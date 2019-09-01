Бальзам для душ: подробный тест Kia Soul
Константин Новацкий
Не кросс-хэтч, не легковушка, а прикольная зверушка. За 11 лет жизни «душка» Kia Soul успел сменить три поколения и доказать, что может продаваться ничуть не хуже каноничного хэтчбека, сбалансированного по всем мыслимым параметрам. А нынешний Soul кажется ещё более дерзким, чем когда-либо: он стал ярче, богаче и современнее. При этом быть полноценным кроссовером по-прежнему отказывается, упорно балансируя между классами.
Мы умыкнули на тест самый упакованный вариант Soul с двухлитровым 150-сильным мотором и единственно возможным передним приводом, чтобы понять, почему прикол, повторённый трижды, продолжает развлекать и привлекать аудиторию.
Интерьер
Архитектурно салон Soul будто бы не поменялся: внутри по-прежнему много чёрного, скруглённого, выпуклого и посеребрённого. Но присмотревшись, замечаешь, что каждая поверхность и изгиб — новые. По-иному решена массивная панель, дизайн дверных карт стал смелее, а в топовых версиях появился широченный центральный дисплей. Ни у кого в классе такого пока нет.
Практичность
Форма-кубик с высокой крышей классно увеличивает пространство салона. Прежде всего — по высоте. Задеть макушкой потолок проблематично даже игроку NBA, а над головами тех, чей рост не превышает 185 сантиметров, будет столько пространства, сколько не даст ни один традиционный хэтчбек.
Новая платформа K2 от Ceed и Stonic добавила к колёсной базе Soul лишних 3 сантиметра, правда, ни один из них не достался сидящим сзади. Чудеса компоновки? Ну да ладно! Обитателям дивана и прежде хватало места. Обзор во все стороны почти аквариумный, а багажник с отвесной задней дверкой стал шире и чуть вместительнее. Сколько плюсиков вы насчитали?
Техника
Хотелось бы начать с новостей о моторах, но ничего нового нет. Более того, со сменой поколений российская силовая гамма даже упростилась: из четырёх доступных раньше двигателей осталось три. Из обоймы выпала весьма популярная 132-сильная 1,6-литровая «четвёрка» Gamma GDI с непосредственным впрыском. Как следствие, ступенька между базовым мотором (1,6 л, 123 л.с.) и средним (2 л, 150 л.с.) стала больше (оба атмосферные), а на вершине стоит 1,6-литровый «турбо», который теперь зовётся GT Line, а не GT, и развивает 200 сил, а не 204, как раньше.
Наш Soul оснащён топовой атмосферной «четвёркой» мощностью 150 лошадей и автоматической шестиступенчатой трансмиссией. Коробку чуть освежили: доработали софт и... добавили красивый набалдашник на селектор!
Езда
Вообще-то перевод модели на новую платформу — весьма серьёзный шаг, который не может не отразиться на управляемости. Так было с родственным «Соулу» Ceed: он, получив свежую тележку K2, действительно поехал: живо, интересно, собранно. Сказались ли метаморфозы на Soul?
Э-э... нет. Пересев из старой модели в новую, можно отметить лишь повышенную внимательность к прохождению поворотов. Будто Soul обзавёлся не модернизированным шасси с укороченной до 2,5 оборотов рейкой, а ментором-наставником, следящим за выполнением одного-единственного упражнения.
Вопросы к плавности, а скорее даже к чрезмерной жёсткости хода, остались: если на небольших скоростях Soul демонстрирует мягкость и даже некое подобие раскачки, то при быстрой езде странно настроенное шасси раскрывает свой неоднозначный характер. На ходу машина по-прежнему стесняется быть мягкой и податливой, но и ощущения азарта не даёт. Такое не очень круто даже для легковушки, а уж для кроссовера, каким считает себя Soul, нелюбовь к высокочастотным колебаниям колёс на неровностях и трансляция в салон дорожной мелочи на шоссе — совсем чужеродные вещи.
С такими вводными покупателям придётся выкручиваться. Например, искать вариант с более скромными 17-дюймовыми дисками и более пухлыми шинами, хотя это и ущерб стилю. Той самой штуке, которая для Soul в приоритете. Словом, за лишние сантиметры просвета спасибо, а в остальном новая платформа почти не изменила машину. Как и прежде, для этой Kia лучшие дороги — хорошие, а лучший темп — городской.
Оснащение
Soul пережил не только смену поколений, но и смену приоритетов в вопросе оснащения. Например, в конфигуратор добавились вентиляция передних кресел и комплекс активной безопасности Drive Wise c системами вроде удержания в полосе, экстренного торможения, активного круиз-контроля и мониторинга усталости водителя. При этом исчезли панорамная крыша и электронный автопарковщик SPAS. По мнению производителя, спрос на эти опции оказался невелик, и от них отказались. Совсем.
На вершине линейки версия Premium+ — самая упакованная и дорогая. Она стоит
Конкуренты
Новый Soul ловко балансирует на стыке двух самых обитаемых классов, потому конкурирует сразу и с кроссоверами, и с хэтчбеками. Чтобы не перечислять всех более-менее близких ему конкурентов, остановимся на тех, что первыми приходят на ум. И нам, и покупателям.
Вывод
Из прикольной и весьма нишевой игрушки Soul превратился для Kia в почти тотемное создание. В третьем поколении кросс-хэтч получился особенно модным, щедро упакованным и современным по части техники и безопасности. Фанатов прошлой модели новинка разочарует разве что лёгкой путаницей в оснащении и неизбежно подорожавшими версиями.
Но для тех, кто ждал от новой платформы решения «подвесочной» проблемы, приятных новостей мало. Soul остался таким же любителем хорошего асфальта. Запасайтесь качественными дорожками — и вот тогда всё будет душевно.
Оценка: 3,5/5
- — Стильный и модный дизайн
- — Богатое оснащение
- — Просторный салон
- — Крутая мультимедиа
- — Ещё больше систем безопасности
- — Странно настроенная подвеска
- — Разгон и управляемость без азарта
- — Подорожавшие и победневшие комплектации
- — Скудно оснащённый задний ряд
Kia Soul или конкуренты?
Kia Soul на Авто.ру
Фотографии Вячеслава Крылова
Комплектация2.0 AT (150 л.с.)
Двигатель2.0 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовХэтчбек 5 дв.
Расход топлива8
Разгон до 100 км/ч10.2
Цена, ₽1 649 900