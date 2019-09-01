Бальзам для душ: подробный тест Kia Soul

Не кросс-хэтч, не легковушка, а прикольная зверушка. За 11 лет жизни «душка» Kia Soul успел сменить три поколения и доказать, что может продаваться ничуть не хуже каноничного хэтч­бека, сбаланси­рован­ного по всем мыслимым параметрам. А нынешний Soul кажется ещё более дерзким, чем когда-либо: он стал ярче, богаче и современнее. При этом быть полноцен­ным кроссовером по-прежнему отказы­вается, упорно балансируя между классами.

Мы умыкнули на тест самый упакованный вариант Soul с двух­литровым 150-сильным мотором и един­ственно возможным передним приводом, чтобы понять, почему прикол, повторённый трижды, продолжает развлекать и привлекать аудиторию.

