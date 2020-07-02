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Видео дня: детейлинг 30-летнего Mercedes-Benz 500 SL

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Артем Шахнович

Владелец потускневшего от времени родстера Mercedes-Benz 500 SL (R129) 1990 года выпуска и пробегом 100 тысяч миль (160 тысяч километров) отдал его мастерам детейлинга. И те сотворили чудо.

  • Колёса, кузов и подкапотное простран­ство автомобиля тщатель­нейшим образом вымыли специ­альными составами и кисточками. Далее мастера устранили дефекты лако­красочного покрытия и провели полировку кузова. 

  • Дизайн родстера Mercedes-Benz 500 SL (в этом ролике машина с жёсткой съёмной крышей) спроекти­ровал леген­дарный итальянский художник Бруно Сакко. Авто­мобиль выпускался с 1989 по 2001 год и пред­лагался с широкой гаммой двигателей, в том числе с V12. Также были версии AMG, включая 525-сильный вариант SL 73. Всего выпустили 213 089 экземпляров.

После этого ролика захотелось сделать детейлинг своему автомобилю?

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