul — продукт плавной эволюции. Как и прежде, спереди стоит МакФерсон, а сзади — полузависимая торсионная балка, как на Cerato. При том что у «Сида» подвеска полностью независимая
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Самих коробок передач у Soul три. Помимо знакомого шестидиапазонного автомата и не менее знакомой шестиступенчатой механики есть робот с двумя сцеплениями. Он положен только турбированной 200-сильной версии GT Line и... тоже знаком, по семейству Ceed

Езда

Вообще-то перевод модели на новую платформу — весьма серьёзный шаг, который не может не отразиться на управ­ляемости. Так было с родствен­ным «Соулу» Ceed: он, получив свежую тележку K2, действи­тельно поехал: живо, интересно, собранно. Сказались ли метаморфозы на Soul?

Э-э... нет. Пересев из старой модели в новую, можно отметить лишь повышенную внима­тель­ность к прохож­дению поворотов. Будто Soul обзавёлся не модерни­зи­ро­ван­ным шасси с укороченной до 2,5 оборотов рейкой, а ментором-наставником, следящим за выпол­нением одного-един­ствен­ного упражнения.

150 сил двухлитрового мотора за глаза хватает в городе, но на высоких скоростях он кажется лишь «достаточным»: шоссейные обгоны даются ему уже не так легко, как городские старты. Автомат работает плавно, что тоже не добавляет азарта

Вопросы к плавности, а скорее даже к чрез­мерной жёсткости хода, остались: если на небольших скоростях Soul демонстри­рует мягкость и даже некое подобие раскачки, то при быстрой езде странно настроен­ное шасси рас­крывает свой неодно­значный характер. На ходу машина по-прежнему стесня­ется быть мягкой и податливой, но и ощущения азарта не даёт. Такое не очень круто даже для легко­вушки, а уж для кроссовера, каким считает себя Soul, нелюбовь к высоко­частот­ным колебаниям колёс на неров­ностях и транс­ляция в салон дорожной мелочи на шоссе — совсем чуже­родные вещи.

Новый Soul нельзя назвать дискомфортным — на небольшой скорости он вообще кажется на удивление комфортным. Однако по мере разгона подвеске становится всё труднее контролировать быстрые перемещения больших и тяжёлых колёс, отчего в салон проникает слишком много вибраций даже на ровной (на первый взгляд) дороге

С такими вводными покупателям придётся выкручиваться. Например, искать вариант с более скромными 17-дюймовыми дисками и более пухлыми шинами, хотя это и ущерб стилю. Той самой штуке, которая для Soul в приори­тете. Словом, за лишние санти­метры просвета спасибо, а в остальном новая плат­форма почти не изменила машину. Как и прежде, для этой Kia лучшие дороги — хорошие, а лучший темп — городской.

Оснащение

Soul пережил не только смену поколений, но и смену приори­тетов в вопросе оснащения. Например, в конфи­гу­ратор добавились венти­ляция передних кресел и комплекс активной безопас­ности Drive Wise c системами вроде удержа­ния в полосе, экстренного торможения, активного круиз-контроля и монито­ринга усталости водителя. При этом исчезли панорам­ная крыша и электронный авто­парковщик SPAS. По мнению произво­дителя, спрос на эти опции оказался невелик, и от них отказались. Совсем.

Базовый Soul — это трёхпедальная версия Classic за <nobr>1 029 900 ₽.</nobr> За эти деньги клиент получит 123 силы, тканевый салон, галогеновые фары с датчиком света, многорежимный усилитель руля Flex Steer и медиакомплекс с 3,8-дюймовым экраном и поддержкой MP3. При этом не будет ни подогревов кресел, ни литых дисков (16 дюймов), ни, например, раздельного климат-контроля. Доплата за автомат составит 60 тысяч рублей, и вместе с ним появится селектор выбора режимов движения Drive Mode Select
Цены на 150-сильные версии Soul начинаются с отметки в <nobr>1 259 900 ₽.</nobr> Здесь уже с порога покупателя встретят автоматическая коробка передач, мультимедиа с цветным тачскрином, задняя камера, дополнительный отопитель салона, 17-дюймовое «литьё» и возможность выбирать двухцветную окраску с крышей не в тон кузову (сама окраска потребует ещё <nobr>10 000 ₽).</nobr> Забавно, что обогрев дивана и лобового стекла для этой версии (Luxe) всё ещё недоступен
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Базовый Soul — это трёхпедальная версия Classic за 1 029 900 ₽. За эти деньги клиент получит 123 силы, тканевый салон, галогеновые фары с датчиком света, многорежимный усилитель руля Flex Steer и медиакомплекс с 3,8-дюймовым экраном и поддержкой MP3. При этом не будет ни подогревов кресел, ни литых дисков (16 дюймов), ни, например, раздельного климат-контроля. Доплата за автомат составит 60 тысяч рублей, и вместе с ним появится селектор выбора режимов движения Drive Mode Select

На вершине линейки версия Premium+ — самая упакованная и дорогая. Она стоит 1 649 900 рублей и укомп­лекто­вана полностью свето­диодной оптикой, 18-дюймовыми дисками, люком, рейлингами на крыше, кожаной отделкой салона, топовым 10,25-дюймовым экраном с навигацией, виджетами и поддержкой прило­жений Android и Apple, музыкой Harman Kardon с саб­вуфером, декоративной подсветкой, багажной сеткой и вентили­руемыми передними креслами. Полна коробочка!

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Конкуренты

Новый Soul ловко балансирует на стыке двух самых обитаемых классов, потому конку­рирует сразу и с кроссоверами, и с хэтч­беками. Чтобы не пере­числять всех более-менее близких ему конку­рентов, остановимся на тех, что первыми приходят на ум. И нам, и покупателям.

<h3>Hyundai Creta</h3> Монстр, лидер, бестселлер и ролевая модель класса. Из 13 предложенных комплектаций восемь — с передним приводом, как у Soul. Базовая Creta с 123-сильным мотором и механической коробкой стоит <nobr>957 000 ₽.</nobr> Наиболее упакованная передне&shy;приводная версия оснащена двух&shy;литровым движком в 150&nbsp;сил и предлагается за <nobr>1 255 000 ₽.</nobr> Цены за полно&shy;приводные «Креты» доходят до отметки в <nobr>1 335 000</nobr> рублей, что на 300&nbsp;тысяч дешевле самого дорогого Soul
<h3>Renault Kaptur</h3> Симпатичный собрат «Дастера» тоже встречается в моноприводном исполнении. Самая доступная 114-сильная версия Life на «механике» стоит <nobr>945 000 ₽.</nobr> Топовый «передний привод» той же мощности, с вариатором оценён в <nobr>1 219 990 ₽.</nobr> Самый дорогой Kaptur — уже с четырьмя ведущими, 143-сильным двух&shy;литровым мотором и ценником в <nobr>1 354 990</nobr> рублей.
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Hyundai Creta

Монстр, лидер, бестселлер и ролевая модель класса. Из 13 предложенных комплектаций восемь — с передним приводом, как у Soul. Базовая Creta с 123-сильным мотором и механической коробкой стоит 957 000 ₽. Наиболее упакованная передне­приводная версия оснащена двух­литровым движком в 150 сил и предлагается за 1 255 000 ₽. Цены за полно­приводные «Креты» доходят до отметки в 1 335 000 рублей, что на 300 тысяч дешевле самого дорогого Soul

Вывод

Из прикольной и весьма нишевой игрушки Soul превратился для Kia в почти тотемное создание. В третьем поколении кросс-хэтч получился особенно модным, щедро упакован­ным и современ­ным по части техники и безопас­ности. Фанатов прошлой модели новинка разо­чарует разве что лёгкой путаницей в оснащении и неизбежно подоро­жавшими версиями.

Но для тех, кто ждал от новой платформы решения «подвесочной» проблемы, приятных новостей мало. Soul остался таким же любителем хорошего асфальта. Запасайтесь качественными дорожками — и вот тогда всё будет душевно.

Оценка: 3,5/5

Плюсы
  • — Стильный и модный дизайн
  • — Богатое оснащение
  • — Просторный салон
  • — Крутая мультимедиа
  • — Ещё больше систем безопасности
Минусы
  • — Странно настроенная подвеска
  • — Разгон и управляемость без азарта
  • — Подорожавшие и победневшие комплектации
  • — Скудно оснащённый задний ряд

Kia Soul или конкуренты?

Kia Soul на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
Характеристики Kia Soul III

  • Комплектация

    2.0 AT (150 л.с.)

  • Двигатель

    2.0 / 150 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Хэтчбек 5 дв.

  • Расход топлива

    8

  • Разгон до 100 км/ч

    10.2

  • Цена, ₽

    1 649 900
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