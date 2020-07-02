Видео дня: детейлинг 30-летнего Mercedes-Benz 500 SL
Артем Шахнович
Владелец потускневшего от времени родстера Mercedes-Benz 500 SL (R129) 1990 года выпуска и пробегом 100 тысяч миль (160 тысяч километров) отдал его мастерам детейлинга. И те сотворили чудо.
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Колёса, кузов и подкапотное пространство автомобиля тщательнейшим образом вымыли специальными составами и кисточками. Далее мастера устранили дефекты лакокрасочного покрытия и провели полировку кузова.
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Дизайн родстера Mercedes-Benz 500 SL (в этом ролике машина с жёсткой съёмной крышей) спроектировал легендарный итальянский художник Бруно Сакко. Автомобиль выпускался с 1989 по 2001 год и предлагался с широкой гаммой двигателей, в том числе с V12. Также были версии AMG, включая 525-сильный вариант SL 73. Всего выпустили 213 089 экземпляров.