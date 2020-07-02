Видео дня: детейлинг 30-летнего Mercedes-Benz 500 SL

Дизайн родстера Mercedes-Benz 500 SL (в этом ролике машина с жёсткой съёмной крышей) спроекти­ровал леген­дарный итальянский художник Бруно Сакко. Авто­мобиль выпускался с 1989 по 2001 год и пред­лагался с широкой гаммой двигателей, в том числе с V12. Также были версии AMG, включая 525-сильный вариант SL 73. Всего выпустили 213 089 экземпляров.